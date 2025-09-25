 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
– Foto: Alexander Sättele @helden

Derby in Ulm, Olympia Laupheim empfängt Riedlingen

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Würt. St. 4
Schussenried
Kressbronn
SC Staig
TSV Neu-Ulm

Der SV Kressbronn empfängt mit der SSG Ulm 99 ein Team aus den oberen Rängen der Landesliga, Staffel 4, während Türkspor Neu-Ulm gegen den FV Bad Schussenried klarer Favorit ist. Tabellenführer FV Olympia Laupheim will gegen den TSV Riedlingen seine Spitzenposition verteidigen. Auch die Duelle des SV Reinstetten mit dem FC Wangen sowie des FC Blaubeuren mit dem SV Mietingen könnten richtungsweisend werden. Der FC Srbija Ulm empfängt den TSV Neu-Ulm zum Derby.

---

Sa., 27.09.2025, 13:00 Uhr
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
13:00

Türkspor Neu-Ulm spielt bislang eine nahezu makellose Saison. Mit 20:4 Toren und 15 Punkten aus sechs Partien gehören die Neu-Ulmer zu den offensivstärksten Teams der Liga. Gegner FV Bad Schussenried steht mit lediglich vier Zählern auf einem Abstiegsplatz und kassierte bereits 19 Gegentore. Mit einem Heimsieg möchte Türkspor die Bilanz weiter ausbauen.
---

Sa., 27.09.2025, 13:00 Uhr
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
13:00live

Tabellenführer FV Olympia Laupheim will mit einem Sieg gegen den TSV Riedlingen seine Position an der Spitze behaupten. Die Gastgeber haben bislang nur vier Gegentore hinnehmen müssen und stellen damit eine der stabilsten Defensive der Liga. Riedlingen konnte zuletzt gegen Reinstetten knapp gewinnen, hat aber mit acht Punkten nur knapp Abstand zu den Abstiegsrängen. Ein Punktgewinn in Laupheim wäre bereits ein Achtungserfolg.
---

Sa., 27.09.2025, 18:30 Uhr
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
FC Wangen
FC WangenWangen
18:30

Reinstetten wartet noch etwas auf Konstanz und rangiert mit zehn Punkten im Mittelfeld. Gegen den FC Wangen, der mit 22 Saisontoren die beste Offensive stellt, steht den Gastgebern eine harte Aufgabe bevor. Wangen will nach der deutlichen Niederlage gegen Türkspor Wiedergutmachung betreiben. Ein Sieg könnte die Allgäuer wieder in die Spitzengruppe katapultieren.
---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Srbija Ulm
FC Srbija UlmSrbija Ulm
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
15:00live

Srbija Ulm hat mit drei Siegen und einem Remis in dieser Saison gezeigt, dass man durchaus mithalten kann, dennoch ist das Derby gegen den starken Aufsteiger TSV Neu-Ulm eine Herausforderung. Die Gäste aus Neu-Ulm haben bereits 23 Tore erzielt und sind in der Offensive brandgefährlich. Mit 13 Punkten stehen sie auf Platz sechs. Srbija Ulm hingegen will mit einem Heimsieg aufschließen.
---

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
15:30live

Im Duell zweier Kellerkinder stehen beide Teams unter Druck. Biberach hat bislang erst einmal gewonnen und steckt mit sechs Punkten auf Platz 14 fest. Buch konnte zuletzt gegen Blaubeuren einen Zähler mitnehmen, bleibt mit sieben Punkten aber ebenfalls im Abstiegskampf. Beide Mannschaften brauchen dringend ein Erfolgserlebnis.
---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
15:00

Blaubeuren konnte zuletzt gegen Buch einen Punkt erkämpfen, steht aber mit acht Zählern nur auf Platz 12. Mietingen hingegen hat zuletzt zwei Siege in Folge eingefahren und mit 15 Punkten bereits Anschluss an die Spitzengruppe gefunden. Vor allem der Doppelschlag von Philipp Auer gegen Kressbronn am vergangenen Wochenende gibt Selbstvertrauen. Ein Auswärtssieg würde die Gäste endgültig oben festsetzen.
---

Morgen, 17:00 Uhr
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
17:00

Für den SV Kressbronn wird die Heimaufgabe gegen die SSG Ulm 99 zur schweren Prüfung. Die Gastgeber stecken mit nur vier Punkten tief im Tabellenkeller, während die Ulmer mit fünf Siegen aus acht Spielen auf Rang zwei stehen. Nach dem jüngsten 4:1-Erfolg über Weiler reist die SSG mit breiter Brust an den Bodensee. Kressbronn muss dringend punkten, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren.
---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
15:00

Für den TSV Heimenkirch ist die Partie gegen Weiler eine Gelegenheit, wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Die Gastgeber rangieren mit nur vier Punkten auf Platz 15, brauchen aber dringend ein Erfolgserlebnis. Weiler hat zwar drei Siege auf dem Konto, zuletzt aber fünf Spiel in Folge verloren und liegt mit neun Punkten auf Rang zehn. Beide Teams stehen unter Zugzwang, um nicht noch weiter abzurutschen.


Aufrufe: 025.9.2025, 16:00 Uhr
Matthias KloosAutor