Derby-Kracher in Grainet und Künzing - Kellerduell in Oberpolling

Eine Reihe von tollen Begegnungen hat der Rückrundenaufakt der Bezirksliga Ost im Angebot. Bereits am Freitagabend kommt es zum Nachbarduell zwischen dem SV Grainet und dem TSV Waldkirchen. Eine Partie, die ebenso wie Tags darauf das Landkreis-Derby zwischen dem FC Künzing und der SpVgg GW Deggendorf getrost als Spitzenspiel tituliert werden kann. Spitzenreiter SpVgg Ruhmannsfelden geht als Favorit in den Vergleich mit dem TSV Grafenau. Im Tabellenkeller feiert beim SV Hutthurm Neu-Coach Mike Kolarsch seine Premiere in seiner Heimatgemeinde Fürstenstein. Genauer beim SV Oberpolling, der sich nach zwei Siegen in Folge eindrucksvoll im Kampf um den Ligaverbleib zurückgemeldet hat. Nach acht sieglosen Auftritten in Serie lechzt der Rangvorletzte SV Bischofsmais nach einem einem Dreier, den die Eder-Elf im Heimspiel gegen den TSV Oberdiendorf ins Visier nimmt.

Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Nach dem deutlichen und ungefährdeten Sieg letzte Woche, stellen wir uns auf eine weitaus schwierigere Aufgabe gegen Grafenau ein. Schon im Hinspiel war zu erkennen, dass diese Mannschaft eine bessere Platzierung erreichen wird. Vor allem die körperliche Präsenz und das Umschaltspiel können Probleme bereiten. Aber wir wissen um unsere eigenen Stärken und werden im Heimspiel mit viel Einsatz auf die drei Punkte gehen." Personalien: Nicht dabei sein können Johann Greipl, Stefan Wittenzellner und Tim Weinberger. Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Aufgrund von Tabellensituation und momentaner Form sind wir klarer Außenseiter. Sollten wir uns nicht zum letzten Spiel in allen Bereichen deutlich steigern, droht ein ähnliches Debakel." Personalien: Lediglich Michael Friedl kann nicht mitwirken.

Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Zum Rückrundenauftakt erwartet uns gleich ein absolutes Highlight-Spiel: Freitagabend, Heimspiel, Flutlicht und dann noch das Derby schlechthin für unseren Verein gegen den TSV Waldkirchen. Unser Nachbar verfügt über viele gute, junge Spieler und die beiden Trainerkollegen Halfar und Autengruber haben es in kurzer Zeit geschafft, daraus eine funktionierende Mannschaft zu formen. Nachdem sich beide Mannschaften auch sehr gut kennen, bin ich mir sicher, dass es ein enges Spiel wird, das durch Kleinigkeiten und die Tagesform entschieden werden wird. Wir müssen hochkonzentriert zu Werke gehen und wollen die drei Punkte in Grainet behalten."Personalien: Nathan Blöchl, Sebastian Seidl und Johannes Glaser können nicht ins Spielgeschehen eingreifen.Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Ein Derby ist immer ein sehr besonderes Spiel, in dem alles möglich ist. Grainet ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die super drauf ist und mit herausragenden Einzelspielern bestückt ist. Hannes Gastinger wird seine Truppe optimal einstellen auf das Spiel. Wir sind jedoch auch in einer ansprechenden Form und haben gut trainiert. Wir müssen wieder und wieder abliefern, alles auf dem Platz lassen und vorne einen Ticken effektiver sein. Wenn wir das alles umsetzen können, werden auch etwas aus Grainet mitnehmen."Personalien: Matthias Pauli, Jonas Heß, Sebastian Weiß und Fabian Waschinger sind keine Optionen. Ob es bei Philip Autengruber und Tim Feilmeier geht, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Stefan Winter (1. Vorstand SV Hutthurm): "Oberpolling geht nach zuletzt zwei Siegen am Stück gestärkt in dieses Spiel. Wir erwarten eine sehr kampfintensive Partie auf einem tiefen Platz, in der wir alles in die Waagschale werfen wollen. Uns ist die Bedeutung und die Wichtigkeit dieses Duells bewusst. Wir hatten eine gute Trainingswoche, wollen unsere Negativserie beenden und drei Punkte holen, um den Abstand zum Gegner wieder zu vergrößern.“

Personalien: Mit Daniel Wurm, Philipp Seidl, Maximilian Stockinger, Michael Ellinger und Fabian Hönl sind gleich mehrere Spieler angeschlagen oder verletzt. Es bleibt abzuwarten, wer rechtzeitig fit wird. "Dennoch sind wir überzeugt, dass wir mit der richtigen Einstellung auch gegen Hutthurm bestehen können", sagt Coach Lüftl.

Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): "Nach dem verdienten Sieg gegen Oberdiendorf in der vergangenen Woche, bei dem unsere Mannschaft eine starke und geschlossene Leistung zeigte, wollen wir nun gegen Hutthurm nachlegen. Die Einstellung und der Siegeswille waren top – genau das brauchen wir auch im kommenden Spiel. Mit dem SV Hutthurm wartet jedoch ein Gegner mit viel individueller Qualität und Erfahrung. Um wieder etwas Zählbares mitzunehmen, müssen wir erneut mit voller Konzentration, Einsatzbereitschaft und Teamgeist auftreten."

Morgen, 15:00 Uhr TSV Mauth Mauth SpVgg Niederalteich Niederalteic 15:00





Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Wir haben in der Vorwoche gegen Obernzell nicht unser bestes Spiel gezeigt, konnten aber drei sehr wichtige Punkte einfahren. Mit Niederalteich erwartet uns ein Gegner aus unserer Tabellenregion. Unser Sieg aus dem Hinspiel hat für das anstehende Duell überhaupt keinen Wert mehr. Die Mannschaft von Trainer Kesten hat im Laufe der Saison gute Ergebnisse eingefahren und wird ein unangenehmer Gegner für uns sein. Darauf sind wir sehr gut vorbereitet."



Personalien: Matthias Krampfl ist zurück im Kader. Marco Nachtmann steht neben den verletzen Valentin Brämer, Felix Fenzl und David Zitzl nicht zur Verfügung.









Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "In Bischofsmais konnten wir unseren Negativtrend zumindest zum Teil beenden. Speziell auf die Leistung in der ersten Halbzeit können wir aufbauen. Die Auswärtsfahrt nach Mauth treten wir mit viel Respekt an. Trotzdem werden alles versuchen, um die nächste Punkte einzufahren und uns für die deutliche Niederlage im Hinspiel zu revanchieren."



Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Auch letzte Woche haben wir wieder eine gute Leistung gezeigt, sind aber diesmal leider leer ausgegangen. Nun kommt mit Obernzell eine Mannschaft, die wieder sehr unangenehm zu bespielen ist. Ich denke, dass diese auch nicht am Tabellenstand zu messen ist und tatsächlich sehr viel Qualität in ihren Reihen hat. Für uns ist es wichtig wieder alles auf den Platz zu bringen und vorm Tor auch konsequent zu sein."





Personalien: Neu auf der Ausfallliste sind Rotsünder Niklas Zankl sowie Co-Spielertrainer Simon Weber. Zudem gibt es noch weitere Akteure, die auf der Kippe stehen.







Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Für uns zählt vor der Winterpause jeder einzelne Punkt. Dafür müssen wir kaltschnäuziger vorm Tor und konsequenter gegen den Ball agieren. Gegen Garham haben wir ohnehin nach einer verpatzten ersten Halbzeit im Hinspiel noch eine Rechnung offen."



Personalien: Zusätzlich zu den bekannten Langzeitausfällen können Alexander Breu und Leon Schiller nicht mitwirken.









Voll zur Sache wird es im Derby zwischen dem FC Künzing und der SpVgg GW Deggendorf gehen – Foto: Charly Becherer









Morgen, 15:00 Uhr FC Künzing Künzing SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 15:00





Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Wir treffen mit Deggendorf auf das wohl derzeit beste Team der Liga, das am Ende ganz sicher in den Top 3 zu finden sein wird. Deshalb gehen die Gäste auch favorisiert in das Derby. Wir haben allerdings zuhause noch kein Spiel verloren und werden auch alles daran setzen, dass das so bleibt."





Personalien: Kapitän Christian Seidl hat Knieprobleme und ihm droht deshalb eine Zwangspause. Zusätzlich zu den Langzeitausfällen fehlt auch weiterhin Andreas Drexler. Lukas Zettlmeier ist rotgesperrt.







Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Dass wir zum Rückrundenstart drei Punkte vor Künzing stehen, ist ein schöne Momentaufnahme. Ähnlich wie wir hat der Gegner schon die ganze Saison über Verletzungssorgen, spielt aber dennoch eine gute Runde und hat immer noch eine schlagkräftige Mannschaft. Bei uns muss wieder viel passen. um diese hohe Auswärtshürde meistern zu können. Wir werden alles geben, um Künzing auf Distanz zu halten."



Personalien: Felix Rem und Robert Baghramyan sind angeschlagen und verpassten die komplette Trainingswoche. Ob das Mittelfeld-Duo auflaufen kann, ist daher noch fraglich. Ansonsten bleibt alles beim Alten.











Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Wir wollen unseren Lauf fortsetzen und auch das Heimspiel auf Kunstrasen siegreich gestalten. Mit Hofkirchen erwartet uns ein schwer zu bespielender Gegner, gegen den wir vom Anfang bis zum Ende an unsere Leistungsgrenze gehen müssen."



Personalien: Mit Marius Niederländer und Manuel Mikolaiczyk beklagt die Bayernliga-Reserve den Ausfall zweier Stammkräfte, die ihren Farben wohl längere Zeit fehlen werden.





Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Nach einer dürftigen ersten Halbzeit gegen Niederalteich hat sich die Mannschaft toll zurückgekämpft und einen 0:2-Rückstand noch aufgeholt. Anschließend hatten beide Teams gute Möglichkeiten den Dreier einzusacken. Nun steht die Partie gegen Oberdiendorf an. Im Hinspiel konnten wir eine Stunde das Match gegen ihre brandgefährliche Offensive offen gestalten, bis wir dann innerhalb von fünf Minuten drei Gegentreffer schlucken mussten. Eine konzentrierte Defensivleistung über die volle Distanz ist das Ziel am Sonntag."



Personalien: Alexander Muhr, Simon Dresely und Petr Prucha befinden sich allesamt erst im Aufbautraining. Ansonsten sind alle Akteure fit.









Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Nach der Niederlage in Oberpolling sind wir auf Wiedergutmachung aus. Im letzten Spiel haben wir alle Grundtugenden vermissen lassen, die es braucht, um in der Bezirksliga ein Spiel zu gewinnen. Gegen Bischofsmais erwartet uns zum Rückrundenauftakt eine kompakte, zweikampfstarke Truppe, die versuchen wird, uns in Zweikämpfe zu verwickeln und den Spielrhythmus zu unterbrechen. Für uns gilt es von Anfang an auf der Höhe zu sein und mental stabil an diese Aufgabe heranzugehen."



Personalien: Die Lage hat sich deutlich entspannt. Einzig fixer Ausfall ist Sebastian Stockbauer.