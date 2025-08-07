"Richtungsweisend" ist das Vilstalderby am Samstagnachmittag für beide Teams. Vilsbiburg braucht Punkte, um nicht zu Beginn der Saison im Tabellenkeller festzuhängen. Der FCVE hingegen will mit einem Sieg oben dranbleiben. – Foto: Thomas Martner

Derby in Vilsbiburg: FCVE erwartet "schwere Aufgabe" beim Lokalrivalen +++ Vilstallöwen wollen gegen Vilsbiburg weiter nachlegen - "schwierige Trainingswoche" wegen Erkältungswelle +++

Durchaus erleichtert war man im Lager des FC Velden-Eberspoint nach dem 4:0 Heimsieg gegen den SC Aufhausen, da man einen ähnlichen Fehlstart wie in der Vorsaison unbedingt vermeiden wollte. Nun folgen mit den beiden Derbys gegen den TSV Vilsbiburg am Samstag und eine Woche später zu Hause gegen "Bobo" zwei absolute "Großkaliber" der Kreisliga Isar-Rott.

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr TSV Vilsbiburg Vilsbiburg FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 15:00 PUSH "Nachdem wir mit dem überzeugenden und souveränen Heimsieg nun auch in der neuen Saison angekommen sind, wollen wir jetzt in Vilsbiburg nachlegen. Unser Nachbar hat sich im Sommer sowohl in der Breite als auch in der Spitze des Kaders sehr gut verstärkt. Das neue Gefüge muss sich natürlich erst finden, weshalb wir uns von den ersten Ergebnissen nicht täuschen lassen - da erwartet uns eine hochmotivierte, junge Truppe mit riesiger Qualität. ", erklärt FCVE-Coach Andreas Kirschner seine Erwartungshaltung gegenüber dem TSV Vilsbiburg.

In der Vorsaison glückte dem FCVE ein 3:0 Heimsieg gegen den TSV. Im Rückspiel in Vilsbiburg agierte der TSV lange als aktivere Mannschaft. Am Ende entführten die Vilstallöwen einen etwas glücklichen Punkt. – Foto: Thomas Martner

Tatsache ist, dass der TSV nach den beiden Auftaktniederlagen gegen Ulbering (2:4) und der SG "Jobi" (0:3) am dritten Spieltag gegen die Vilstallöwen schon unter Zugzwang steht. Durchaus ein unerwarteter "Fehlstart", nachdem der TSV sich über den Sommer sehr gut verstärkte. Unter anderem konnte man mit Benedikt Ecker von Rapid Vilsheim einen weiteren Top-Stürmer neben Niclas Passarge als Option in der Offensive verpflichten.