Derby mit Signalwirkung Tabellenführer SC Twistringen empfängt den TV Neuenkirchen zum Spitzenspiel von red · Heute, 08:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Wenn der SC Twistringen am Sonnabend um 15 Uhr den TV Neuenkirchen empfängt, treffen zwei direkte Konkurrenten der Spitzengruppe der Bezirksliga 1 Hannover aufeinander. Tabellenführer gegen Tabellendritter, Derby gegen Nachbarverein – die Voraussetzungen für eine intensive Partie sind gegeben.

Trainer Timo Rathkamp ordnet das Duell entsprechend ein: „Für uns ist das natürlich ein Derby. Die beiden Plätze liegen nur rund sieben Kilometer auseinander, deshalb sind die Spiele immer besonders hitzig.“ Auch die sportliche Ausgangslage erhöhe die Spannung: „Tabellarisch trifft der Erste auf den Dritten, also ein klassisches 50-50-Spiel.“ Offene Rechnungen auf beiden Seiten Das Hinspiel im Herbst gewann Twistringen in Neuenkirchen mit 3:1. Rathkamp erwartet deshalb einen hochmotivierten Gegner. „Neukirchen wird sicher noch Wut im Bauch haben, weil wir das Hinspiel dort mit 3:1 gewonnen haben.“

Doch auch für seine eigene Mannschaft sieht der Trainer eine offene Rechnung. In den vergangenen Jahren tat sich Twistringen auf eigenem Platz schwer gegen den Rivalen. „Auf der anderen Seite haben wir auch noch etwas gutzumachen, denn in den vergangenen drei Jahren haben wir zu Hause dreimal gegen Neukirchen verloren.“ Chance auf ein Polster in der Tabelle In der Tabelle führt Twistringen aktuell mit 42 Punkten vor dem VfR Evesen (41 Punkte, ein Spiel weniger). Neuenkirchen liegt mit 32 Punkten auf Rang drei. Ein Sieg würde den Vorsprung auf den direkten Verfolger ausbauen.