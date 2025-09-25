Derby in Ulm, Olympia Laupheim empfängt Riedlingen

Der SV Kressbronn empfängt mit der SSG Ulm 99 ein Team aus den oberen Rängen der Landesliga, Staffel 4, während Türkspor Neu-Ulm gegen den FV Bad Schussenried klarer Favorit ist. Tabellenführer FV Olympia Laupheim will gegen den TSV Riedlingen seine Spitzenposition verteidigen. Auch die Duelle des SV Reinstetten mit dem FC Wangen sowie des FC Blaubeuren mit dem SV Mietingen könnten richtungsweisend werden. Der FC Srbija Ulm empfängt den TSV Neu-Ulm zum Derby.

Tabellenführer FV Olympia Laupheim will mit einem Sieg gegen den TSV Riedlingen seine Position an der Spitze behaupten. Die Gastgeber haben bislang nur vier Gegentore hinnehmen müssen und stellen damit eine der stabilsten Defensive der Liga. Riedlingen konnte zuletzt gegen Reinstetten knapp gewinnen, hat aber mit acht Punkten nur knapp Abstand zu den Abstiegsrängen. Ein Punktgewinn in Laupheim wäre bereits ein Achtungserfolg. ---

Türkspor Neu-Ulm spielt bislang eine nahezu makellose Saison. Mit 20:4 Toren und 15 Punkten aus sechs Partien gehören die Neu-Ulmer zu den offensivstärksten Teams der Liga. Gegner FV Bad Schussenried steht mit lediglich vier Zählern auf einem Abstiegsplatz und kassierte bereits 19 Gegentore. Mit einem Heimsieg möchte Türkspor die Bilanz weiter ausbauen. ---

Sa., 27.09.2025, 18:30 Uhr SV Reinstetten Reinstetten FC Wangen Wangen



Reinstetten wartet noch etwas auf Konstanz und rangiert mit zehn Punkten im Mittelfeld. Gegen den FC Wangen, der mit 22 Saisontoren die beste Offensive stellt, steht den Gastgebern eine harte Aufgabe bevor. Wangen will nach der deutlichen Niederlage gegen Türkspor Wiedergutmachung betreiben. Ein Sieg könnte die Allgäuer wieder in die Spitzengruppe katapultieren.

Srbija Ulm hat mit drei Siegen und einem Remis in dieser Saison gezeigt, dass man durchaus mithalten kann, dennoch ist das Derby gegen den starken Aufsteiger TSV Neu-Ulm eine Herausforderung. Die Gäste aus Neu-Ulm haben bereits 23 Tore erzielt und sind in der Offensive brandgefährlich. Mit 13 Punkten stehen sie auf Platz sechs. Srbija Ulm hingegen will mit einem Heimsieg aufschließen.

Im Duell zweier Kellerkinder stehen beide Teams unter Druck. Biberach hat bislang erst einmal gewonnen und steckt mit sechs Punkten auf Platz 14 fest. Buch konnte zuletzt gegen Blaubeuren einen Zähler mitnehmen, bleibt mit sieben Punkten aber ebenfalls im Abstiegskampf. Beide Mannschaften brauchen dringend ein Erfolgserlebnis.

Blaubeuren konnte zuletzt gegen Buch einen Punkt erkämpfen, steht aber mit acht Zählern nur auf Platz 12. Mietingen hingegen hat zuletzt zwei Siege in Folge eingefahren und mit 15 Punkten bereits Anschluss an die Spitzengruppe gefunden. Vor allem der Doppelschlag von Philipp Auer gegen Kressbronn am vergangenen Wochenende gibt Selbstvertrauen. Ein Auswärtssieg würde die Gäste endgültig oben festsetzen.

Morgen, 17:00 Uhr SV Kressbronn Kressbronn SSG Ulm 99 SSG Ulm 99



Für den SV Kressbronn wird die Heimaufgabe gegen die SSG Ulm 99 zur schweren Prüfung. Die Gastgeber stecken mit nur vier Punkten tief im Tabellenkeller, während die Ulmer mit fünf Siegen aus acht Spielen auf Rang zwei stehen. Nach dem jüngsten 4:1-Erfolg über Weiler reist die SSG mit breiter Brust an den Bodensee. Kressbronn muss dringend punkten, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren.

Für den TSV Heimenkirch ist die Partie gegen Weiler eine Gelegenheit, wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Die Gastgeber rangieren mit nur vier Punkten auf Platz 15, brauchen aber dringend ein Erfolgserlebnis. Weiler hat zwar drei Siege auf dem Konto, zuletzt aber fünf Spiel in Folge verloren und liegt mit neun Punkten auf Rang zehn. Beide Teams stehen unter Zugzwang, um nicht noch weiter abzurutschen.





