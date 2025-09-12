Derby-Kracher zwischen Lohausen und Wittlaer

Mit Personalsorgen kennt sich auch Nikos Tsakiris aus. „Wir haben seit Beginn der Vorbereitung noch nie den gesamten Kader beisammengehabt. Auch am Sonntag werden wieder Spieler fehlen, die am Mittwoch noch im Pokal dabei waren“, sagt der Coach des Lohausener SV. Das ist auch ein Grund, warum der LSV noch auf den ersten Dreier der Saison wartet, wobei Tsakiris das ganze etwas differenzierter betrachtet. „Die Ergebnisse mögen noch nicht zufriedenstellend sein. Aber mit den Leistungen war ich in Teilen schon einverstanden“, merkte der Übungsleiter an.

Neutral betrachtet geht Lohausen gegen einen noch im Umbau befindlichen Nachbarn als favorit ins Spiel. Doch was heißt das schon in einem Derby. „Wir werden Wittlaer auf gar keinen Fall unterschätzen“, verspricht Tsakiris.