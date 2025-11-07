– Foto: Ostseehopper

Derby mit klarer Rollenverteilung in der Tabelle Zum Start der Rückrunde wartet auf den FC Dornbreite Lübeck ein emotionales Stadtduell gegen den SC Rapid.

Am Samstag um 14:45 Uhr beginnt für den FC Dornbreite Lübeck die Rückrunde mit dem Derby gegen den Lokalrivalen SC Rapid. Während Rapid nach vierzehn Spielen mit 31 Punkten auf Rang zwei liegt, folgt Dornbreite nur drei Punkte dahinter auf Platz drei. Tabellenführer bleibt die Reserve des VfB Lübeck mit 34 Punkten. Der Sieger des Stadtduells könnte also direkt in den Kampf um die Spitzenposition eingreifen.

Trainer Sascha Strehlau blickt mit Vorfreude auf das Aufeinandertreffen: „Am Samstag beginnt für uns die Rückrunde mit dem Derby gegen unseren Nachbarn SC Rapid. Wir wissen, was uns erwartet – beide Mannschaften werden voll auf Sieg spielen. Entscheidend wird sein, dass wir den Schwung aus dem Pansdorf-Spiel mitnehmen, eine hohe Intensität an den Tag legen und vor allem in der Defensive geschlossen als Team auftreten. Wenn uns das gelingt, werden wir erfolgreich sein.“ Dornbreite mit Rückenwind – Rapid torhungrig

Der FC Dornbreite reist mit dem Selbstvertrauen eines 2:0-Auswärtssieges beim TSV Pansdorf an. Vincent Janelt brachte sein Team früh in Führung, Volodymyr Pryiomov sorgte spät für die Entscheidung. Der SC Rapid Lübeck hatte zuletzt spielfrei, siegte zuvor aber deutlich mit 4:1 beim SSC Hagen Ahrensburg. Besonders auffällig: Die Offensivreihe um Phil Miles Morr, Emmanuel Rivera und Peywend Cabbar erzielte drei Treffer binnen einer halben Stunde.