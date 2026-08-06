Derby-Kracher in Weiden – Topspiel in Gebenbach – Fortuna spürt Druck

SpVgg SV Weiden (rechts Moritz Zeitler) gegen DJK Ammerthal (Lucas Markert): Das Oberpfalz-Derby garantiert eine große Zuschauerkulisse im Sparda Bank-Stadion. – Foto: Jonas Löffler

Der Freitag wird seit Jahren mehr und mehr zum Lieblings-Spieltag der Bayernligisten. Gerade in den Sommermonaten. Diesen Eindruck bestätigt der anstehende 4. Spieltag in der Bayernliga Nord einmal mehr. Sechs der neun Partien steigen bereits zum Start des Wochenendes. Aus Oberpfälzer Sicht steht besonders ein Derby im Blickpunkt. In Weiden messen die SpVgg SV und die DJK Ammerthal ihre Kräfte. Können die Gastgeber den ersehnten ersten Saisonsieg einfahren, oder macht Ammerthal dem Pokal-Achtelfinalisten einen Strich durch die Rechnung? Zeitgleich steigt in Gebenbach ein Top-Spiel. Mit-Tabellenführer DJK Gebenbach darf sich gegen den Rangdritten FC Eintracht Bamberg beweisen. Genau wie Gebenbach peilt auch der ASV Cham, der beim FSV Stadeln gastiert, den vierten Sieg im vierten Spiel an. Unter Zugzwang stehen hingegen die beiden Mannschaften aus Regensburg, die diesmal Heimrecht genießen. Sowohl der SV Fortuna (gegen Aufsteiger Don Bosco Bamberg) als auch der SSV Jahn II (gegen Neudrossenfeld) warten noch auf den ersten Saisondreier und wollen nun endlich was zu Jubeln haben. Einzig der Jahn spielt erst am Samstag. Die Vorberichte:

Heute, 18:30 Uhr FSV Stadeln Stadeln ASV Cham ASV Cham 18:30 PUSH



Was für eine Energieleistung: Trotz zahlenmäßiger Unterzahl nach einer Roten Karte an Alexander Sigl, setzte der ASV Cham (1., 9 Punkte) gegen Fortuna Regensburg den entscheidenden Konter zum 2:1-Siegtreffer. „Ich bin megastolz, mit einem Mann weniger auf dem Feld, so ein Spiel noch siegreich gestalten zu haben“, freute sich ASV-Trainer Faruk Maloku anschließend. Durch den dritten Sieg im dritten Spiel haben die Kreisstädter den Traumstart perfekt gemacht. Als Tabellenführer und mit breiter Brust reisen sie am Freitag zum FSV Stadeln (5., 5). Für die Mittelfranken geht es auch in dieser Saison nur um den Klassenerhalt. Der Saisonstart war ganz ordentlich und man ist noch ungeschlagen (1/2/0). Dementsprechend fällt Malokus Vorschau auf diese Aufgabe aus: „Mit dem FSV Stadeln erwartet uns auswärts eine anspruchsvolle Aufgabe. Stadeln ist eine eingespielte und sehr erfahrene Mannschaft, haben ihren Kader ordentlich verstärkt. Sie spielen sehr strukturiert und sind in allen Mannschaftsteilen gut organisiert“, so Maloku: „Wir wissen, dass wir über 90 Minuten hochkonzentriert sein und in allen Bereichen an unser Limit gehen müssen.“ Cham hat mit dem Gegner noch eine Rechnung offen, kassierte man doch am vorletzten Spieltag der Vorsaison in Stadeln eine 0:1-Auswärtsniederlage. Neben den üblichen Verletzten Andre Adkins und Marco Pfab fehlt bei den Gästen Alexander Sigl rotgesperrt. Stürmer Ashour Abraham war zu Beginn der Woche krank, ein Einsatz wird sich kurzfristig entscheiden.





Heute, 18:30 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg 18:30 live PUSH



Des einen Freud ist bekanntlich des anderen Leid. Durch den späten Gegentreffer in Cham verlor der SV Fortuna (17., 0) auch sein drittes Saisonspiel. Es war eine ärgerliche Niederlage, zumal auch ein Dreier möglich gewesen wäre. Die Regensburger stehen früh in der Saison unter Zugzwang und streben mit aller Macht den Turnaround an. Klappt's gegen den – ebenfalls noch sieglosen – Aufsteiger DJK Don Bosco Bamberg (13., 2) endlich mit dem ersten Punktgewinn? Das ist natürlich die große Hoffnung von Arber Morina. Fortunas Übungsleiter tut vor vor dem Heimspiel kund: „Je mehr Spiele wir auf diese Art und Weise verlieren, desto mehr packt uns der Wille, endlich ein Erfolgserlebnis einzufahren. Der Wunsch nach drei Punkten ist groß bei uns. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, in der jeder Gas gegeben hat. Ich bin überzeugt davon, dass wir am Freitag noch eine Schippe drauflegen werden und hoffe, dass wir den Aufwand in verwertbare Punkte ummünzen. Mit einer stabilen und noch besseren Leistung als zuletzt wollen wir uns die Punkte endlich verdienen. Natürlich werden wir zu Hause auf Sieg spielen.“ Über die Bamberger („ein guter und sehr kompakter Aufsteiger“) hat sich Morina natürlich informiert. Der Fokus liegt aber ganz klar auf der eigenen Leistung: „Wir werden auf den Gegner vorbereitet sind. Nichtsdestotrotz zählt wieder, was wir aufs Parkett bringen. Weiterhin gilt es an den Abschlüssen und der Entschlossenheit vorm Tor zu arbeiten.“ Amir Hedider, der zuletzt angeschlagen ausfiel, kehrt wieder in den Fortuna-Kader zurück, welcher ansonsten unverändert bleibt. Kevin Hoffmann ist inzwischen vorsichtig ins Mannschaftstraining eingestiegen, ein Einsatz käme aber noch zu früh.





Heute, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden DJK Ammerthal Ammerthal 19:00 live PUSH



Tat das gut! In der Liga einen kleinen Fehlstart hingelegt mit einem Remis und zwei Niederlagen, sorgte die SpVgg SV Weiden (15., 1) am Dienstag für einen Paukenschlag im BFV-Pokal. „Joker“ Stefan Pühler schoss sein Team zum 3:2-Sieg über den Regionalligisten Ansbach. Und damit ins Achtelfinale. Ekstase herrschte nach Abpfiff im Sparda Bank-Stadion. Diese positiven Emotionen möchte die SpVgg ins nächste Heimspiel transportieren. Und es wartet gleich der nächste Kracher. Zum Derby schaut die DJK Ammerthal (9., 4) vorbei. „Wir sind nah dran am ersten Sieg in der Liga. Wir haben jetzt drei Pokalsiege hinter uns und wissen, was wir tun müssen, um zu gewinnen. Wir werden die Intensität aus den letzten beiden Spielen beibehalten, unsere Fehler abstellen und dann auch gegen Ammerthal erfolgreich sein. Es ist Zeit für den ersten Sieg in dieser Saison!“, lautet die Kampfansage von Weidens Chefanweiser Michael Riester. Die aktuelle Personalsituation beschreibt Riester als „sehr angespannt“ und führt aus: „Wir werden sehen, was sich bei den Youngsters tut und ob sie rechtzeitig die Spielgenehmigung bekommen – und wer aus dem Verletztenlager zurückkommt.“



Übrigens ist es bereits das zweite Aufeinandertreffen dieser Mannschaften in der neuen Spielzeit. In der ersten Pokalrunde gab es das Duell ja schon. Hier setzte sich Weiden mit viel Glück 3:2 in Ammerthal durch. Dafür möchte sich die DJK nun revanchieren. „Es ist Derby-Zeit, darauf freuen wir uns. Wir erwarten, dass Weiden stärker auftreten wird als vor drei Wochen im Pokal. Darauf sind wir vorbereitet“, erklärt Gästetrainer Tobias Rösl, dessen Mannschaft zuletzt eine unnötige 1:2-Heimniederlage gegen Hof einstrich. Unnötig deshalb, weil das entscheidende Tor erst in der Crunchtime fiel und weil das Spiel eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. „Dennoch sind wir als Aufsteiger richtig gut in der Spur und die Niederlage wird uns nicht aus der Bahn werfen“, betonte Rösl gleich nach dem Spiel. In Weiden möchte er einen konsequenten und effizienten Auftritt seiner Truppe sehen: „Entscheidend ist, den Fokus konsequent auf uns selbst zu legen. Meine Mannschaft wird mit einer starken Mentalität, festem Selbstvertrauen und unbedingtem Willen in die Partie gehen. Dazu benötigen wir stabile Abläufe und müssen unsere Abschlüsse effizienter nutzen, um Zählbares mitzunehmen.“ Personell hat Rösl – im Gegensatz zu seinem Gegenüber Riester – keine Sorgen. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann einsatzfähig.











Heute, 19:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg 19:00 live PUSH



Erster gegen Dritter: Die Hudson-Arena in Gebenbach sieht das Top-Spiel des 4. Spieltags. Die DJK Gebenbach (1., 9), die gemeinsam mit dem ASV Cham an der Tabellenspitze steht, kann sich am Freitagabend so richtig beweisen. Titelanwärter FC Eintracht Bamberg (3., 7) ist zu Gast. Und wird die zweifelsfrei starke Frühform der Rühl-Elf auf Herz und Nieren testen. Kann die DJK nachlegen und ein Ausrufezeichen setzen? Die Vorfreude auf dieses Kräftemessen ist groß: „Mit unserem kommenden Gegner kommt zu einem frühen Zeitpunkt der Saison das erste Highlight-Spiel auf uns zu. Darauf freuen wir uns enorm“, unterstreicht Gebenbachs Trainer Dominic Rühl. Trotz des tollen Saisonstarts sieht er weiterhin Luft nach oben: „Wir sind wieder angehalten, weiter Vollgas zu geben. Trotz der tollen Ergebnisse wissen wir, dass wir uns in vielen Bereichen noch steigern können und müssen. Die Jungs haben die Woche über auch gezeigt, dass sie noch mehr zeigen wollen. Dabei geht es aber ausschließlich um inhaltliche Themen. Bei Einsatz, Wille, Lauf- und Leistungsbereitschaft legen die Jungs Woche für Woche tadellose Leistungen ab. Daher stimmt die Basis und wir sind bereit, unsere Leistungsgrenze weiter nach oben zu verschieben.“ Nach jetzigem Stand ist Langzeitpatient David Vidovic der einzige sichere Ausfall beim Gastgeber. Mittelfeldmann Jonas Schwindl kehrt nach abgesessener Rotsperre zurück und auch bei Simon Pirner könnte es für einen Kaderplatz reichen.







Neben Weiden und der Fortuna wartet auch die U21 des SSV Jahn Regensburg (14., 2) noch auf den ersten Dreier. Nach zwei Unentschieden zum Auftakt setzte es letzten Samstag in Ingolstadt die erste Saisonniederlage. Und die fiel mit 0:3 deutlich aus. Dementsprechend ist die Teenie-Truppe auf Wiedergutmachung aus, wenn am Samstag der TSV Neudrossenfeld (11., 3) seine Visitenkarte am Kaulbachweg abgibt. „Uns steht ein intensives, emotionales Bayernligaspiel bevor. Unser Fokus liegt voll bei uns: Wir wollen mit unseren eigenen Stärken begeistern! Das bedeutet hohes Balltempo im eigenen Spiel und maximale Konsequenz gegen den Ball“, steckt Teamorganisator Johannes Frisch die Marschroute ab. Im vierten Anlauf soll es nun endlich mit dem ersten Erfolgserlebnis in Form von drei Zählern klappen: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen das Spiel zu Hause erneut dominieren und uns diesmal mit drei Punkten belohnen.“ Für dieses Vorhaben stehen den Domstädtern allerdings sechs Kaderspieler nicht zur Verfügung. Namentlich sind das Samuel Hasa (krank), Maximilian Kapp (Syndesmosebandriss), Christian Koch (Knieverletzung), Hong Lac Loung Thanh und Abaz Mazrekaj (beide private Gründe) sowie Marvellous Ugwuanana (krank). In der Hauptverantwortung wird beim „kleinen Jahn“ ein weiteres Mal Co-Trainer Daniele Luggisi stehen.