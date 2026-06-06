Derby mit Emotionen und klaren Zielen

Zum Abschluss der Saison in der Frauen-Landesliga Weser-Ems steht für BW Lohne ein emotionales Derby gegen den TuS Neuenkirchen an. Während die Gastgeber ihr Trainerteam verabschieden, wollen die Gäste mit einem weiteren Sieg Rang drei sichern.

Mit dem Derby zwischen BW Lohne und dem TuS Neuenkirchen endet am Sonntag für beide Teams die Saison in der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Die Voraussetzungen könnten dabei kaum spannender sein: Neuenkirchen reist mit zuletzt sechs Siegen in Folge an, Lohne will sich im letzten Heimspiel mit einem Erfolgserlebnis von den eigenen Fans verabschieden.

Für BW-Lohne-Trainer Thomas Bokern ist die Partie zugleich ein Abschiedsspiel. Gemeinsam mit Thomas Schlarmann wird er zum letzten Mal an der Seitenlinie stehen. „Das primäre Saisonziel haben wir gemeinsam vorzeitig erreicht: den schnellen und sicheren Befreiungsschlag aus der Abstiegszone der Landesliga Weser-Ems“, erklärte Bokern im Vorfeld. Entsprechend zufrieden zeigte er sich mit der Entwicklung seiner Mannschaft: „Die Mannschaft zeigte eine super Entwicklung in der Einstellung und die spielerische Qualität wurde Woche für Woche gesteigert.“

Die jüngste Niederlage beim Krusenbuscher SV habe die positive Gesamtentwicklung laut Bokern zwar gebremst, „bricht aber keineswegs unseren Willen“. Gegen den Tabellendritten setzt Lohne nun auf Leidenschaft und Einsatzbereitschaft. „Wir werden Neuenkirchen maximale Moral und puren Kampfgeist entgegenwerfen“, kündigte Bokern an. Entscheidend werde sein, „die starke Offensive des Gegners konsequent auszuschalten“. Das Ziel sei klar formuliert: „Uns mit drei Punkten von unseren Fans zu verabschieden.“

Zudem hoffen die Gastgeber auf eine große Kulisse im Heinz-Dettmer-Stadion, um dem Derby einen würdigen Rahmen zu geben.

Der TuS Neuenkirchen reist seinerseits mit viel Selbstvertrauen an. Trainer Markus Gertz möchte die starke Form seiner Mannschaft bestätigen: „Wir wollen unsere starke Serie von sechs Siegen in Folge fortsetzen und ähnlich wie im Hinspiel mit einer stabilen Defensive gegen die Blau-Weißen überzeugen.“ Mit einem weiteren Erfolg könnten die Gäste die Saison auf dem dritten Tabellenplatz abschließen. „Damit würden wir uns für eine bockstarke Rückrunde belohnen“, sagte Gertz.

Die Partie verspricht damit nicht nur sportliche Brisanz, sondern auch einen emotionalen Saisonabschluss für beide Vereine.