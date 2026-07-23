Derby in Vornbach - Grainet und TG Straubing feiern Heimpremiere

Die DJK Vornbach um Lucas Stallmeier (li.) hat den FC Sturm Hauzenberg mit dem wiedergenesenen Luca Canales-Uhrmann zu Gast – Foto: Robert Geisler

Am 2. Spieltag der Landesliga Mitte kommt es bereits am Freitagabend zum mit Spannung erwarteten Landkreisderby zwischen der DJK Vornbach und dem FC Sturm Hauzenberg. Seinen Landesliga-Heimeinstand gibt der SV Grainet, der den TSV Bogen erwartet. Der TSV Seebach empfängt den top gestarteten TSV Bad Abbach, während der 1. FC Passau seine Koffer packen muss und seine Visitenkarte beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf abgibt. Der FC Dingolfing steht beim SC Luhe-Wildenau vor einer hohen Auswärtshürde.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Im ersten Heimspiel der Saison freuen wir uns auf Hauzenberg. Ein Gegner, der viel Qualität im Kader hat und uns alles abverlangen wird. Mit dem Rückenwind aus dem Derby und vor heimischer Kulisse, wollen wir dem Favoriten Paroli bieten und nicht leer ausgehen."





Personalien: Felix Hois, Thomas Schopf, Florian Ruhhammer und Lukas Spannbauer sind keine Optionen.



Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Der Derbysieg gegen Passau hat Vornbach sicherlich zusätzliches Selbstvertrauen gegeben. Uns hat gegen Straubing nach 25 starken Anfangsminuten die notwendige Energie und Mentalität gefehlt, um einen möglichen Sieg einzufahren. Das haben wir intern klar angesprochen. Ich erwarte ein intensives, rassiges und zweikampfbetontes Landesligaspiel, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben können. Deshalb wird es entscheidend sein, über die gesamten 90 Minuten hochkonzentriert zu bleiben, in keiner Phase den Fokus zu verlieren und unsere Leistung mit der nötigen Konsequenz und Leidenschaft auf den Platz zu bringen."











Personalien: Manuel Mader, Alexander Kretz und Philipp Reitberger, bei dem ein Kreuzbandriss diagnostiziert wurde, fehlen den Staffelbergern. Luca Canales-Uhrmann hat erstmals wieder voll mit dem Team trainiert und wird im Kader stehen. Ob Joris Wagner eine Option sein wird, ist noch offen.

Morgen, 18:30 Uhr SV Grainet Grainet TSV Bogen Bogen 18:30 PUSH





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach dem wir zum Saisonauftakt beim ASV Burglengenfeld leider eine deutliche Niederlage einstecken mussten, die aber auch absolut leistungsgerecht ausgefallen ist, freuen wir uns nun auf unser erstes Landesliga-Heimspiel in der Geschichte des SV Grainet. Mit dem TSV Bogen erwartet uns hier ein etablierter Landesligist, der in allen Mannschaftsteilen gut besetzt ist und mit Faber, Knauer & Co. auch über viel individuelle Qualität im Kader verfügt. Wir haben in dieser Liga und auch in diesem Spiel gegen den TSV Bogen absolut nichts zu verlieren – genau so werden wir das Spiel auch angehen. Für uns gilt, dass wir schnellstmöglich aus unseren Fehlern aus dem Auftaktspiel lernen müssen, wenn uns das gelingt, bin ich zuversichtlich, dass wir die ersten Landesliga-Punkte auf unser Konto bringen können."



Personalien: Einzig Sebastian Seidl muss ersetzt werden.





Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Es ist immer wichtig, ordentlich in eine Saison zu starten. Deshalb dürfen wir uns keine weitere Nullrunde erlauben. Gegenüber dem Auftaktspiel gegen Bad Kötzting müssen wir zulegen, brauchen vor allem mehr offensiven Punch. In Grainet erwartet uns ein motivierter Aufsteiger und vermutlich eine große Kulisse. Wir müssen voll dagegenhalten und selbstverständlich auch ordentlich Fußballspielen."



Personalien: Kapitän Patrick Fuchs ist nach seinem späten Platzverweise gegen Bad Kötzting für vier Partien gesperrt worden. Erstmals im Kader steht Neuzugang Maik Geuder, der im Training einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hat.









Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Nach der Auswärtsniederlage in Kareth sollte hoffentlich mittlerweile jedem klar sein, welche Qualität und Ausgeglichenheit in dieser Saison in der Liga steckt. In jedem Spiel muss man an sein persönliches Maximum kommen, um erfolgreich zu sein. Dieses geforderte Maximum konnten wir am vergangenen Freitag nicht in jeder Phase des Spieles erreichen – besonders was die Intensität, Laufbereitschaft und das Zweikampfverhalten anbelangt. Genau das ist jetzt die Aufgabe für das Heimspiel gegen Passau. Bei den sogenannten Grundtugenden müssen wir unbedingt eine Schippe drauflegen, wenn wir gegen einen erneut sehr guten Gegner erfolgreich sein wollen. In dieser Trainingswoche haben wir die Fehler der letzten Woche nochmal detailliert aufgearbeitet. Die Mannschaft ist absolut willig und fleißig im Training, und möchte das jetzt gegen Passau auch im Spiel zeigen.“ Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Nach der Auswärtsniederlage in Kareth sollte hoffentlich mittlerweile jedem klar sein, welche Qualität und Ausgeglichenheit in dieser Saison in der Liga steckt. In jedem Spiel muss man an sein persönliches Maximum kommen, um erfolgreich zu sein. Dieses geforderte Maximum konnten wir am vergangenen Freitag nicht in jeder Phase des Spieles erreichen – besonders was die Intensität, Laufbereitschaft und das Zweikampfverhalten anbelangt. Genau das ist jetzt die Aufgabe für das Heimspiel gegen Passau. Bei den sogenannten Grundtugenden müssen wir unbedingt eine Schippe drauflegen, wenn wir gegen einen erneut sehr guten Gegner erfolgreich sein wollen. In dieser Trainingswoche haben wir die Fehler der letzten Woche nochmal detailliert aufgearbeitet. Die Mannschaft ist absolut willig und fleißig im Training, und möchte das jetzt gegen Passau auch im Spiel zeigen.“ Personalien: Gegenüber der Vorwoche bleibt alles beim Alten.



Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Wir reisen zu einer der stärksten Mannschaften der Liga und erwarten ein entsprechend intensives und anspruchsvolles Auswärtsspiel. Nach den Auftaktniederlagen haben sich beide Teams den Saisonstart sicherlich anders vorgestellt. Umso größer wird auf beiden Seiten der Wille sein, die ersten Punkte einzufahren und eine zweite Niederlage in Folge zu vermeiden."



Personalien: Christian Fischer und Kenan Sinanovic sind verletzt, Moritz Bauernfeind und Matyas Juracsik gesperrt.









Türk Gücü Straubing peilt gegen den SV Wenzenbach den ersten Landesliga-Sieg an – Foto: Robert Geisler







Sa., 25.07.2026, 16:00 Uhr SV Türk Gücü Straubing TG Straubing SV Wenzenbach Wenzenbach 16:00 live PUSH





Asllan Shalaj (Trainer Türk Gücü Straubing): "In Hauzenberg haben wir ein ordentliches Spiel gemacht und können mit dem Punktgewinn - obwohl wir den Ausgleich erst in der Nachspielzeit kassiert haben - gut leben. In Ittling, unsere Sportplatzsanierung ist noch nicht abgeschlossen, erwarten wir nun Wenzenbach. Ein Mitaufsteiger, der eine enorme Offensivqualität hat. Trotzdem wollen wir aber unbedingt unseren ersten Dreier holen."



Personalien: Routinier Tobias Richter hat das Training wieder aufgenommen und könnte eine Option für einen Joker-Einsatz sein. Der in Hauzenberg fehlende Youngster Fynn Spielvogel ist wieder an Bord.



Asllan Shalaj (Trainer Türk Gücü Straubing): "In Hauzenberg haben wir ein ordentliches Spiel gemacht und können mit dem Punktgewinn - obwohl wir den Ausgleich erst in der Nachspielzeit kassiert haben - gut leben. In Ittling, unsere Sportplatzsanierung ist noch nicht abgeschlossen, erwarten wir nun Wenzenbach. Ein Mitaufsteiger, der eine enorme Offensivqualität hat. Trotzdem wollen wir aber unbedingt unseren ersten Dreier holen."Personalien: Routinier Tobias Richter hat das Training wieder aufgenommen und könnte eine Option für einen Joker-Einsatz sein. Der in Hauzenberg fehlende Youngster Fynn Spielvogel ist wieder an Bord. Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): "Mit Straubing wartet ein sehr starker Gegner auf uns. Man hat gleich in ihrem ersten Saisonspiel, als sie bei Absteiger Hauzenberg fast gewonnen haben, gesehen, dass es kein normaler Aufsteiger ist. Wir selbst haben vor einem Jahr ein Testspiel gegen die Straubinger verloren. Nichtsdestotrotz wollen wir mit dem Rückwind des ersten Spiels hinfahren und etwas Zählbares mitnehmen.“ Personalien: Jakob Klier und Lukas Kaiser sind privat verhindert.





Sa., 25.07.2026, 14:00 Uhr TSV Seebach Seebach TSV Bad Abbach Bad Abbach 14:00 PUSH





Andreas Kölbl (Trainer TSV Seebach): "In Dingolfing haben wir zu viele Fehler gemacht und wurden dafür gnadenlos bestraft. Bad Abbach hat sich hervorragend verstärkt und wenn wir daheim punkten wollen, brauchen wir in allen Bereichen eine Steigerung gegenüber der Partie am Mittwochabend."



Personalien: Michael Dietl hat in Dingolfing Gelb-Rot gesehen und muss deshalb eine Zwangspause einlegen. Kapitän Sandro Nickl ist nach abgelaufener Rotsperre wieder an Bord.



Andreas Kölbl (Trainer TSV Seebach): "In Dingolfing haben wir zu viele Fehler gemacht und wurden dafür gnadenlos bestraft. Bad Abbach hat sich hervorragend verstärkt und wenn wir daheim punkten wollen, brauchen wir in allen Bereichen eine Steigerung gegenüber der Partie am Mittwochabend."Personalien: Michael Dietl hat in Dingolfing Gelb-Rot gesehen und muss deshalb eine Zwangspause einlegen. Kapitän Sandro Nickl ist nach abgelaufener Rotsperre wieder an Bord. Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): "Wir wollen an unsere erste Halbzeit gegen Tegernheim anknüpfen, in der wir richtig gut Fußball gespielt haben. Seebach befindet sich seit der Relegation im Umbruch, hat aber nach wie vor ein Gerüst aus sehr guten Einzelspielern. Dass die Qualität des Gegners da ist, zeigt allein ihr 2:1-Sieg im Pokal gegen Fortuna Regensburg letzte Woche. Dennoch gehen wir das Spiel mit dem klaren Ziel an, auch im ersten Auswärtsspiel gleich zu punkten.“ Personalien: Es fehlen Jonas Riedel und Louis Federlein aus privaten Gründen.



