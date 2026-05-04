Derby kippt nach Führung: Bad Rothenfelde stolpert im Titelrennen 2:3-Niederlage in Bad Laer bringt Rückschlag im Aufstiegskampf von Michael Eggert · Heute, 08:14 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Björn Kaisen

Der SV Bad Rothenfelde hat im Rennen um die Meisterschaft der Bezirksliga einen empfindlichen Dämpfer erlitten. Durch die 2:3-Derbyniederlage beim SV Bad Laer wuchs der Rückstand auf Tabellenführer BW Hollage auf fünf Punkte – bei einem zudem mehr absolvierten Spiel.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste vielversprechend. Tim Libor brachte Bad Rothenfelde nach rund einer halben Stunde nach Vorarbeit von Sam-Niki Lange in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Lange selbst auf 2:0 und schien die Weichen früh auf Auswärtssieg zu stellen. Doch die Partie kippte innerhalb weniger Minuten. Yannik Seete nutzte defensive Unsicherheiten und erzielte mit einem Doppelpack den 2:2-Ausgleich. Eine Viertelstunde vor dem Ende sorgte schließlich ein Eigentor der Gäste für die Entscheidung zugunsten des SV Bad Laer. In der Schlussphase verhinderte Torhüter Tom Planitz mit einem gehaltenen Strafstoß gegen Nico Kötter den möglichen Ausgleich und sicherte den Derbysieg.

„In der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht im Spiel und lagen verdient zurück. Das 1:2 war dann der Dosenöffner“, erklärte Bad Laers Trainer Michael Mentrup. Seine Mannschaft habe die Schwächen des Gegners konsequent genutzt und sich den Sieg in der zweiten Halbzeit verdient. Der Derbyerfolg habe „moralisch und emotional eine hohe Bedeutung“. Auf der Gegenseite zeigte sich Bad Rothenfeldes Trainer Stefan Balsottemeyer enttäuscht vom Spielverlauf: „Bis zum 2:0 hatten wir alles im Griff. Dann bringt uns eine krasse Fehlentscheidung aus dem Konzept.“ In der Folge habe seine Mannschaft die Konzentration verloren und einfache Fehler gemacht. „Jetzt gilt es, den Kopf oben zu behalten und wieder die Leichtigkeit und Spielfreude auf den Platz zu bringen, die uns in der Hinrunde stark gemacht haben.“