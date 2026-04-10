Derby mit offenem Ausgang: Schwefingen fordert Favorit Emsbüren

Wenn am Wochenende die SG Schwefingen/Union Meppen den SV Concordia Emsbüren empfängt, stehen die Vorzeichen auf ein intensives Emslandderby. Die Gäste reisen als Tabellenzweiter an und gehen mit entsprechendem Selbstbewusstsein in die Partie, während Schwefingen auf die eigene Entwicklung und Heimstärke setzt.

„Mit Concordia Emsbüren erwartet uns ein richtig starker Gegner, der aktuell nicht umsonst auf dem zweiten Tabellenplatz steht“, sagt Schwefingens Trainer Johannes Meiners. Besonders die Qualitäten des Gegners hebt er hervor: „Die Mannschaft ist sehr jung, spielstark und bringt viel Tempo mit.“ Im Hinspiel habe sein Team noch deutlich das Nachsehen gehabt, auch aufgrund personeller Probleme: „Im Hinspiel waren wir personell deutlich geschwächt und haben somit verdient verloren.“

Doch die Ausgangslage hat sich verändert. Meiners sieht sein Team gut vorbereitet: „Dieses Mal wollen wir von Beginn an dagegenhalten und Paroli bieten.“ Die jüngsten Leistungen geben Anlass zur Zuversicht: „Gerade die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir spielerisch und kämpferisch sehr gut drauf sind.“ Zudem setzt der Trainer auf die besondere Atmosphäre: „Es ist ein Derby, auf das wir uns sehr freuen – und in solchen Spielen ist bekanntlich alles möglich. Wir werden alles geben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.“

Auch auf Seiten der Gäste ist die Bedeutung der Partie klar. „Am Samstag haben wir unser Emslandderby gegen FSG Union/Schwefingen“, blickt Emsbürens Trainer Marcel Gebhardt voraus. Nach zuletzt positiven Ergebnissen reist sein Team mit Rückenwind an: „Nach unserem Viertelfinalerfolg im Pokal und einer guten Trainingswoche gehen wir mit Selbstvertrauen in diese Partie.“

Gebhardt erwartet einen engagierten Gegner: „Schwefingen hat das letzte Punktspiel verloren und wird zu Hause alles versuchen, die Punkte zu behalten.“ Dennoch formuliert er ein klares Ziel für seine Mannschaft: „Wir werden wieder alles geben, um als Sieger vom Platz zu gehen.“

Die Tabelle unterstreicht die Rollenverteilung: Während Emsbüren als Zweiter um den Anschluss an die Spitze kämpft, bewegt sich Schwefingen im gesicherten Mittelfeld. Doch gerade in Derbys gelten eigene Gesetze – und beide Trainer lassen keinen Zweifel daran, dass ihre Teams bereit sind, alles in die Waagschale zu werfen.