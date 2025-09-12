Derby-Kracher zwischen Lohausen und Wittlaer

Für beide Klubs zählen diese Partien zu den Höhepunkten der Saison. Das am Sonntag anstehende Bezirksliga-Derby zwischen dem Lohausener SV und dem TV Kalkum-Wittlaer lebt diesmal aber nicht nur vom Prestige. Auch sportlich steht für beide Teams etwas auf dem Spiel. Denn sowohl der LSV (zwei Punkte) als auch der TVKW (ein Punkt) warten nach vier Spieltagen immer noch auf den ersten Sieg. So geht es am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz am Neusser Weg nicht nur um die lokale Vorherrschaft, sondern auch darum, sich mit einem Erfolg etwas Luft im Tabellenkeller zu verschaffen.
Beide Mannschaften konnten unter der Woche Selbstvertrauen tanken, wenngleich die Ergebnisse völlig unterschiedlich ausfielen. Während sich Lohausen in der zweiten Runde des Kreispokals am Mittwochabend mit einem 2:1-Erfolg nach Verlängerung über DJK Sparta Bilk für die zehn Tage zuvor erlittene 1:4-Schlappe in der Liga revanchierte, musste sich Wittlaer parallel in der zweiten Runde des Niederrheinpokals dem zwei Spielklassen höher angesiedelten Oberligisten SV Sonsbeck beugen, überzeugte dabei aber sehr wohl.
„Ich bin mächtig stolz auf die Truppe. Das war kämpferisch überragend. Nun hoffe ich, dass wir die Energie mit in das Derby gegen Lohausen nehmen können“, sagte Navid Fazeli. Gegen den hohen Favoriten aus Sonsbeck vergab Lars Jansen im ersten Abschnitt sogar die große Chance auf das Führungstor. Die Gäste nutzten ihrerseits vor der Pause einige ihrer wenigen Chancen zum 0:1 und legten im zweiten Abschnitt mit einem Freistoß zum 0:2-Endstand nach.
Beinahe schmerzhafter als das zu erwartende Pokal-aus war aus Sicht des TVKW die Verletzung von Zugang Christian Abubarkar, der 30 Minuten nach seiner Einwechslung schon wieder vom Feld musste und das nun bevorstehende Highlight verpassen wird.
Mit Personalsorgen kennt sich auch Nikos Tsakiris aus. „Wir haben seit Beginn der Vorbereitung noch nie den gesamten Kader beisammengehabt. Auch am Sonntag werden wieder Spieler fehlen, die am Mittwoch noch im Pokal dabei waren“, sagt der Coach des Lohausener SV. Das ist auch ein Grund, warum der LSV noch auf den ersten Dreier der Saison wartet, wobei Tsakiris das ganze etwas differenzierter betrachtet. „Die Ergebnisse mögen noch nicht zufriedenstellend sein. Aber mit den Leistungen war ich in Teilen schon einverstanden“, merkte der Übungsleiter an.
Neutral betrachtet geht Lohausen gegen einen noch im Umbau befindlichen Nachbarn als favorit ins Spiel. Doch was heißt das schon in einem Derby. „Wir werden Wittlaer auf gar keinen Fall unterschätzen“, verspricht Tsakiris.