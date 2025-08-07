Derby in Vilsbiburg: FCVE erwartet "schwere Aufgabe" beim Lokalrivalen

Durchaus erleichtert war man im Lager des FC Velden-Eberspoint nach dem 4:0 Heimsieg gegen den SC Aufhausen, da man einen ähnlichen Fehlstart wie in der Vorsaison unbedingt vermeiden wollte. Nun folgen mit den beiden Derbys gegen den TSV Vilsbiburg am Samstag und eine Woche später zu Hause gegen "Bobo" zwei absolute "Großkaliber" der Kreisliga Isar-Rott.
"Nachdem wir mit dem überzeugenden und souveränen Heimsieg nun auch in der neuen Saison angekommen sind, wollen wir jetzt in Vilsbiburg nachlegen. Unser Nachbar hat sich im Sommer sowohl in der Breite als auch in der Spitze des Kaders sehr gut verstärkt. Das neue Gefüge muss sich natürlich erst finden, weshalb wir uns von den ersten Ergebnissen nicht täuschen lassen - da erwartet uns eine hochmotivierte, junge Truppe mit riesiger Qualität. ", erklärt FCVE-Coach Andreas Kirschner seine Erwartungshaltung gegenüber dem TSV Vilsbiburg.
Tatsache ist, dass der TSV nach den beiden Auftaktniederlagen gegen Ulbering (2:4) und der SG "Jobi" (0:3) am dritten Spieltag gegen die Vilstallöwen schon unter Zugzwang steht. Durchaus ein unerwarteter "Fehlstart", nachdem der TSV sich über den Sommer sehr gut verstärkte. Unter anderem konnte man mit Benedikt Ecker von Rapid Vilsheim einen weiteren Top-Stürmer neben Niclas Passarge als Option in der Offensive verpflichten.
Beim FCVE konnte man zwar zuletzt auf nahezu alle Spieler zurückgreifen, allerdings hat sich bei den Löwen unter der Woche eine Grippewelle eingeschlichen, was die Trainingsbedingungen natürlich erschwerte. "Leider hat uns nach Samstag eine Erkältungswelle erwischt, weshalb die halbe Mannschaft leider flach lag während der Trainingswoche. So konnten wir nur einmal ordentlich trainieren, was alles andere als eine optimale Spielvorbereitung darstellt. Wer zum Spieltag wieder fit sein wird, bleibt wahrscheinlich bis kurz vor Wochenende offen.", so Kirschner weiter. In der Vorsaison siegten Hagenberger und Co. im Hinspiel 3:0. Beim zweiten Aufeinandertreffen trennte man sich mit einem 1:1 Unentschieden in Vilsbiburg.