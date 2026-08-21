Derby-Kracher in Auerbach: Feuertaufe für Spitzenreiter Schöfweg

Der SV Auerbach fordert heute Abend den SV Schöfweg zum Gipfeltreffen. – Foto: Harry Rindler

Mit drei Partien startet die Kreisliga Bayerwald bereits am Freitag ins Wochenende. Der fünfte Spieltag steht dabei ganz im Zeichen des absoluten Topspiels: der noch makellose Spitzenreiter SV Schöfweg gastiert heute Abend beim ebenfalls noch ungeschlagenen Verfolger SV Auerbach, der seinerseits mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen könnte. Zeitgleich wollen die SpVgg Niederalteich und der TSV Lindberg zuhause gegen die noch sieglosen Aufsteiger Prackenbach bzw. Geiersthal ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Am Samstag steigt dann das brisante Landkreisduell zwischen dem SC Zwiesel und dem 1. FC Viechtach.

Heute, 18:00 Uhr TSV Lindberg Lindberg SV Geiersthal Geiersthal 18:00 live PUSH

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Das Unentschieden gegen Regen war insgesamt gerecht. Gegen Geiersthal erwarten wir wieder ein enges und umkämpftes Spiel, in dem es darauf ankommen wird, viele zweite Bälle zu gewinnen und die angekündigten Wetterbedingungen bestmöglichst anzunehmen. Wir werden gerade zuhause alles dafür tun, dass die Punkte in Lindberg bleiben."

Personal: Der Kader wird sich gegenüber der Vorwoche nicht verändern.

Albert Weindl (Trainer SV Geiersthal): "Mit dem gerechten Remis gegen Niederalteich können wir trotz langer Überzahl gegen einen starken Gegner gut leben. Die Jungs haben alles gegeben und sind an ihre Grenzen gegangen. Jetzt wartet die schwere Auswärtshürde beim TSV Lindberg, der mit seinen Einzelkönnern als klarer Favorit ins Rennen geht. Gemeinsam werden wir aber alles in die Waagschale werfen, um den ersten Dreier der Saison einzufahren."

Personal: Die Lage beim Neuling bleibt extrem angespannt. Zum ohnehin dünnen Kader gesellen sich nun auch noch zwei Urlauber.





Heute, 18:00 Uhr SV Auerbach Auerbach SV Schöfweg Schöfweg 18:00 live PUSH

Alexander Karl (Co-Spielertrainer SV Auerbach): "In Prackenbach konnten wir im erwartet schweren Auswärtsspiel die nächsten drei Punkte einfahren. Nun gilt es fokussiert in die nächste Partie zu gehen. Mit dem SV Schöfweg erwartet uns eine Mannschaft, die einen sehr guten Saisonstart hingelegt hat und somit nicht unverdient an der Tabellenspitze steht. Wir selbst wollen an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und was Zählbares zuhause lassen." Personal: Marco Leitl, Nic Bauer und Marcel Seeböck stehen nicht zur Verfügung.

Simon Schönhofer (Co-Spielertrainer SV Schöfweg): "Nach dem hart erkämpften Sieg gegen Zwiesel steht nun das Spitzenspiel gegen Auerbach an. Wir sind hochmotiviert und werden alles daran setzen, in diesem Derby nicht leer auszugehen." Personal: Die lange Sperre von Philipp Wildfeuer ist abgelaufen. Bis auf Simon Barth (Urlaub) sollten somit alle Mann an Bord sein.





Heute, 18:00 Uhr SpVgg Niederalteich Niederalteic SV Prackenbach Prackenbach 18:00 live PUSH

Andreas Eberhardt (Sportlicher Leiter SpVgg Niederalteich): "In Geiersthal haben wir aufgrund einer verschlafenen ersten Halbzeit zwei Punkte liegen lassen. Gegen Prackenbach sind wir nun auf Wiedergutmachung aus und wollen zuhause gewinnen. Um das zu schaffen, werden wir aber über die volle Distanz eine konzentrierte Leistung sowie Lauf- und Kampfbereitschaft brauchen. Der Gegner ist mit einigen höherklassigen Spielern und jungen Talenten besetzt und mit Sicherheit besser als es momentan in der Tabelle erscheint. Wir sind gewarnt und werden sie keinesfalls unterschätzen." Personal: Neben dem rotgesperrten Manuel Falter drohen weitere verletzungsbedingte Ausfälle.

Daniel Holzer (Co-Trainer SV Prackenbach): "Jetzt können wir von einem klassischen Fehlstart reden, den wir unbedingt vermeiden wollten. Insgesamt haben wir uns natürlich mehr erwartet, sind nun aber in der Realität angekommen. Die Saison ist aber noch zu jung, um jetzt schon in Panik zu verfallen. Irgendwie müssen wir den Bock umstoßen und das Glück erzwingen, auch wenn der Gegner Niederalteich heißt und die personelle Lage weiter angespannt ist. Mit dem obligatorischen Auswärtspunkt könnten wir gut leben." Personal: David Lex, Luis Jungwirth, Tobias Sobania, Billel Bouzid (alle Urlaub) sowie Patrick Lex (beruflich verhindert) müssen passen.



Nur vier Punkte, dafür zehn Gegentore: den Saisonstart hatte sich der SC Zwiesel um Coach Marcus Biller ganz anders vorgestellt. – Foto: Bernardo Picture





Morgen, 17:15 Uhr SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel 1. FC Viechtach Viechtach 17:15 PUSH Marcus Biller (Trainer SC Zwiesel): "Die Leistung in Schöfweg war bis auf unsere Chancenverwertung größtenteils in Ordnung. Aktuell kann halt der Gegner abwarten bis wir wieder grobe Schnitzer machen, die uns das Genick brechen. Zehn Gegentore in vier Spielen ist einfach viel zu viel. Sollten wir das nicht schleunigst abstellen, wird's gegen jede Mannschaft schwer." Personal: Bis auf die Langzeitverletzten sind wieder alle Spieler einsatzfähig.

Michael Kufner (Trainer 1. FC Viechtach): "In einer sehr intensiv geführten Partie gegen Neuhausen ist uns mit viel Kampf ein verdienter Heimsieg gelungen. In Zwiesel wartet nun eine Mannschaft, die natürlich viel besser ist als es die noch sehr junge Tabelle darstellt. Gerade die Offensive um die Gebrüder Necas kannst du über 90 Minuten nur schwer stoppen. Genau deshalb fahren wir mit viel Motivation nach Zwiesel und werden nichts unversucht lassen, um was mitzunehmen." Personal: Lukas Probst wird ein letztes Mal fehlen.







Fabian Burmberger (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Um in dieser ausgeglichenen Liga Punkte zu holen, müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen. Das haben wir in den vergangenen beiden Wochen leider nicht geschafft. Jetzt haben wir wieder ein Heimspiel, das wir selbstverständlich gewinnen wollen. Unseren Gegner dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Zu unserer personell eh schon misslichen Lage haben wir diese Woche mit einer kleinen Erkältungswelle zu kämpfen. Dadurch entscheidet sich vieles erst am Wochenende." Personal: Luca Häuser, Andy Köckeis, Flo Leister, Simon Godec, Tim Kammerl, Vitus Vornehm und Jonas Wandinger stehen auf der Ausfallliste.

Armin Wurm (Trainer SV Habischried): "Trotz engagierter Leistung mussten wir gegen Aholming eine äußerst unglückliche und unnötige Niederlage einstecken. Allerdings haben wir uns dieses Ergebnis selbst zuzuschreiben, da wir es auf 90 Minuten leider nicht geschafft haben den gegnerischen Torhüter zu überwinden. Am Sonntag in Neuhausen müssen wir wiederum alles Mögliche in die Waagschale werfen, um bestehen zu können." Personal: Am Kader des Aufsteigers wird sich nicht viel ändern. Die Langzeitverletzten sowie die Urlauber fehlen immer noch.



Der SV Habischried um Kapitän Dennis Edenhofer wartet noch auf den ersten Saisonsieg. – Foto: Harry Rindler











So., 23.08.2026, 14:00 Uhr TSV Regen TSV Regen SV Haibach Haibach 14:00 PUSH

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Beim Unentschieden in Lindberg konnten wir uns trotz Spielüberlegenheit nicht mit drei Punkten belohnen. Dennoch zeigt die Formkurve nach oben und die Mannschaft findet immer besser zusammen. Am Sonntag steht bereits das nächste Heimspiel gegen Haibach auf dem Programm. Darauf liegt unser voller Fokus, um vor heimischer Kulisse an die guten Ansätze anzuknüpfen und das Punktekonto mit einem Heimsieg weiter aufzustocken." Personal: Bis auf Moritz Hinkofer kann Trainer Martin Kroner aus dem Vollen schöpfen.

Markus Rainer (Trainer SV Haibach): "Auswärts in Regen ist sicherlich keine angenehme Aufgabe. Der TSV gehört zu den Favoriten der Liga und wir müssen schleunigst anfangen zu punkten. Keine optimalen Voraussetzungen, aber wenn wir es mal schaffen über 90 Minuten unser Spiel kompakter zu halten, bin ich guter Dinge." Personal: Der Kader bleibt unverändert.







So., 23.08.2026, 15:00 Uhr TSV Aholming Aholming FC Langdorf Langdorf 15:00 PUSH

Markus Huber (Spielertrainer TSV Aholming): "Nach dem Sieg in Habischried haben wir punktemäßig natürlich einen sehr guten Start hingelegt. Es war sicherlich kein gutes Spiel von uns, aber wichtig ist, dass wir dreifach gepunktet haben. Nun erwartet uns ein sehr schweres Heimspiel, in dem wir sicherlich alles abverlangt bekommen, um was Zählbares zu holen." Personal: Alexander Wasmeier, Florian Birnkammer und Christoph Kellermann kehren wieder in den Kader zurück.