Derby-Kracher in Deggendorf & Waldkirchen

Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Ein Derby hat immer einen eigenen Charakter, deshalb kann alles mögliche geschehen - das wissen wir nur zu gut. Wir erwarten ein schwieriges Spiel gegen einen sehr guten Gegner, in dem alles passen muss, um dagegen halten zu können. Wir freuen uns extrem, dass es endlich wieder losgeht und einen schöneren Start wie ein Derby an einem Freitagabend gibt‘s doch nicht."Personalien: Philipp Eberle wird vermutlich krankheitsbedingt ausfallen. Ob der angeschlagene Abwehrchef Christoph Neuwirth auflaufen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden.Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Ein Derby zum Saisonauftakt am Freitagabend - schönere Voraussetzungen gibt es für den Amateurfußball eigentlich nicht. Unsere Jungs haben in der Vorbereitung sehr gut mitgezogen. Deshalb freuen wir uns - auch in dem Bewusstsein, dass uns eine ganz andere Intensität wie in den Testspielen erwartet - bereits auf das Landkreis-Derby vor einer bestimmt tollen Kulisse. Ich erwarte - genauso wie in den vergangenen Duellen - ein sehr enges Spiel, das durch Kleinigkeiten entschieden wird.Personalien: Mit Ausnahme von Johannes Glaser kann der SVG auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

Stefan Richter (Trainer SV Hutthurm): "Nach einer turbulenten Woche und einer durchwachsenen Vorbereitung freuen wir uns, dass der Saisonstart nun unmittelbar bevorsteht. In den vergangenen Testspielen konnten wir unser volles Potenzial aus verschiedenen Gründen nicht immer abrufen – genau das wollen wir im ersten Punktspiel ändern. Mit Oberpolling erwartet uns ein Gegner, der mit einem überzeugenden letzten Testspiel viel Selbstvertrauen tanken konnte und daher sicherlich eine unangenehme Aufgabe darstellt. Nichtsdestotrotz wollen wir erfolgreich in die Saison starten und die drei Punkte in Hutthurm behalten."Personalien: Nicht dabei sind Marco Baumgartner, Johannes Krückl, Dustin Lippert, Jonas Frank, Philipp Weber, Johannes Moorland und Alexander Resch.Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): "Die Vorbereitung verlief alles andere als optimal: Mit Ellinger, Stockinger und Koller fehlen uns drei wichtige Leistungsträger verletzungsbedingt aus der Vorsaison. Dennoch blicken wir mit Zuversicht auf das erste Pflichtspiel in Hutthurm – ein echter Gradmesser für unser Team. Gleich zu Beginn erwartet uns eine Englische Woche, die uns körperlich und mental fordern wird. Jetzt gilt es, als Mannschaft zusammenzuwachsen."Personalien: Michael Ellinger, Maximilian Stockinger und Nico Koller verpassen den Saisonauftakt.









Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Zum Auftakt erwartet uns mit dem SV Garham gleich ein starker Gegner, der uns in den letzten Begegnungen immer alles abverlangt hat und individuell über sehr viel Qualität verfügt. Nichtsdestotrotz wollen wir im Heimspiel mit einem Dreier in die Saison starten, vor allem weil es unser Auftaktprogramm ohnehin in sich hat."



Personalien: Bis auf Jakob Schäfer sind alle Akteure einsatzfähig.





Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Mit der Vorbereitung sind wir nicht komplett zufrieden und der Saisonstart kommt für uns ein wenig zu früh. Deswegen ist in dieser Partie Obernzell-Erlau der absolute Favorit. Letztes Jahr als Dritter abgeschlossen und die drittbeste Abwehr, zudem im Sommer gut verstärkt. Wir wissen was uns erwartet, werden aber versuchen, Obernzell ein wenig zu ärgern und gehen die erste Partie am Freitagabend unter Flutlicht hochmotiviert an."



Personalien: Udo Tolksdorf, Simon Aschenbrenner und Nico Roll fehlen den Gästen.







Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Künzing ist in der Meisterumfrage von allen Trainer genannt worden und deswegen zurecht der absolute Titelfavorit. Für unsere blutjunge Truppe wird das gleich eine echte Bewährungsprobe, auf die wir uns freuen. Wir dürfen von unserer völlig neuformierten Mannschaft aber keine Wunderdinge erwarten, hoffen auf eine schöne Kulisse und wollen versuchen, dem individuell top besetzten Titelkandidaten Paroli zu bieten."



Personalien: Niklas Hauner, Julius Reiner, Sebastian Kett, Valentin Bobenhausen, Marlon Limmer, Benedikt Troffer und Roman Artemuk sind keine Optionen.





Thomas Hidringer (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Erstes Saisonspiel in der Bezirksliga und ein Heimspiel gegen den letztjährigen Meister der Kreisliga Passau. Wir wollen eine kleine Revanche für den verspielte Titel nehmen. Schalding wird - wie schon letzte Saison - eine spielstarke Mannschaft haben. Schwierig einzuschätzen sind die Personalien des Gegners, weil mit Verstärkungen aus dem Bayernliga-Kader steigt natürlich die Qualität deutlich an. Wir wollen perfekt in die Saison starten und spielen voll auf Sieg. Gegen unseren Mitaufsteiger muss das unser Ziel sein, die drei Punkte in Hofkrichen zu lassen."



Personalien: Die Hausherren vermelden Bestbesetzung.







Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht und auf die Herausforderung Bezirksliga. Mit Hofkirchen erwartet uns gleich ein Gegner, gegen den wir zu 100 Prozent im Herrenfußball ankommen müssen und der mehr als verdient den Aufstieg doch noch geschafft hat."



Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Wir erwarten einen sehr robusten und zweikampfstarken Gegner, der zudem in der Offensive sehr aktiv ist. Nichtdestotrotz fühlen wir uns sehr gut vorbereitet und wollen uns für die harte Arbeit in der Vorbereitung belohnen."



Personalien: Felix Schneider, Manuel Streule, Lukas Kaufmann und Lukas Zacher können nicht mitwirken. Zudem gibt es noch ein paar weitere Unklarheiten.





