Derby in Wangen, Türkspor Neu-Ulm will Platz eins verteidigen

In der Aufstiegsrunde der Landesliga, Staffel 4, empfängt der FC Wangen im Derby den FV Rot-Weiß Weiler zum Verfolgerduell, während Tabellenführer VfB Friedrichshafen beim TSV Heimenkirch gefordert ist. Der FC Blaubeuren trifft auf den SV Reinstetten.

In der Abstiegsrunde will Türkspor Neu-Ulm seine Spitzenposition bei Schlusslicht TSG Ehingen behaupten, während der FV Olympia Laupheim beim SV Oberzell gefordert ist.