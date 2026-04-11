Derby in Wettesingen – Rengershausen in der Pflicht

– Foto: Toni Heist

Der 25. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 bündelt Titelkampf, Verfolgerduelle und mehrere direkte Kellerfragen in einem Programm. TSG Sandershausen reist als Tabellenführer mit 57 Punkten zum SV Kaufungen, TuSpo 1912 Rengershausen folgt mit 55 Zählern und tritt beim Schlusslicht SV Espenau an. Dahinter versucht TuSpo Grebenstein als Dritter mit 49 Punkten im schweren Auswärtsspiel bei Eintracht Baunatal weiter Druck auf die Spitze zu halten.

Der TSV Hertingshausen hat sich mit dem 2:0 im Nachhol-Derby gegen Eintracht Baunatal zuletzt ein wichtiges Erfolgserlebnis geholt und steht nun bei 31 Punkten. TSV Rothwesten kommt mit Rückenwind aus dem 3:2 gegen Holzhausen, kassierte im Nachholspiel gegen Wettesingen aber direkt wieder einen Dämpfer und bleibt damit im unteren Mittelfeld verwundbar. Für beide ist es ein Spiel, das mehr nach Kellerabsicherung als nach grauer Tabellenverwaltung aussieht.

Pflichtaufgabe beim Schlusslicht

Morgen, 15:00 Uhr SV Espenau Espenau TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger 15:00 live PUSH

Auf dem Papier ist die Rollenverteilung eindeutig: Rengershausen reist als offensivstärkstes Team der Liga zum Schlusslicht SV Espenau, das erst fünf Punkte gesammelt hat und mit 20:85 Toren die mit Abstand schwächste Bilanz des Feldes aufweist. Nach dem überraschenden 0:0 in Wanfried und dem anschließenden 7:1 gegen Hertingshausen darf sich TuSpo im Titelrennen keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre deshalb eine echte Überraschung.

Verfolgerduell mit Gewicht

Eintracht Baunatal steht mit 34 Punkten im erweiterten oberen Mittelfeld, Grebenstein mit 49 Punkten klar davor auf Rang drei. Gerade deshalb hat die Partie Substanz: Die Großenritter können mit einem Sieg ihre gute Position festigen, während Grebenstein mit einem weiteren Dreier die Spitzengruppe weiter unter Druck setzen würde. Nach dem 10:1 gegen Espenau und dem 5:0 gegen Wanfried reist TuSpo zudem mit viel Schwung an.

Direktduell im unteren Drittel

Wenn der 14. auf den 15. trifft, geht es nicht um Nebensätze. TSV Holzhausen/Reinhardswald hat 20 Punkte, TSG Wilhelmshöhe steht bei 19 – enger kann die Ausgangslage kaum sein. Für beide Mannschaften ist das ein Spiel, in dem ein Sieg sofort Luft verschaffen würde, während eine Niederlage den Blick noch tiefer in den Tabellenkeller zwingt. Nachbarschaftsduell mit Brisanz

Morgen, 15:00 Uhr SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 TSG Sandershausen TSG Sandershausen 15:00 live PUSH

Dieses Spiel trägt viel von dem, was die Liga gerade ausmacht: Kaufungen steht stabil im gesicherten Mittelfeld, Sandershausen verteidigt die Tabellenführung. Aus Sicht der Gäste ist die Erinnerung ans Hinspiel allerdings unerquicklich, denn damals setzte sich die Mannschaft von Rafal Klajnszmit mit 3:2 durch und fügte den Sandershäusern die bislang einzige Heimniederlage der Saison zu. Nach dem überzeugenden 7:1 gegen Holzhausen will das Team von Andre Fröhlich nun auswärts nachlegen und seine Spitzenposition behaupten.

Derby mit Abstiegsdruck

Mehr Kellerdramatik geht fast nicht. Wettesingen/Breuna/Oberlistingen empfängt Hombressen/Udenhausen zum Kreisderby, beide Teams brauchen im Abstiegskampf dringend Punkte, und ein Remis würde tatsächlich keinem richtig helfen. Hombressen kommt mit Wucht aus dem 5:0 gegen Lohfelden, Wettesingen hat mit dem 4:0 in Rothwesten ebenfalls ein starkes Signal gesendet – genau deshalb wirkt dieses Spiel wie eines, das redensartlich doppelt zählt.

Achtungserfolg reicht nicht mehr

Morgen, 15:00 Uhr VfL Wanfried VfL Wanfried TSV Wolfsanger TSV Wolfsang 15:00 PUSH

Der VfL Wanfried hat Rengershausen ein 0:0 abgerungen und gegen Espenau zumindest nicht verloren, trotzdem bleibt die Lage mit 11 Punkten ernst. Nun kommt mit TSV Wolfsanger der Tabellensiebte, der das Hinspiel klar mit 4:1 gewann und trotz schwankender Ergebnisse weiter zur oberen Tabellenhälfte gehört. Für Wanfried gilt deshalb: Ein weiterer Achtungserfolg allein dürfte nicht mehr reichen, wenn die Hoffnung auf den Klassenerhalt real bleiben soll. Wer bleibt an der oberen Zone dran?

Morgen, 15:30 Uhr FSC 1924 Lohfelden Lohfelden SG Reinhardshagen SG Reinhards 15:30 PUSH