Derby-Kracher zum Jahresabschluss: Neuhadern gastiert in Großhadern

Das Hinspiel gewann Neuhadern verdient mit 3:1, doch seitdem hat sich die sportliche Lage verändert. Die Mannschaft steckt in einer Ergebniskrise, die sich vor allem durch zwei Faktoren erklärt: zu einfache Gegentore und zu viele ungenutzte Großchancen. Dass ausgerechnet jetzt das Derby ansteht, betrachten viele im Verein als perfekten Moment, um den Hebel endlich wieder umzulegen.

Trainer Dario Casola blickt mit klarer Botschaft auf die Partie:

„Wir wissen, was wir können. Aber wir haben es zu selten über 90 Minuten gezeigt. Ein Derby zum Jahresabschluss ist die beste Gelegenheit, um das zu ändern.“

Vor allem defensiv fordert Casola ein klares Upgrade:

„Wir müssen als Mannschaft geschlossen verteidigen. Wir haben zuletzt viel zu viel zugelassen. Das wird am Samstag nicht reichen.

Großhadern wird heiß sein. Aber wir wissen auch, dass wir sie bespielen können. Wichtig ist, dass wir unsere Chancen nutzen – das war unser größtes Problem in den letzten Wochen.“

Neuhadern will mutig, dominant und effizient auftreten

Trotz negativer Ergebnisse bleibt die spielerische Qualität der Mannschaft deutlich sichtbar. Immer wieder dominiert Neuhadern große Teile der Spiele – nur die Kaltschnäuzigkeit fehlt.

Casola ist überzeugt:

„Mut ist unsere DNA. Wir wollen den Ball, wir wollen das Spiel. Aber wir müssen aus unseren Chancen endlich Tore machen.“

Mit Blick auf die jüngsten Auftritte ergänzt er:

„Wir haben die gleichen Themen zu häufig: Effizienz und defensive Konsequenz. Jetzt, im letzten Spiel vor der Pause, müssen wir nochmal alles auf den Platz schmeißen.“

„Ein Charaktertest und die perfekte Bühne“

Im Training war unter der Woche zu spüren, dass die Mannschaft die Situation annimmt.

„Ein Derby ist Emotionalität pur. Und ein Derby als letztes Spiel des Jahres ist ein absoluter Charaktertest. Wenn wir den bestehen wollen, brauchen wir Gier, Mentalität und Konsequenz in jeder Aktion.“

Am Samstag um 14:00 Uhr in Großhadern wartet ein Spiel, das mehr ist als ein Derby:

Es ist ein Abschluss, ein Prüfstein, ein Statement-Spiel.

Neuhadern will zeigen, was in der Mannschaft steckt – nicht nur spielerisch, sondern mit voller Überzeugung.

Drei Punkte zum Jahresabschluss wären nicht nur Balsam für die Seele, sondern ein wichtiges Zeichen für die Frühjahrsrunde.