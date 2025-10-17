Derby in Weilerswist - SSV empfängt Sportfreunde D-H-O

Das nächste Derby steht vor der Tür! Am kommenden Sonntag um 15:30 Uhr empfängt der SSV Weilerswist im heimischen Sportzentrum die Sportfreunde D-H-O. Nach dem spannenden 3:2-Auswärtssieg beim TuS Vernich am vergangenen Wochenende will der SSV den nächsten Derby-Erfolg einfahren.
Mit dem Sieg in Vernich hat die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske ihre gute Form bestätigt und bleibt mit nun 16 Punkten weiter auf Tabellenplatz 4 der Kreisliga A Euskirchen. Der Rückstand auf die Spitzenplätze bleibt überschaubar, und die Stimmung im Lager der Weilerswister ist entsprechend positiv. Die Fans hoffen, dass ihr Team die Euphorie aus dem letzten Derby auch gegen D-H-O mitnehmen kann.
Die Gäste aus Derkum-Hausweiler-Ottenheim kommen dagegen mit einer deutlich schwierigeren Ausgangslage nach Weilerswist. Zwar konnte man am vergangenen Sonntag gegen Eintracht Lommersum ein 2:2-Unentschieden erkämpfen, doch wirklich weitergebracht hat dieses Ergebnis die Sportfreunde nicht. Mit bislang nur 4 Punkten aus 8 Spielen rangiert D-H-O am Tabellenende und hat vor allem defensiv große Probleme: 44 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache – die schwächste Abwehr der Liga.
Ein Blick in die Statistik zeigt: Der SSV Weilerswist hat im direkten Vergleich der letzten sechs Duelle leicht die Nase vorn. Drei Spiele konnte der SSV für sich entscheiden, zwei gingen an D-H-O, einmal trennte man sich unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen am 18. Mai 2025 in Derkum endete torlos 0:0.
Nach aktueller Faktenlage geht der SSV Weilerswist als klarer Favorit in dieses Derby. Für die Sportfreunde D-H-O dürfte es eine echte Herkulesaufgabe werden, beim heimstarken SSV etwas Zählbares mitzunehmen. Doch gerade Derbys haben ihre eigenen Gesetze – Spannung ist also garantiert.
Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Andreas Mahrt, unterstützt von seinen Assistenten Felix Thomm und Karl Myslisch. Das Schiedsrichtergespann wünschen wir ein gutes und vor allem faires Spiel.