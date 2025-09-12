Derby in Zandt – Steinhauser-Debüt bei Waldmünchen

Es geht eng zu an der Tabellenspitze der Kreisliga Ost. Nur drei Punkte trennen den formstarken Rangfünften SpVgg Willmering-Waffenbrunn vom Führungsduo SpVgg Mitterdorf und SG Zandt/Vilzing II. Mal sehen, was sich am neunten Spieltag an diesem Bild ändern wird. Überdies kommt es zu einem Trainereinstand...



Am kommenden Samstag tritt die SG Schloßberg (4., 16) beim Schlusslicht der Tabelle, dem 1. FC Rötz (14., 1), an. Zuletzt konnte die SG gegen die SpVgg Mitterdorf keine Chancen verwerten und ging somit leer aus, doch auch Rötz konnte sich am vergangenen Spieltag bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn keine Punkte einholen.







Der 1. FC Miltach (7., 11) empfängt zum neunten Spieltag die SG Waldmünchen/Geigant (11., 9) mit ihrem neuen Cheftrainer Andreas Steinhauser ( wir berichteten ). Während die SG am vergangenen Spieltag knapp gegen den FC Untertraubenbach eine Niederlage einstecken musste, sicherte sich Miltach bei der 1. SG Regental klar die Maximalausbeute.



Die SG Schönthal-Premeischl (12., 9) ist am Sonntag zu Gast beim FC Untertraubenbach (13., 8). Die Hausherren der Partie konnten sich zuletzt knapp den Dreier gegen die SG Waldmünchen/Geigant einholen, während Schönthal eine ganz klare Niederlage bei der SG Zandt/Vilzing II verbuchen musste.







Lokalduell im Waldstadion: Bei der SG Zandt/Vilzing II (2., 18) geht Aufsteiger FC Chamerau (9., 9) auf Stippvisite. Die Gäste der kommenden Partie mussten sich zuletzt knapp gegen die SG Michelsdorf/Cham II geschlagen geben. Zandt/Vilzing II hingegen holte sich mit einem 6:0 die Maximalausbeute gegen die SG Schönthal-Premeischl.







Die SG Michelsdorf/Cham II (6., 12) begrüßt zum neunten Spieltag die SpVgg Eschlkam (8., 10). Der Gast setzte sich am vergangenen Wochenende daheim gegen den FC Ränkam knapp durch, doch auch Michelsdorf/Cham II konnte sich mit einer Bude gegen den FC Chamerau die Maximalausbeute am vergangenen Spieltag einholen.







Die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (5., 15) ist am kommenden Sonntag zu Gast beim FC Ränkam (3., 17). Knapp unterlegen war Ränkam am letzten Wochenende bei der SpVgg Eschlkam. Dagegen gingen die Gäste der kommenden Partie erfolgreich gegen den 1. FC Rötz vom Platz.







Mit-Tabellenführer SpVgg Mitterdorf (1., 18) macht diesmal den Gastgeber für die 1. SG Regental (10., 9). Der Aufsteiger konnte sich zuletzt gegen den 1. FC Miltach nicht behaupten; die SpVgg Mitterdorf hingegen holte sich bei der SG Schloßberg klar den Dreier am vergangenen Wochenende.