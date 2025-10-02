 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Die SpVgg Landshut steht gegen den SSV Eggenfelden auf dem Prüfstand
Die SpVgg Landshut steht gegen den SSV Eggenfelden auf dem Prüfstand – Foto: Norbert Herrmann

Derby-Kracher in Landshut - Kellerduell in Teisbach

14. Spieltag: Attraktive Heimspiele für Seebach und Passau +++ Dingolfing empfängt Bad Kötzting

Landesliga Mitte

Bereits am Feiertag geht in der Landesliga Mitte das Spitzenspiel und Niederbayern-Duell zwischen der SpVgg Landshut und dem SSV Eggenfelden über die Bühne. Ebenfalls bereits am Tag der Deutschen Einheit ist der FC Dingolfing im Einsatz, der den 1. FC Bad Kötzting zu Gast hat. Um "Big Points" geht es im Tabellenkeller zwischen dem personell arg gebeutelten FC Teisbach und dem TSV Bogen.

Am Samstag-Nachmittag haben der TSV Seebach (gegen den SC Luhe-Wildenau) und der 1. FC Passau (gegen die SpVgg Lam) absolute Liga-Schwergewichter zu Gast. Vor dem undankbaren Gang zum Schlusslicht TB 03 Roding steht die DJK Vornbach.

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
14:00live


Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Die bittere Niederlage in Bogen haben wir gut aufgearbeitet und die Defizite knallhart angesprochen. Ich hoffe, dass daraus die richtigen Schlüsse gezogen werden. Zwischenzeitlich ist alles abgehakt und die Blicke sind nach vorne gerichtet. Gegen Eggenfelden erwartet uns eine Spitzenpartie und wir treffen auf eine spielerisch sehr gute Mannschaft mit Top-Einzelspielern. Wir wollen jedoch wieder in die Erfolgsspur zurück und die Punkte möglichst bei uns lassen."

Personalien: Neben Verteidiger Robin Oswald muss auch der rotgesperrte Angreifer Florentin Seferi ersetzt werden. Wieder dabei ist der in Bogen nicht einsatzfähige Kapitän Alexander Hagl. Hinter dem grippegeschwächten Dominik Past steht noch ein Fragezeichen.



Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Wir treten beim absoluten Topfavoriten der Liga an und nehmen die Außenseiterrolle ein. Wir werden viel Laufarbeit, Engagement und Leidenschaft zeigen müssen. Wenn wir diese Attribute reinschmeißen können, werden wir zu unseren Möglichkeiten kommen. Wir werden dieses Mal nicht das Spiel machen müssen, vielleicht kommt uns dagegen. Auf alle Fälle werden wir alles versuchen, um etwas Zählbares mitzunehmen."


Personalien: Neben den Dauerpatienten muss auch Manuel Schwaighofer passen. Spielführer Simon Schie ist wieder spielberechtigt. Es gibt noch ein paar Unklarheiten, darunter Michel Schiedermair, die sich erst kurzfristig auflösen werden.



Morgen, 14:00 Uhr
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
1. FC Bad Kötzting
1. FC Bad KötztingBad Kötzting
14:00


Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Bad Kötzting hatte im Sommer einen großen Umbruch und die sportliche Leitung hat es geschafft, einen sehr spannenden Kader zusammenzustellen. Eine richtig gute Mischung aus erfahrenen Kräften wie die früheren Bayernliga-Spieler Schwander und Brandl sowie jungen Talenten wie Torjäger Weidlich. Wir stehen vor einer anspruchsvollen Hausaufgabe, die wir aber meistern und daheim zu Punkten kommen wollen. Grundvoraussetzung dafür wird das gleiche Engagement wie zuletzt in Schwandorf sein.“

Personalien: Am vergangenen Spieltag mussten kurzfristig auch noch Sebastian Thanner, Jonas Petri und Frode Füllner passen, so dass den BMW-Städtern zwölf(!) Akteure aus ihrem Landesliga-Kader fehlten. Gegen Bad Kötzting ist neben den wiedergenesenen Thanner auch Routinier Andreas Eglseder erstmals nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder dabei, dafür fehlt Marlon Nicklas aus beruflichen Gründen.



Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „"Mit 17 Punkten liegen wir aktuell gleichauf mit Dingolfing. Für beide Teams wird es eine richtungsweisende Partie. Der Sieger wird sich in das gesicherte Mittelfeld absetzen können. Wir werden alles daran setzen, auswärts zu punkten. Dazu müssen wir die immer offensiv gefährlichen Hochstätter und Hofer ausschalten und unser eigenes Angriffsspiel durchbekommen.“

Personalien: Zu den bisherigen Ausfällen Andreas Kussinger und Felix Baumann gesellen sich die beiden Jungspunde Simon Pönn und Frodo Gilch. Ob Offensivmann Kevin Dombois mitwirken kann, ist fraglich.





Groß war die Freude beim TSV Bogen über den Heimcoup gegen die SpVgg Landshut
Groß war die Freude beim TSV Bogen über den Heimcoup gegen die SpVgg Landshut – Foto: Werner Kroiß


Morgen, 16:00 Uhr
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach
TSV Bogen
TSV BogenBogen
16:00

Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Für uns gilt es wieder möglichst an die maximale Leistungsgrenze zu kommen, was in Bad Kötzting nicht geklappt hat, um gegen einen etablierten Landesligisten bestehen zu können. Weniger wird gegen den TSV Bogen, der vergangene Woche ja sein Potenzial eindrucksvoll gezeigt hat, nicht reichen. Trotz der vielen schwerwiegenden Ausfälle bleiben wir entspannt, solche Situationen sind wir ja leider schon gewohnt. Bei uns gilt wie immer, die elf Spieler die auf dem Platz stehen, werden wieder alles geben und haben unser vollstes Vertrauen. Was am Ende dabei rauskommt werden wir dann sehen.

Personalien: Neben den drei Langzeitverletzten Jonas Biendl, Benedikt Grassinger und Lukas Meindl stehen mit Philipp Bauer, Maximilian Meindl, Alexander Rauscher und Jonas Schreiner (alle verletzt) sowie Philipp Hopper, Sebastian Weber und Florian Wischinski (alle privat verhindert) ganze zehn Akteure sicher nicht zur Verfügung. Zudem gibt es ein, zwei weitere Fragezeichen.



Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): "Der Sieg gegen Landshut hat uns viel Selbstvertrauen gegeben. Wir haben gegen den Tabellenführer sehr diszipliniert gespielt und endlich auch unter Beweis gestellt, dass wir Tore machen können. In Teisbach wird es aber wieder ein ganz anderes Match, das vermutlich sehr vom Kampf geprägt sein wird. Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel und daher wollen wir unbedingt etwas Zählbares mitnehmen."

Personalien: Der zuletzt privat verhinderte Interimscoach Michael Schuss wird an der Seitenlinie stehen und hat keine größeren Sorgen zu beklagen. Allerdings wurde Michael Kraskov für seinen Platzverweis in Bad Abbach für fünf Partien gesperrt.



Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
SpVgg Lam
SpVgg LamSpVgg Lam
14:00


Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Mit der SpVgg Lam erwartet uns eine Mannschaft, die über sehr gute Qualität verfügt und die uns sicher alles abverlangen wird. Für uns war es wichtig, dass wir zuletzt gegen Kosova unsere Torflaute beenden konnten – das hat der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben. Jetzt wollen wir auch im Dreiflüssestadion wieder ein gutes Spiel zeigen und unseren Zuschauern etwas bieten, im Idealfall natürlich mit drei Punkten.“

Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche gibt es keine Veränderungen im Kader.



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Mit Passau erwartet uns ein sehr schwerer Auswärtsgegner, der gerade ebenfalls auf einer Erfolgswelle schwimmt. Trotzdem fahren wir mit einem guten Gefühl nach Passau und wollen auch dort bestehen.“

Personalien: Neben Dauerpatient Simon Meindl muss Benjamin Tolks ersetzt werden. Der junge Mittelfeldmann plagt sich mit einer Zerrung an den Adduktoren herum.


Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
SC Luhe-Wildenau
SC Luhe-WildenauLu-Wildenau
15:00


Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "In Lam haben wir keine offensive Durchschlagskraft entwickeln können und hatten vor der Pause eine 20-minütige Phase, in der wir in der Defensive Probleme hatten. Daher ging die Niederlage in Ordnung und die Partie gegen Luhe-Wildenau hat wegweisenden Charakter. Gegen eine absolute Spitzenmannschaft werden wir einen Top-Leistung brauchen, um daheim erfolgreich sein zu können.“

Personalien: Neben Langzeitausfall Christoph Beck stehen auch Kapitän Sandro Nickl, für den vorzeitig Winterpause ist, und Simon Griesbeck auf der Ausfallliste.


Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "In Seebach erwartet uns eine richtig gute Landesliga-Mannschaft, die seit Jahren in der Spitzengruppe mitmischt und gespickt ist mit physisch und fußballerisch starken Spielern. Dennoch gehen wir die schwere Auswärtsaufgabe positiv gestimmt an. Wir wollen im dritten Anlauf endlich auch aus Seebach Punkte mit nach Hause nehmen.“

Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche bleibt alles beim Alten.


Sa., 04.10.2025, 16:00 Uhr
TB 03 Roding
TB 03 RodingTB Roding
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
16:00live


Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Mit Vornbach kommt der derzeit beste Aufsteiger zu uns an den Esper. Sie haben schon viele Punkte eingesammelt und sind sehr gut in die Liga gestartet. Um den Anschluss an die Relegationsplätze nicht zu verlieren, brauchen wir gegen Vornbach unseren ersten Heimsieg. Dafür werden wir alles in die Waagschale werfen.“

Personalien: Aufgrund von Knieproblemen muss Leon Reisinger passen. Finn Albert ist beruflich verhindert. Der Rest ist an Bord.



Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel in Roding. Wir sind nach wie vor ein Aufsteiger und dürfen niemanden unterschätzen. Letzte Woche hatten wir gegen Burglengenfeld zu viele schwache Phasen und haben den Gegner zu leichten Toren eingeladen. Wollen wir auswärts punkten, müssen wir uns als Team wieder steigern."

Personalien: Es bleibt alles beim Alten. Alexandros Hatjissavas, Lenni Dambeck , Daniel Fuchs und Lukas Spannbauer sind keine Optionen.

