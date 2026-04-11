Derby mit eigenen Gesetzen: Andervenne empfängt Meppen II

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Wenn Andervenne auf Meppen II trifft, geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um Emotionen. Trainer Patrick Lonnemann erwartet ein intensives Derby und setzt auf die eigenen Stärken.

Am Wochenende steht für den SV Heidekraut Andervenne ein besonderes Spiel auf dem Programm: Im Duell mit dem SV Meppen II treffen zwei Teams aufeinander, die tabellarisch getrennt sind, deren Begegnung jedoch stets ihre eigene Dynamik entwickelt.

Andervenne geht als Tabellenfünfter in die Partie, während Meppen II im unteren Tabellenbereich steht. Dennoch warnt Trainer Patrick Lonnemann davor, das Spiel allein anhand der Tabelle zu bewerten: „Wie schon im Hinspiel gilt: Ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze.“

Entsprechend erwartet der Coach eine intensive Begegnung, in der es weniger um spielerische Leichtigkeit als vielmehr um Einsatz und Durchsetzungsvermögen gehen dürfte. „Wir erwarten ein sehr intensives Spiel“, so Lonnemann.

Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen sieht er seine Mannschaft in der Pflicht, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. „Für uns geht es darum, wieder zu unserer gewohnten Form zu finden, das Derby anzunehmen und unsere Stärken auf den Platz zu bringen“, erklärt er.

Dabei setzt der Trainer nicht nur auf die Leistung seiner Spielerinnen, sondern auch auf den Rückhalt von außen. „Zudem hoffen wir natürlich wieder auf die großartige Unterstützung unserer Fans“, betont Lonnemann.

Angesichts der Ausgangslage dürfte Andervenne zwar leicht favorisiert sein, doch wie so oft im Derby könnten Tagesform, Intensität und die bessere Umsetzung der eigenen Stärken den Ausschlag geben.