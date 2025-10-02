Derby-Kracher in Landshut - Kellerduell in Teisbach

Bereits am Feiertag geht in der Landesliga Mitte das Spitzenspiel und Niederbayern-Duell zwischen der SpVgg Landshut und dem SSV Eggenfelden über die Bühne. Ebenfalls bereits am Tag der Deutschen Einheit ist der FC Dingolfing im Einsatz, der den 1. FC Bad Kötzting zu Gast hat. Um "Big Points" geht es im Tabellenkeller zwischen dem personell arg gebeutelten FC Teisbach und dem TSV Bogen. Am Samstag-Nachmittag haben der TSV Seebach (gegen den SC Luhe-Wildenau) und der 1. FC Passau (gegen die SpVgg Lam) absolute Liga-Schwergewichter zu Gast. Vor dem undankbaren Gang zum Schlusslicht TB 03 Roding steht die DJK Vornbach.

Morgen, 14:00 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut SSV Eggenfelden Eggenfelden 14:00





Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Die bittere Niederlage in Bogen haben wir gut aufgearbeitet und die Defizite knallhart angesprochen. Ich hoffe, dass daraus die richtigen Schlüsse gezogen werden. Zwischenzeitlich ist alles abgehakt und die Blicke sind nach vorne gerichtet. Gegen Eggenfelden erwartet uns eine Spitzenpartie und wir treffen auf eine spielerisch sehr gute Mannschaft mit Top-Einzelspielern. Wir wollen jedoch wieder in die Erfolgsspur zurück und die Punkte möglichst bei uns lassen."



Personalien: Neben Verteidiger Robin Oswald muss auch der rotgesperrte Angreifer Florentin Seferi ersetzt werden. Wieder dabei ist der in Bogen nicht einsatzfähige Kapitän Alexander Hagl. Hinter dem grippegeschwächten Dominik Past steht noch ein Fragezeichen.







Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Wir treten beim absoluten Topfavoriten der Liga an und nehmen die Außenseiterrolle ein. Wir werden viel Laufarbeit, Engagement und Leidenschaft zeigen müssen. Wenn wir diese Attribute reinschmeißen können, werden wir zu unseren Möglichkeiten kommen. Wir werden dieses Mal nicht das Spiel machen müssen, vielleicht kommt uns dagegen. Auf alle Fälle werden wir alles versuchen, um etwas Zählbares mitzunehmen."





Personalien: Neben den Dauerpatienten muss auch Manuel Schwaighofer passen. Spielführer Simon Schie ist wieder spielberechtigt. Es gibt noch ein paar Unklarheiten, darunter Michel Schiedermair, die sich erst kurzfristig auflösen werden.







