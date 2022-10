Derby in Werdorf unter LED-Flutlicht Teaser KOL WEST: +++ Der FCW trifft mit dem Rückenwind eines Kantersiegs gegen Sechshelden am Mittwochabend auf den VfB Aßlar. Dessen Trainer freut sich derweil auf ein ganz spezielles Highlight +++

WETZLAR - Nach dem Kantersieg gegen Sechshelden möchte der FC Werdorf in der Fußball-Kreisoberliga West den Schwung mitnehmen. "Das 10:1 muss man aber relativieren. Der Gegner hatten Personalmangel. Und wir hatten ja auch vorher schon Spiele mit unzähligen Chancen, da gingen die Bälle nicht rein. Dennoch tut das Erfolgserlebnis gut", sagt Werdorfs Coach Manuel Jung. An diesem Mittwoch (19 Uhr) steht das Derby gegen den VfB Aßlar an.