Derby mit Signalwirkung

Wenn der SC Twistringen am Sonnabend um 15 Uhr den TV Neuenkirchen empfängt, treffen zwei direkte Konkurrenten der Spitzengruppe der Bezirksliga 1 Hannover aufeinander. Tabellenführer gegen Tabellendritter, Derby gegen Nachbarverein – die Voraussetzungen für eine intensive Partie sind gegeben.
Trainer Timo Rathkamp ordnet das Duell entsprechend ein: „Für uns ist das natürlich ein Derby. Die beiden Plätze liegen nur rund sieben Kilometer auseinander, deshalb sind die Spiele immer besonders hitzig.“ Auch die sportliche Ausgangslage erhöhe die Spannung: „Tabellarisch trifft der Erste auf den Dritten, also ein klassisches 50-50-Spiel.“
Das Hinspiel im Herbst gewann Twistringen in Neuenkirchen mit 3:1. Rathkamp erwartet deshalb einen hochmotivierten Gegner. „Neukirchen wird sicher noch Wut im Bauch haben, weil wir das Hinspiel dort mit 3:1 gewonnen haben.“
Doch auch für seine eigene Mannschaft sieht der Trainer eine offene Rechnung. In den vergangenen Jahren tat sich Twistringen auf eigenem Platz schwer gegen den Rivalen. „Auf der anderen Seite haben wir auch noch etwas gutzumachen, denn in den vergangenen drei Jahren haben wir zu Hause dreimal gegen Neukirchen verloren.“
In der Tabelle führt Twistringen aktuell mit 42 Punkten vor dem VfR Evesen (41 Punkte, ein Spiel weniger). Neuenkirchen liegt mit 32 Punkten auf Rang drei. Ein Sieg würde den Vorsprung auf den direkten Verfolger ausbauen.
„Sollten wir gewinnen, hätten wir 13 Punkte Vorsprung auf Neukirchen und Platz zwei wäre praktisch abgesichert“, erklärt Rathkamp. „Das ist natürlich eine zusätzliche Motivation.“
Nach dem 2:2 zum Rückrundenauftakt in Steimbke erwartet der Twistringer Trainer vor allem ein intensives Spiel. „In so einem Derby geht es aber zunächst einmal darum, den Kampf anzunehmen.“
Einen kleinen Vorteil sieht Rathkamp in der Vorbereitung auf den Untergrund. „Wir haben vergangene Woche schon einmal auf Rasen gespielt, während das in Neukirchen noch nicht der Fall war.“
Entscheidend werde jedoch die Chancenverwertung sein. „Wenn wir den Kampf annehmen und unsere Chancen nutzen, die wir normalerweise bekommen, dann sind wir schwer zu schlagen.“
Den Gegner unterschätzt Rathkamp dennoch keinesfalls: „Trotzdem ist Neukirchen ein unangenehmer Gegner – ein echtes 50-50-Spiel.“