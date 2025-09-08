Derby mit Nostalgie und neuem Schwung

Der SV Arminia Hannover hat am sechsten Spieltag der Landesliga Hannover den ersten Saisonsieg eingefahren. Im traditionsreichen Stadtderby setzte sich das Team von Trainer Henrik Larsen mit 2:1 gegen den OSV Hannover durch. Entscheidende Impulse setzte die Mannschaft in einer starken Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit.

Die erste Hälfte der Partie war über weite Strecken ausgeglichen. Beide Teams standen defensiv kompakt, klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. Der SV Arminia agierte im Vergleich zu den Vorwochen verändert, unter anderem mit Abdulmalik Abdul im Sturmzentrum und Aleksejs Petrovs auf der Außenbahn. Die Gastgeber konnten daraus im ersten Durchgang jedoch noch kein Kapital schlagen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Arminia deutlich das Tempo und kam in der 57. Minute zur Führung. Frank Emeka Munu setzte sich nach einem Pass von Dominik Karaca gegen die OSV-Abwehr durch und traf zum 1:0. Nur drei Minuten später war es Aleksejs Petrovs, der eine Ecke von Yannick Bahls per Kopf zum 2:0 verwertete.