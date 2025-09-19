Derby in Steinhausen, Mengen empfängt SGM Eberhardzell

---







Steinhausen (3 Punkte, Platz 17) kämpft gegen den Abwärtstrend, zuletzt setzte es ein klares 1:4 gegen Uttenweiler. Nun wartet im Derby mit dem TSV Kirchberg/Iller (13 Punkte, Platz 4) ein starker Gegner, der beim 6:0 über Eberhardzell seine Offensivkraft unter Beweis stellte. Die Gastgeber stehen unter Druck, während Kirchberg mit einem weiteren Sieg einen Topplatz festigen könnte.

---



Der VfB Gutenzell (6 Punkte, Platz 13) unterlag zuletzt in Hohentengen und will nun zuhause wieder punkten den dritten Saisonsieg holen. Der Tabellennachbar SGM Blönried/Ebersbach (7 Punkte, Platz 12) blieb beim 0:3 gegen Krauchenwies blass und möchte Wiedergutmachung betreiben.

---



Die SGM Ummendorf/Fischbach (12 Punkte, Platz 6) gewann zuletzt 3:1 beim Schlusslicht Rot und will im oberen Drittel bleiben. Der SV Hohentengen (10 Punkte, Platz 7) feierte zuletzt einen 3:1-Heimsieg gegen Gutenzell und reist mit Rückenwind an. Beide Teams spielen bislang eine solide Saison, sodass ein ausgeglichenes Duell erwartet werden darf.

---



Der SV Sigmaringen (13 Punkte, Platz 5) musste sich zuletzt in Hundersingen knapp geschlagen geben. Gegner FV Rot (0 Punkte, Platz 18) ist noch ohne Zähler und kassierte gegen Ummendorf bereits die sechste Niederlage. Alles spricht für die Gastgeber, die mit einem Sieg weiter oben dranbleiben wollen. Für Rot geht es darum die ersten Punkte der Saison einzufahren.

---

So., 21.09.2025, 15:45 Uhr SV Uttenweiler Uttenweiler SF Hundersingen SF Hundersingen 15:45 PUSH



Uttenweiler (7 Punkte, Platz 11) setzte mit dem 4:1 in Steinhausen ein Ausrufezeichen und kletterte etwas aus der Gefahrenzone. Die Sportfreunde Hundersingen (8 Punkte, Platz 8) überraschten mit einem 3:2 gegen Sigmaringen und reisen mit Selbstbewusstsein an. Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt in der Tabelle und wollen an den positiven Trend anknüpfen.

---



Spitzenreiter FC Mengen (18 Punkte, Platz 1) marschiert mit sechs Siegen aus sechs Spielen und 25:4 Toren unaufhaltsam vorneweg. Auch beim 5:2 in Bad Saulgau ließ man nichts anbrennen. Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach (3 Punkte, Platz 16) kassierte zuletzt ein 0:6 in Kirchberg und reist als Außenseiter an. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Sulmetingen Sulmetingen FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau 15:00 PUSH



Der SV Sulmetingen (7 Punkte, Platz 9) verlor zuletzt mit 0:2 in Ertingen und will nun im Heimspiel wieder punkten. Gegner FV Bad Saulgau 04 (5 Punkte, Platz 14) steht nach dem 2:5 gegen Mengen auf einem Abstiegskampf. Ein Sieg könnte für beide Teams für Entlastung sorgen.

---



Die SG Ringschnait/Mittelbuch (16 Punkte, Platz 2) gewann auch in Ochsenhausen und bleibt ungeschlagen erster Verfolger von Spitzenreiter Mengen. Nun kommt die SG Ertingen/Binzwangen (7 Punkte, Platz 10), die zuletzt mit 2:0 gegen Sulmetingen siegte. Ringschnait möchte den nächsten Dreier einfahren, während Ertingen den Schwung aus dem letzten Sieg mitnehmen will.

---



Die Hausherren (14 Punkte, Platz 3) haben sich in der Spitzengruppe etabliert und kassierten in sechs Spielen erst ein Gegentor. Mit dem 3:0 in Blönried bestätigte Krauchenwies seine Stabilität. Der SV Ochsenhausen (4 Punkte, Platz 15) steckt im Tabellenkeller fest und verlor zuletzt mit 1:2 gegen Ringschnait. Die Favoritenrolle liegt bei den Gastgebern, für Ochsenhausen wird es ein schwerer Gang.





