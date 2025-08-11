Voll zur Sache wird es im Derby zwischen dem FC Dingolfing (in blau) und der SpVgg Landshut gehen – Foto: Paul Hofer

Derby-Kracher in Dingolfing & Vornbach - Top-Spiel für Seebach 6. Spieltag: Eggenfelden will weiter unbesiegt bleiben +++ Bogen nimmt gegen Kosova Regensburg nächsten Anlauf Richtung ersten Sieg Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte

Zwei tolle Derbys hat der 6. Spieltag der Landesliga Mitte aus niederbayerischer Sicht zu bieten. Tabellenführer SpVgg Landshut gibt seine Visitenkarte beim FC Dingolfing ab. Mindestens genau so viel Brisanz steckt im Duell zwischen dem seit September 2023 daheim ungeschlagenen Neulings DJK Vornbach und dem 1. FC Passau. Mit dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf und dem TSV Seebach treffen zwei Teams aufeinander, die jeweils 12 von 15 möglichen Punkten verbuchen und ihre Ambitionen eindrucksvoll unterstreichen konnten. Der immer noch sieglose TSV Bogen hat den FC Kosova Regensburg zu Gast.

Morgen, 18:30 Uhr DJK Vornbach a. Inn Vornbach 1. FC Passau FC Passau

Michael Jäger (Abteilungsleiter DJK Vornbach): "Wir freuen uns auf das Derby gegen Passau, das vor einer hoffentlich toller Kulisse über die Bühne gehen wird. Passau hat viel Qualität im Kader und sich im Sommer gut verstärkt. Wir konnten uns mit dem Sieg gegen Lam nochmal Selbstvertrauen holen, es ist also angerichtet für ein hoffentlich spannendes Nachbarduell."



Personalien: Neben den Dauerpatienten fehlen dieses Mal auch die beiden Urlauber Florian Kienberger und Johannes Woyke.







Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Keine 48 Stunden nach unserem letzten Spiel stehen wir schon wieder auf dem Platz. Zum Glück haben wir einen breiten Kader, der uns eine gezielte Rotation ermöglicht. Trotzdem ist es im Amateursport eine große Herausforderung, zwei Partien in so kurzer Zeit zu bestreiten. Mit Vornbach erwarten wir unseren Nachbarn, der sich hervorragend in der neuen Liga etabliert hat. Ihre letzte Heimniederlage datiert aus dem September 2023, das unterstreicht ihre enorme Heimstärke und zeigt, dass uns alles andere als eine Kaffeefahrt erwartet. Aber natürlich wollen wir so ein Derby unbedingt gewinnen und genau mit dieser Einstellung gehen wir ins Spiel. Wir kennen besonders die offensive Qualität von Vornbach und werden von der ersten Sekunde an hochkonzentriert auftreten. Ich rechne mit einer rassigen Partie, die viele Zuschauer anlocken wird."



Personalien: Co-Spielertrainer Walter Kirschner, Luka Bencic und Jonas Steinleitner sind keine Optionen.







Morgen, 18:30 Uhr FC Dingolfing Dingolfing SpVgg Landshut SpV Landshut

Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Landshut wird den hohen Erwartungen bislang eindrucksvoll gerecht. Das Trainerteam macht einen hervorragenden Job, denn die individuell sehr gut besetzte Truppe agiert als Einheit und man hat auch ein passendes Spielsystem gefunden. Die "Spiele“ lässt defensiv wenig zu und ist vorne immer für Tore gut. Das wird eine große Aufgabe, auf die wir uns jedoch riesig freuen. Wir werden alles probieren, um nicht leer auszugehen.“







Personalien: Sebastian Maier, Andreas Steer und Lucas Biberger fallen weiterhin aus. Zudem fehlt Simon Kirmeier. Daniel Mühl ist aus dem Urlaub zurück und auch Noah Heininger stößt wieder zum Aufgebot.







Der SSV Eggenfelden liebäugelt mit dem FC Tegernheim mit dem dritten Saisonsieg – Foto: mb.presse / Butzhammer







Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Nach dem dürften Aufritt in Bogen wollen wir im Heimspiel in Tegernheim wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen. Das wird wieder ein ganz anderes Spiel, zumal der Gegner sehr spielstark ist. Wir wollen unsere Ungeschlagen-Serie ausbauen und ein gutes Heimspiel machen."



Personalien: Jonah Ramstetter und Marian Serban sind neu auf der Ausfallliste. Wieder dabei ist hingegen Nicolas Barth.







Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Eggenfelden ist noch ungeschlagen. Besonders eindrucksvoll war vor allem der klare Sieg in Ettmannsdorf. Das zeigt, was für eine enorme Qualität in dieser Truppe steckt. Für uns ist es etwas unglücklich, unter der Woche so ein weite Auswärtsfahrt zu haben. Trotzdem fahren wir natürlich dorthin, um etwas mitzunehmen."





Personalien: Gegenüber der Partie in Bad Kötzting sind Tobias Rieger und Maximilian Prem wieder Kandidaten für einen Einsatz.













Morgen, 18:30 Uhr TSV Bogen Bogen FC Kosova Regensburg FC Kosova

Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): "Gegen Eggenfelden haben wir leidenschaftlich gekämpft und hatten auch ein klares Chancenplus. Daher hätten wir uns mehr als ein Unentschieden verdient gehabt. Gegen Kosova Regensburg müssen wir wieder alles reinhauen und uns endlich den ersten Dreier holen."



Personalien: Niklas Karl hat sich in den Urlaub verabschiedet. Dafür ist die lange Sperre von Makamba Sidibe aus der Vorsaison nochmal um eine Partie verkürzt worden, so dass der Innenverteidiger erstmals ran darf.







Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "In Bogen erwartet unsere Jungs ein hartes Spiel. Der Gegner hat genauso wenig etwas zu verschenken wie wir. Für uns heißt es, fokussiert ans Werk zu gehen und bis zur letzten Minute als Mannschaft zu fungieren. Nur so wird es uns gelingen, etwas Zählbares mit an den Weinweg zu nehmen. "



Personalien: Abwehrmann Lirim Gashi ist aus dem Urlaub zurück. Ansonsten ist alles beim Alten.





