Derby-Kracher in Landshut - Kellerduell in Teisbach

Bereits am Feiertag geht in der Landesliga Mitte das Spitzenspiel und Niederbayern-Duell zwischen der SpVgg Landshut und dem SSV Eggenfelden über die Bühne. Ebenfalls bereits am Tag der Deutschen Einheit ist der FC Dingolfing im Einsatz, der den 1. FC Bad Kötzting zu Gast hat. Um "Big Points" geht es im Tabellenkeller zwischen dem personell arg gebeutelten FC Teisbach und dem TSV Bogen.
Am Samstag-Nachmittag haben der TSV Seebach (gegen den SC Luhe-Wildenau) und der 1. FC Passau (gegen die SpVgg Lam) absolute Liga-Schwergewichter zu Gast. Vor dem undankbaren Gang zum Schlusslicht TB 03 Roding steht die DJK Vornbach.
Personalien: Am vergangenen Spieltag mussten kurzfristig auch noch Sebastian Thanner, Jonas Petri und Frode Füllner passen, so dass den BMW-Städtern zwölf(!) Akteure aus ihrem Landesliga-Kader fehlten. Gegen Bad Kötzting ist neben den wiedergenesenen Thanner auch Routinier Andreas Eglseder erstmals nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder dabei, dafür fehlt Marlon Nicklas aus beruflichen Gründen.
Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „"Mit 17 Punkten liegen wir aktuell gleichauf mit Dingolfing. Für beide Teams wird es eine richtungsweisende Partie. Der Sieger wird sich in das gesicherte Mittelfeld absetzen können. Wir werden alles daran setzen, auswärts zu punkten. Dazu müssen wir die immer offensiv gefährlichen Hochstätter und Hofer ausschalten und unser eigenes Angriffsspiel durchbekommen.“
Personalien: Zu den bisherigen Ausfällen Andreas Kussinger und Felix Baumann gesellen sich die beiden Jungspunde Simon Pönn und Frodo Gilch. Ob Offensivmann Kevin Dombois mitwirken kann, ist fraglich.
Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Für uns gilt es wieder möglichst an die maximale Leistungsgrenze zu kommen, was in Bad Kötzting nicht geklappt hat, um gegen einen etablierten Landesligisten bestehen zu können. Weniger wird gegen den TSV Bogen, der vergangene Woche ja sein Potenzial eindrucksvoll gezeigt hat, nicht reichen. Trotz der vielen schwerwiegenden Ausfälle bleiben wir entspannt, solche Situationen sind wir ja leider schon gewohnt. Bei uns gilt wie immer, die elf Spieler die auf dem Platz stehen, werden wieder alles geben und haben unser vollstes Vertrauen. Was am Ende dabei rauskommt werden wir dann sehen.
Personalien: Neben den drei Langzeitverletzten Jonas Biendl, Benedikt Grassinger und Lukas Meindl stehen mit Philipp Bauer, Maximilian Meindl, Alexander Rauscher und Jonas Schreiner (alle verletzt) sowie Philipp Hopper, Sebastian Weber und Florian Wischinski (alle privat verhindert) ganze zehn Akteure sicher nicht zur Verfügung. Zudem gibt es ein, zwei weitere Fragezeichen.
Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): "Der Sieg gegen Landshut hat uns viel Selbstvertrauen gegeben. Wir haben gegen den Tabellenführer sehr diszipliniert gespielt und endlich auch unter Beweis gestellt, dass wir Tore machen können. In Teisbach wird es aber wieder ein ganz anderes Match, das vermutlich sehr vom Kampf geprägt sein wird. Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel und daher wollen wir unbedingt etwas Zählbares mitnehmen."
Personalien: Der zuletzt privat verhinderte Interimscoach Michael Schuss wird an der Seitenlinie stehen und hat keine größeren Sorgen zu beklagen. Allerdings wurde Michael Kraskov für seinen Platzverweis in Bad Abbach für fünf Partien gesperrt.
Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "In Seebach erwartet uns eine richtig gute Landesliga-Mannschaft, die seit Jahren in der Spitzengruppe mitmischt und gespickt ist mit physisch und fußballerisch starken Spielern. Dennoch gehen wir die schwere Auswärtsaufgabe positiv gestimmt an. Wir wollen im dritten Anlauf endlich auch aus Seebach Punkte mit nach Hause nehmen.“
Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche bleibt alles beim Alten.
Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Mit Vornbach kommt der derzeit beste Aufsteiger zu uns an den Esper. Sie haben schon viele Punkte eingesammelt und sind sehr gut in die Liga gestartet. Um den Anschluss an die Relegationsplätze nicht zu verlieren, brauchen wir gegen Vornbach unseren ersten Heimsieg. Dafür werden wir alles in die Waagschale werfen.“
Personalien: Aufgrund von Knieproblemen muss Leon Reisinger passen. Finn Albert ist beruflich verhindert. Der Rest ist an Bord.
Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel in Roding. Wir sind nach wie vor ein Aufsteiger und dürfen niemanden unterschätzen. Letzte Woche hatten wir gegen Burglengenfeld zu viele schwache Phasen und haben den Gegner zu leichten Toren eingeladen. Wollen wir auswärts punkten, müssen wir uns als Team wieder steigern."
Personalien: Es bleibt alles beim Alten. Alexandros Hatjissavas, Lenni Dambeck , Daniel Fuchs und Lukas Spannbauer sind keine Optionen.