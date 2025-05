Derby.-Knaller im Jahnstadion - Glückt Hofkirchen der Durchmarsch?

Die Relegation zur Bezirksliga wird vom Nachbarderby zwischen dem TSV Regen und dem SV Bischofmais überstrahlt, das im Zwieseler Jahnstadion über die Bühne geht und zudem mehr als 2.000 Fans erwartet werden. Das Parallelspiel bestreiten zwei Klubs, die nur knapp 25 Kilometer voneinander entfernt sind. Zu dem Duell zwischen dem SV Hofkirchen, der erst im vergangenen Sommer den Sprung in die Kreisliga schaffte, und dem SV Oberpolling, das in Rathsmannsdorf ausgetragen wird, wird daher ebenfalls eine Top-Kulisse erwartet. Die beiden Sieger haben ihr Bezirksliga-Ticket in der Tasche, während die beiden Verlierer am kommenden Dienstag in Grafenau eine weitere Chance erhalten.

Heute, 18:15 Uhr SV Hofkirchen Hofkirchen SV Oberpolling Oberpolling 18:15 live PUSH



Thomas Hidringer (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Wir haben in den letzten Wochen viel zu viele Gegentore bekommen, daher müssen wir wieder viel kompakter stehen und konsequenter verteidigen. Wir haben uns dieses tolle Spiel hart erarbeitet und dementsprechend groß ist die Vorfreude. Eine Bezirksliga-Relegation spielt man vermutlich nicht so oft, daher wir werden alles reinhauen und möchten den entscheidenden Schritt Richtung Aufstieg machen."



Personalien: Ein paar Akteure sind schon seit längerer Zeit angeschlagen. Gar nicht gut sieht es beispielsweise beim Ex-Obernzeller Nico Klinglmair aus, der bereits das letzte Saisonspiel verletzungsbedingt nicht mitmachen konnte.





Alexander Starkl (Spielertrainer SV Oberpolling): "Wir freuen uns natürlich alle auf dieses Spiel und das Drumherum. Trotzdem geht es am Ende darum, das Wesentliche im Blick zu behalten. Hofkirchen hat eine starke und giftige Truppe, die nur hauchdünn an der Meisterschaft vorbeischrammte. Wir müssen von Beginn an hellwach sein, entschlossen und diszipliniert auftreten. Würden wir den Bezirksligaerhalt ein weiteres Mal schaffen, wäre das ein traumhafter Abschied von den Jungs und dem ganzen Verein."



Personalien: Einzig das Mitwirken von Nico Koller ist noch ungewiss.







Heute, 18:30 Uhr SV Bischofsmais Bischofsmais TSV Regen TSV Regen 18:30 live PUSH



Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Bei der Auslosung haben wir natürlich gehofft, dass es zum Derby gegen den TSV Regen kommt. Für uns ein absolutes Highlight, das sich die Jungs das ganze Jahr über mit einer tollen Saison verdient haben. Wir waren bis zum vorletzten Spieltag noch im Meisterrennen, ehe zum Ende etwas die Luft ausgegangen ist. Viele Spieler schlagen sich seit längerer Zeit mit Blessuren herum und konnten deshalb wenig trainieren. Das hat sich leider auf unsere Leistungen ausgewirkt. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt positiv und hochmotiviert in die Relegation. Regen hat eine gestandene Bezirksliga-Mannschaft mit viel Tempo in der Offensive und jahrelanger Erfahrung im Mittelfeld und in der Defensive. Wir wollen aber unsere Stärken auf den Platz bringen und unseren Fans einen tollen Fight liefern. Es wäre Wahnsinn, wenn wir die Kulisse vom letzten Relegationsspiel in Lalling noch überbieten könnten und es im zweiten Anlauf mit dem Aufstieg klappen würde."





Personalien: Bis auf die Langzeitverletzen Petr Prucha, Lukas Dachs und Robin Zellner sind alle Spieler einsatzfähig.









Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Nach dem für uns nicht zufriedenstellenden Saisonendspurt mussten wir leider auf der Trainerposition reagieren um nochmal ein Zeichen an die Mannschaft zu setzen. Relegationsspiele haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze, fordern körperlich und psychisch nochmal alles von den Jungs. Wir gehen aber mit absolutem Selbstvertrauen in dieses Derby und werden alles in die Waagschale werfen, um die Saison positiv zu beenden."



Personalien: Auf der Kippe stehen die Leistungsträger Lukas Schmid, Marco Arbinger und Alexander Schaller. Definitiv nicht dabei sind Moritz Klostermeier und Maximilian Kappl.