Spielszene aus der vorigen Saison am 18.05.25 in Derkum. Das Spiel endete seiner Zeit mit einem 0:0 Unentschieden und war das bisher einzige Spiel beider Mannschaften im direkten Vergleich welches Unentschieden endete – Foto: M. St.

Derby in Weilerswist - SSV empfängt Sportfreunde D-H-O Verlinkte Inhalte KL A Euskirchen Weilerswist D-H-O

Das nächste Derby steht vor der Tür! Am kommenden Sonntag um 15:30 Uhr empfängt der SSV Weilerswist im heimischen Sportzentrum die Sportfreunde D-H-O. Nach dem spannenden 3:2-Auswärtssieg beim TuS Vernich am vergangenen Wochenende will der SSV den nächsten Derby-Erfolg einfahren. Mit dem Sieg in Vernich hat die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske ihre gute Form bestätigt und bleibt mit nun 16 Punkten weiter auf Tabellenplatz 4 der Kreisliga A Euskirchen. Der Rückstand auf die Spitzenplätze bleibt überschaubar, und die Stimmung im Lager der Weilerswister ist entsprechend positiv. Die Fans hoffen, dass ihr Team die Euphorie aus dem letzten Derby auch gegen D-H-O mitnehmen kann.

Die Gäste aus Derkum-Hausweiler-Ottenheim kommen dagegen mit einer deutlich schwierigeren Ausgangslage nach Weilerswist. Zwar konnte man am vergangenen Sonntag gegen Eintracht Lommersum ein 2:2-Unentschieden erkämpfen, doch wirklich weitergebracht hat dieses Ergebnis die Sportfreunde nicht. Mit bislang nur 4 Punkten aus 8 Spielen rangiert D-H-O am Tabellenende und hat vor allem defensiv große Probleme: 44 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache – die schwächste Abwehr der Liga. Ein Blick in die Statistik zeigt: Der SSV Weilerswist hat im direkten Vergleich der letzten sechs Duelle leicht die Nase vorn. Drei Spiele konnte der SSV für sich entscheiden, zwei gingen an D-H-O, einmal trennte man sich unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen am 18. Mai 2025 in Derkum endete torlos 0:0.