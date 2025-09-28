Derby-Krimi am Hogenbusch: VFR gewinnt mit 2:1 gegen den TuS

Am Hogenbusch bekamen die Zuschauer ein Derby zu sehen, das bis zur letzten Minute Spannung bot. Am Ende setzte sich der VFR Mehrhoog knapp mit 2:1 gegen den TuS Haffen-Mehr durch – begünstigt durch einen entscheidenden Abwehrfehler und eine Rote Karte gegen die Gäste.

Die Partie begann ausgeglichen, ehe der TuS nach 20 Minuten die erste Duftmarke setzte: Leon Seegers verwandelte einen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung. Danach war die Mannschaft dem zweiten Treffer deutlich näher, verpasste es jedoch, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Stattdessen schlug der VFR kurz vor der Pause zurück. Ein unglücklicher Patzer von Sascha Mielke im Tor des TuS brachte Dominik Szalek ins Spiel, der per Abstauber zum 1:1-Ausgleich traf (43.). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel drängte erneut der TuS, musste jedoch in der 61. Minute den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Niklas Möller rutschte bei einem Zweikampf weg, Nick Heynen nutzte den Fehler und traf mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern zur 2:1-Führung für die Hausherren. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Rückschlag für die Gäste: Schiedsrichter Jan Lukas Kalter wertete ein hartes Einsteigen von Jannik Zelle als grobes Foulspiel und zeigte die Rote Karte (66.). Der TuS musste fortan in Unterzahl agieren.

Pfosten-Pech in der Schlussphase

Trotz Unterzahl warf der TuS in der Schlussphase alles nach vorne und hatte den Ausgleich mehrfach auf dem Fuß. In der 85. Minute verhinderten gleich drei unglückliche Situationen den verdienten Treffer: Erst wurde ein Kopfball im letzten Moment geblockt, dann verpasste Luca Bruns knapp, ehe Miquel Trumpf den Ball aus 20 Metern an den Pfosten jagte.

Der TuS zeigte eine engagierte Leistung und war phasenweise das bessere Team, doch individuelle Fehler und die Rote Karte brachten den VFR auf die Siegerstraße. Die Hausherren nutzten ihre Chancen eiskalt und feierten am Ende den knappen, aber umjubelten 2:1-Derbysieg.