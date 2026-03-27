Derby-Kracher: »Wollen uns mit einem anderen Gesicht präsentieren« Derby am Kohlenberg: Fuchsstadt empfängt Bad Kissingen +++ Beide Teams kämpfen mit großen Personalsorgen +++ Abstiegskampf pur von pm/mb · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Kann der 1. FC Fuchsstadt auch im Derby gegen Bad Kissingen jubeln? – Foto: Ryan Evans

Am Kohlenberg brennt die Luft: Im Derby zwischen dem 1. FC Fuchsstadt und dem FC 06 Bad Kissingen geht es für beide Seiten um überlebenswichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Während die Gastgeber nach einem späten Punktgewinn in Eisingen neue Hoffnung schöpfen, will der Aufsteiger aus Bad Kissingen nach einer Negativserie gegen die Top-Teams endlich wieder dreifach punkten.

Die tabellarische Situation spitzt sich zu. Der 1. FC Fuchsstadt rangiert mit 23 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und benötigt dringend Siege, um den Anschluss an die Relegationsplätze – auf denen derzeit unter anderem der Gegner aus Bad Kissingen mit 28 Zählern steht – nicht zu verlieren. Zuletzt bewiesen die Fuchsstädter beim 3:3 in Eisingen Moral, als sie einen späten 1:3-Rückstand noch egalisierten. Trainer Philipp Pfeuffer ordnet dies sachlich ein: „Letztendlich dürfen wir zufrieden sein, sehr zufrieden mit dem Punkt. Wenn du bis zur 84. Minute 3:1 zurückliegst, dann gehört da auch ein Quäntchen Glück dazu, damit du dann noch einen Punkt mitnimmst. Und das hatten wir an diesem Tag.“ Für das anstehende Derby warnt Pfeuffer jedoch vor der spielerischen Qualität des FC 06: „Wir wissen, dass sie ganz viel spielerisch lösen können. Wir wissen um die wirklich guten Einzelspieler, die sie in ihren Reihen haben. Und dementsprechend müssen wir uns extrem gut vorbereiten, damit wir erfolgreich sein können.“ Sorgen bereitet die Lazarettliste: Cedric Werner, Markus Merloff und Felix Huf fallen aus, hinter Mike Weismantel steht ein großes Fragezeichen und Florian Thurn fehlt rotgesperrt.