Derby in Unterzahl gedreht: Der SC Maisach siegt spät beim FC Eichenau

Eichenaus Trainer Sebastian Schmeiser. – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Maisach gewinnt das Derby trotz Unterzahl mit 2:1. Jean-Philipp Rinklif trifft in der Schlussphase doppelt für die Gäste.

Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf hat der SC Maisach gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stehle gewann das Derby beim FC Eichenau mit 2:1 (0:1). Die beiden Treffer für den SCM fielen erst in der Schlussphase – und das in Unterzahl. Für die unterlegenen Starzelbacher rückt der Klassenerhalt damit in immer weitere Ferne.

Wer weiß, welchen Verlauf die Partie genommen hätte, wenn Nico Stotz in der 76. Minute den Elfmeter zum möglichen 2:0 verwandelt hätte. Doch der Eichenauer scheiterte an Maisachs Torwart Leonhard Spicker. Dessen Vorderleute zeigten, nach der Gelb-Roten Karte gegen Josue Kabeya (55.) in Unterzahl, große Moral und drehten das Spiel noch.

Zum Matchwinner wurde Jean-Philipp Rinklif. Der 21-jährige Angreifer erzielte in der 84. und 90. Minute seine ersten beiden Treffer im Trikot des SC Maisach und sorgte damit für späten Jubel bei den Gästen. Bei den Gastgebern herrschte dagegen Tristesse. „Sie waren über weite Strecken das bessere Team“, räumte Stehle ein. Dass Eichenau zur Pause nur 1:0 führte, lag an der mangelnden Chancenverwertung. „Wir hatten gar keinen Zugriff“, sagte der Maisacher Trainer. In der Schlussphase warf seine Mannschaft dann alles nach vorn – und wurde belohnt.

In der Tabelle kletterte Maisach damit auf Rang acht und liegt nun zwei Punkte über der Abstiegszone. Eichenau bleibt auf einem direkten Abstiegsplatz. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang bereits sechs Punkte. (Dirk Schiffner)