Ligavorschau
Gut in Form sind die Teams aus Willmering und Mitterdorf. Jetzt geht es gegen Ränkam respektive Regental.
Gut in Form sind die Teams aus Willmering und Mitterdorf. Jetzt geht es gegen Ränkam respektive Regental. – Foto: Lisa Schmaderer

Derby in Zandt – Steinhauser-Debüt bei Waldmünchen

9. Spieltag: Chamerau prüft den Spitzenreiter +++ Top-Spiel in Ränkam: FC erwartet wiedererstarkte WiWa +++ SG Regental als Außenseiter nach Mitterdorf

Kreisliga Ost
SG Zandt / Vilzing II
FC Ränkam
Eschlkam
U`traubenb.

Es geht eng zu an der Tabellenspitze der Kreisliga Ost. Nur drei Punkte trennen den formstarken Rangfünften SpVgg Willmering-Waffenbrunn vom Führungsduo SpVgg Mitterdorf und SG Zandt/Vilzing II. Mal sehen, was sich am neunten Spieltag an diesem Bild ändern wird. Überdies kommt es zu einem Trainereinstand...

Morgen, 16:00 Uhr
1. FC Rötz
1. FC Rötz1. FC Rötz
SG Schloßberg 09
SG Schloßberg 09Schloßberg
16:00

Am kommenden Samstag tritt die SG Schloßberg (4., 16) beim Schlusslicht der Tabelle, dem 1. FC Rötz (14., 1), an. Zuletzt konnte die SG gegen die SpVgg Mitterdorf keine Chancen verwerten und ging somit leer aus, doch auch Rötz konnte sich am vergangenen Spieltag bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn keine Punkte einholen.

Morgen, 17:00 Uhr
1. FC Miltach
1. FC Miltach1.FC Miltach
SG Waldmünchen / Geigant
SG Waldmünchen / GeigantSG Waldmünchen / Geigant
17:00

Der 1. FC Miltach (7., 11) empfängt zum neunten Spieltag die SG Waldmünchen/Geigant (11., 9) mit ihrem neuen Cheftrainer Andreas Steinhauser (wir berichteten). Während die SG am vergangenen Spieltag knapp gegen den FC Untertraubenbach eine Niederlage einstecken musste, sicherte sich Miltach bei der 1. SG Regental klar die Maximalausbeute.

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
FC Untertraubenbach
FC UntertraubenbachU`traubenb.
SG Schönthal-Premeischl
SG Schönthal-PremeischlSchönt/Prem
15:15

Die SG Schönthal-Premeischl (12., 9) ist am Sonntag zu Gast beim FC Untertraubenbach (13., 8). Die Hausherren der Partie konnten sich zuletzt knapp den Dreier gegen die SG Waldmünchen/Geigant einholen, während Schönthal eine ganz klare Niederlage bei der SG Zandt/Vilzing II verbuchen musste.

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
SG Zandt / Vilzing II
SG Zandt / Vilzing IISG Zandt / Vilzing II
FC Chamerau
FC ChamerauFC Chamerau
15:15

Lokalduell im Waldstadion: Bei der SG Zandt/Vilzing II (2., 18) geht Aufsteiger FC Chamerau (9., 9) auf Stippvisite. Die Gäste der kommenden Partie mussten sich zuletzt knapp gegen die SG Michelsdorf/Cham II geschlagen geben. Zandt/Vilzing II hingegen holte sich mit einem 6:0 die Maximalausbeute gegen die SG Schönthal-Premeischl.

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
SG Michelsdorf / ASV Cham
SG Michelsdorf / ASV ChamSG Michelsdorf
SpVgg Eschlkam
SpVgg EschlkamEschlkam
15:15

Die SG Michelsdorf/Cham II (6., 12) begrüßt zum neunten Spieltag die SpVgg Eschlkam (8., 10). Der Gast setzte sich am vergangenen Wochenende daheim gegen den FC Ränkam knapp durch, doch auch Michelsdorf/Cham II konnte sich mit einer Bude gegen den FC Chamerau die Maximalausbeute am vergangenen Spieltag einholen.

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
FC Ränkam
FC RänkamFC Ränkam
SpVgg Willmering-Waffenbrunn
SpVgg Willmering-WaffenbrunnWillmering
15:15

Die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (5., 15) ist am kommenden Sonntag zu Gast beim FC Ränkam (3., 17). Knapp unterlegen war Ränkam am letzten Wochenende bei der SpVgg Eschlkam. Dagegen gingen die Gäste der kommenden Partie erfolgreich gegen den 1. FC Rötz vom Platz.

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
SpVgg Mitterdorf
SpVgg MitterdorfMitterdorf
1. SG Regental
1. SG RegentalSG Regental
15:15

Mit-Tabellenführer SpVgg Mitterdorf (1., 18) macht diesmal den Gastgeber für die 1. SG Regental (10., 9). Der Aufsteiger konnte sich zuletzt gegen den 1. FC Miltach nicht behaupten; die SpVgg Mitterdorf hingegen holte sich bei der SG Schloßberg klar den Dreier am vergangenen Wochenende.

