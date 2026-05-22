Derby mit großer Bedeutung: Ruderting empfängt Kirchberg

Neben dem sportlichen Erfolg, den man sich aus Rudertinger Sicht im Spiel gegen Kirchberg erhofft, steht zugleich das letzte Heimspiel der Saison auf dem Programm. Mit Julia Wimmer (seit 2011), Teresa Schmöller (seit 2013), Conny Eibl (seit 2013) und Sandra Haslbeck (seit 2019) beenden nach dieser Spielzeit vier langjährige Spielerinnen ihre aktive Karriere. Auch Co-Trainerin Julia Hufsky, die seit 2015 Teil des Teams ist, wird nach der Saison aufhören. Aus Kirchberger Sicht ist das Derby in Ruderting ein ganz entscheidendes. Mit einem Sieg könnte das Team von Markus Schwirzinger den Klassenerhalt vorzeitig fix machen.

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Nach der wahnsinnigen Leistung, dem Willen und dem Kampf gegen Thenried steht das nächste wichtige Spiel im Abstiegskampf an. Zuhause gegen Kirchberg wird es wieder schwer. Wenn wir jedoch an die Leistung der Vorwoche anknüpfen können, bleiben die drei Punkte in Ruderting.“

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Ein Spiel, auf dessen Wichtigkeit wir gerne verzichtet hätten: Gerne hätten wir den Klassenerhalt schon vorher unter Dach und Fach gebracht, aber nun müssen wir in Ruderting alles geben. Wir wissen natürlich, dass sie nach den letzten Spielen mit viel Selbstbewusstsein in die Partie gehen werden. Auch die heimischen Fans sind Motivation pur. Wir stellen uns auf ein schweres Spiel ein, wollen aber alles geben, um mindestens einen Punkt mitzunehmen.“