Derby-Klassiker findet keinen Sieger Die Fußballer aus Kapellen und Holzheim sind mit den Erkenntnissen aus dem Testspiel zufrieden.

Knapp 150 Zuschauer bei einem Amateur-Fußballspiel in der Saisonvorbereitung gibt es nicht allzu häufig. Dass am Samstag ins Kapellener Jupp-Breuer-Stadion so viele kamen, lag am Gast. Denn das war die benachbarte Holzheimer SG, die sich seit ihrem Landesliga-Aufstieg im Jahr 2018 zu einem hartnäckigen Lokalrivalen entwickelt hatte und mit dem Oberliga-Aufstieg vor ein paar Wochen nun vorerst an den Erftstädtern vorbeigezogen ist. Aus der Fünftklassigkeit ergab sich auch ein weiterer Anreiz: Als Pflichtspiel, auch nicht im Kreispokal, wird es diese Partie auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung gab es dann aber keinen Klassenunterschied zu sehen, am Ende trennten sich beide Mannschaften aus Sicht der Gastgeber mit einem leistungsgerechten 1:1 (0:1).

Sa., 12.07.2025, 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft SC Kapellen Holzheimer SG Holzheim 1 1 Abpfiff „Wir haben schon vor dem Spiel abgesprochen, dass wir den Derbycharakter rauslassen wollen. Wir hätten beide nichts davon gehabt, wenn sich jemand verletzt hätte“, sagte HSG-Coach Jesco Neumann. Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber machte aber schon deutlich, dass der Name des Gegners im ersten Kapellener Testspiel der noch jungen Vorbereitung durchaus leistungsfördernd war. „So ein Derby will niemand verlieren. Schließlich wollten einige hinterher zur Reuschenberger Kirmes, und da will sich niemand irgendwelche Sprüche anhören“, erklärte Ferber, der mit dem Auftritt seines SCK auf dem heimischen Naturrasen zufrieden war. „Alle haben es ganz gut gemacht, auch die neuen Spieler, die sich noch eingewöhnen müssen. Die wichtigste Erkenntnis war, dass wir eine gute Truppe beisammen haben.“