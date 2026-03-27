Derby-Kracher: »Wollen uns mit einem anderen Gesicht präsentieren«

Am Kohlenberg brennt die Luft: Im Derby zwischen dem 1. FC Fuchsstadt und dem FC 06 Bad Kissingen geht es für beide Seiten um überlebenswichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Während die Gastgeber nach einem späten Punktgewinn in Eisingen neue Hoffnung schöpfen, will der Aufsteiger aus Bad Kissingen nach einer Negativserie gegen die Top-Teams endlich wieder dreifach punkten.
Die tabellarische Situation spitzt sich zu. Der 1. FC Fuchsstadt rangiert mit 23 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und benötigt dringend Siege, um den Anschluss an die Relegationsplätze – auf denen derzeit unter anderem der Gegner aus Bad Kissingen mit 28 Zählern steht – nicht zu verlieren. Zuletzt bewiesen die Fuchsstädter beim 3:3 in Eisingen Moral, als sie einen späten 1:3-Rückstand noch egalisierten. Trainer Philipp Pfeuffer ordnet dies sachlich ein: „Letztendlich dürfen wir zufrieden sein, sehr zufrieden mit dem Punkt. Wenn du bis zur 84. Minute 3:1 zurückliegst, dann gehört da auch ein Quäntchen Glück dazu, damit du dann noch einen Punkt mitnimmst. Und das hatten wir an diesem Tag.“
Für das anstehende Derby warnt Pfeuffer jedoch vor der spielerischen Qualität des FC 06: „Wir wissen, dass sie ganz viel spielerisch lösen können. Wir wissen um die wirklich guten Einzelspieler, die sie in ihren Reihen haben. Und dementsprechend müssen wir uns extrem gut vorbereiten, damit wir erfolgreich sein können.“ Sorgen bereitet die Lazarettliste: Cedric Werner, Markus Merloff und Felix Huf fallen aus, hinter Mike Weismantel steht ein großes Fragezeichen und Florian Thurn fehlt rotgesperrt.
Auch beim FC 06 Bad Kissingen ist die Lage angespannt. Nach vier Niederlagen in Folge gegen die Spitzenmannschaften der Liga ist der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze geschmolzen. Trainer Tim Herterich sieht nun die Phase der Wahrheit gekommen: „Jetzt ist die Ausgangslage umso klarer. Wir haben noch neun Spiele vor uns, haben alle Top-Teams bereits gespielt und treffen jetzt auf Gegner, die unter uns stehen oder auf unserem Level sind. Da gilt es, die nötigen Resultate einzufahren.“
Das Hinspiel am ersten Spieltag verlor Bad Kissingen zu Hause mit 2:4, wobei Fuchsstadt bereits zur Pause mit 3:1 führte. Sebastian Bartel machte damals mit dem vierten Treffer alles klar. „Im Hinspiel zeigte der FC 06 seine schwächste Saisonleistung, entsprechend groß ist der Wille, es diesmal besser zu machen. Wir wollen uns mit einem anderen Gesicht präsentieren und die drei Punkte vom Kohlenberg mitnehmen“, heißt es aus der Kurstadt. Doch auch Herterich plagen Sorgen, nachdem Kirill Ride, Cedric Bäßler und Jan Hofmann in Bamberg verletzt runter mussten: „Die Verletzungen schmerzen fast mehr als das Ergebnis.“
Fuchsstadt wird versuchen, die hitzige Atmosphäre am Kohlenberg zu nutzen. Herterich ist darauf vorbereitet: „Fuchsstadt ist kampfstark, das Publikum sehr emotional. Sie werden versuchen, über Einsatz und Atmosphäre Vorteile zu ziehen. Darauf sind wir vorbereitet und lassen uns davon nicht beeindrucken.“