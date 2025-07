Derby-Kracher bei Top-Favorit Kareth – Parsberg nach Töging

Startschuss in der Bezirksliga Süd mit jeweils drei Partien am Samstag und Sonntag. Und es steht gleich ein echter Kracher auf dem Plan. Landesliga-Absteiger und Titelfavorit TSV Kareth-Lappersdorf empfängt am Samstag den Vorjahresdritten TB/ASV Regenstauf, der seit Monaten kein Ligaspiel mehr verloren hat. Seine Premiere in der Bezirksliga feiert der BSC Regensburg, und zwar mit einem Gastspiel beim SV Breitenbrunn. Mitaufsteiger SV Töging erwartet den TV Parsberg, den anderen Absteiger im 16er-Feld. Da sich der SV Schwarzhofen und der FC Thalmassing für die 1. Runde des Verbandspokals qualifiziert haben, wurden ihre Auftaktspiele verlegt.

Novum am Regensburger Brandlberg: Erstmals in der 76-jährigen Vereinsgeschichte ist der BSC in der Bezirksliga vertreten, die Aufstiegseuphorie soll das von Nizar Klica und Rudi Verschl trainierte Team durch die Saison tragen. Top-Torjäger Flo Knauer ist weg, den schmerzhaften Verlust will man im Kollektiv auffangen. Ihr erstes Bezirksliga-Spiel überhaupt bestreiten die Domstädter am Samstag beim SV Breitenbrunn. Der hat im Mai auf den allerletzten Drücker den direkten Klassenerhalt geschafft. Freilich dürfte das zweite Jahr nach dem Aufstieg nicht leichter werden – zumal die Top-Kräfte Waffler und Rackl weg sind. Dennoch hofft der neue Trainer Florian Reichold auf einen positiven Saisonstart, welcher den Weg zum erneuten Ligaerhalt zeichnen soll.





Nach 13 Jahren Abstinenz – zwischenzeitlich ging es in die Kreisklasse hinunter – schlägt der SV Töging wieder in der Bezirksliga auf. Anders als damals, wollen die Kicker aus dem Vorort von Dietfurt dieses Mal länger als ein Jahr bleiben. Dabei bekommt die Aufstiegsmannschaft großes Vertrauen geschenkt. Zum Auftakt freut sich der von Alex Sommer gecoachte Aufsteiger gleich mal auf ein Lokalduell. Landesliga-Absteiger TV Parsberg ist am Samstag zu Gast und wünscht sich natürlich einen Start nach Maß. Der Abstieg via Relegation ist abgehakt und Blick geht unter Neu-Coach Stephan Buckow nach vorne. Freilich zählt der TVP zu den Kandidaten für die Spitzenplätze. Der Auftritt im Altmühltal wird ein erster Fingerzeig sein.







Keine Frage: Der langjährige Landesligist TSV Kareth-Lappersdorf ist eine Bereicherung und Attraktion für die Liga. Der Absteiger gilt als der Top-Favorit auf den Meistertitel. Die Bezirksliga soll nur ein einjähriger „Betriebsunfall“ bleiben. Eine Bürde, mit der die junge Mannschaft ja erstmal umgehen muss. Anders als beim letzten Abstieg 2014, konnte der Kader in weiten Teilen zusammengehalten werden. Auch an der Seitenlinie herrscht Konstanz. Dort steht weiterhin Bastian Lerch und der junge Trainer sagte vor dem Saisonstart: „Die Jungs sind bereit.“ Zum Bezirksliga-Start wird die Lerch-Crew gleich auf Herz und Nieren geprüft. Ein Derby-Kracher wartet. Zu Gast auf Kareths Höhen ist am Samstag der Vorjahresdritte TB/ASV Regenstauf, der in der Rückrunde 24/25 kein einziges Spiel verlor. Natürlich ist der Wunsch bei den Blitzern, dass diese famose Serie noch etwas länger anhält. Auf dem Trainerstuhl machte Stefan Wagner Platz für Thorsten Seufert.





Die „Mission Klassenerhalt 4.0“ beginnt für den FSV Prüfening am Sonntag in Hainsacker. Auch am Pflanzgarten gab es diesen Sommer einen Trainerwechsel. Nico Beigang verabschiedete sich gen Franken. Seine erfolgreiche Arbeit soll Christoph Bächer, langjähriger NZL-Trainer beim Jahn, fortführen. Erneut steht der Ligaerhalt über allem bei den Regensburgern. Derweil können die Hainsackerer sehr positiv auf die Vorsaison zurückblicken, die sie auf einem starken fünften Platz abschlossen. Am Gezeigten wollen die Schneider-Mannen anknüpfen. Zu kompensieren gilt es den Weggang vom besten Torjäger der letzten Saison, Kai Dirmeier. Er schloss sich dem VfB Bach an.







Dirmeiers neue Mannschaft startet ambitioniert in die Saison. Das neue, gleichberechtigte Trainerduo Sven Leppien und Thomas Prinz hat in Bach eine spielstarke und ambitionierte Mannschaft beisammen. Ihr ist definitiv eine Top-Platzierung zuzutrauen. Die neuen Spieler bringen eine Mischung aus Talent und Erfahrung mit. Los geht's für den VfB am Sonntag gegen einen Aufsteiger. Dem 1. FC Schwarzenfeld gelang das Kunststück, die Saison 24/25 in der Kreisliga West ohne eine einzige Niederlage abzuschließen (20/6/0). Frühzeitig war der Meistertitel unter Dach und Fach. Bereits in der Spielzeit 21/22 war Schwarzenfeld in der Bezirksliga Süd vertreten. Damals landete man am Saisonende bei mickrigen zehn Punkten. Das soll nun ganz anders werden. Übungsleiter Alexander Hadasch ist jedenfalls davon überzeugt, dass seine junge Mannschaft das Zeug für die siebte Spielklasse hat.





Ein weiterer Kandidat auf eine Spitzenplatzierung ist der Vorjahresvierte SV Wenzenbach. Dort hat weiterhin Cheftrainer Günter Brandl das Sagen. Mit Ex-Profi Alex Freitag (zuvor TV Parsberg) landete der Verein einen Transfercoup. Ansonsten sind die neuen Spieler vor allem eines: jung und talentiert. Was in der neuen Saison möglich ist, darüber könnte bereits das Auftaktmatch Aufschluss geben. Am Sonntag empfangen die Wenzenbacher die SpVgg Ramspau, die nach dem geglückten Klassenerhalt ins zweite Bezirksliga-Jahr startet. Auf der Kommandozentrale machte Erfolgstrainer Willi Petz Platz für David Romminger, der zuvor den TB 03 Roding in der Landesliga coachte. Das Saisonziel ist klar: „In der Endtabelle wollen wir einen Platz über dem ominösen Strich stehen. Alles andere wäre ein Zuckerl“, sagte Romminger zuletzt in der Tageszeitung. Übrigens ist Romminger in seiner ganzen Karriere noch nie abgestiegen. Das soll so bleiben.





