Derby in Steinach: Die Torhüter im Fokus Eigentlich hätten sie sich damit gerne noch ein wenig Zeit gelassen. Wenn es nach dem SV 08 Steinach und dem 1. FC Sonneberg 2004 gegangen wäre, hätte das große Sonneberger Derby am dritten Spieltag der Landesklasse 3 noch nicht auf dem Programm gestanden. von André Hofmann · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Steinach hatte beim Thüringer Fußball-Verband sogar den Wunsch hinterlegt, rund um die heimische Kerwa nicht ausgerechnet gegen den Lokalrivalen antreten zu müssen. Der Spielplan hatte allerdings andere Pläne – und sorgte damit zunächst für erhitzte Gemüter.

Inzwischen nimmt man die Sache am Fellberg sportlich. Und dafür gibt es durchaus gute Gründe: Steinach ist besser in die Saison gestartet als der Nachbar aus der Spielzeugstadt. Zwei Spiele, zwei Siege, sechs Punkte – und vor allem eine bemerkenswerte Defensive. Gerade einmal ein Gegentormusste der SV 08 bislang hinnehmen. Sonneberg dagegen hat zwar drei Punkte auf dem Konto, aber bereits sieben Gegentreffer kassiert. Ausgerechnet auf der Position, die im Fußball so eng mit der Defensive verbunden ist, bietet das Derby dabei eine besonders interessante Geschichte. Denn beim SV 08 stand in den ersten beiden Saisonspielen jeweils ein anderer Torhüter zwischen den Pfosten.

Zwei Torhüter, ein Luxusproblem Zum Auftakt beim 2:1 gegen den Herpfer SV 07 hütete Paul Eichhorn-Nelson das Steinacher Tor. Eine Woche später beim 3:0-Erfolg beim SV Wacker 04 Bad Salzungen erhielt Pascal Neuber seine Chance – und hielt die Null. Zwei Spiele, zwei Torhüter, zwei Siege. Und plötzlich stellt sich die Frage: Wer steht im Derby gegen Sonneberg im Tor? Eine echte Torwartkrise ist das allerdings ganz sicher nicht. Eher das Gegenteil. „Paul und ich sind aktuell beide richtig gut drauf und meiner Meinung nach auf einem ähnlichen Niveau“, sagt Neuber. „Ich denke, dass wir auf der Torhüterposition sogar ein kleines Luxusproblem haben.“ Auch Eichhorn-Nelson sieht die Situation keineswegs als klassischen Kampf um die Nummer eins. „Im Endeffekt sind wir zwei gute Landesklasse-Torhüter. Viele Vereine würden sich freuen, zwei solche Torhüter zu haben“, sagt der Keeper, der in der vergangenen Saison noch die klare Nummer eins war. Viel wichtiger als persönliche Befindlichkeiten sei für ihn das große Ganze: „Wir kommen super aus, haben keine Probleme und unterstützen uns.“ Genau diese Haltung dürfte auch Trainer Nico Eber freuen. Denn statt Konkurrenzkampf mit Ellbogen gibt es in Steinach offenbar Konkurrenzkampf mit gegenseitigem Rückenwind.

Neuber durfte zuletzt in Bad Salzungen ran – und genoss die Rückkehr ins Tor sichtlich. „Es war wieder ein richtig geiles Gefühl, in einem Pflichtspiel im Tor zu stehen und mal nicht als Stürmer aufgeboten zu werden“, erzählt der Keeper. Sein Einsatz war keineswegs spontan. „Nico hatte das bereits beim Abschlusstraining am Donnerstag kommuniziert und ich habe mich natürlich richtig gefreut, wieder in einem Pflichtspiel im Tor zu stehen.“ Und dann war da noch die Null. „Das Zusammenspiel zwischen der Viererkette und mir hat wunderbar funktioniert und so konnten wir die Null halten“, blickt Neuber auf den 3:0-Sieg zurück. Für Eichhorn-Nelson war die Entscheidung des Trainers derweil kein Problem. „Für mich war von vornherein klar, dass ich das Spiel nicht spielen werde“, erklärt er. Eber habe den Gegner beobachtet und sei zu dem Schluss gekommen, dass Neuber besser zu Bad Salzungen passe. „Das ist für mich in Ordnung und alles gut. Pascal hat seine Sache sehr gut gemacht.“

Beim letzten Derby in Steinach stand Paul Eichhorn-Nelson für die Nullachter im Tor. – Foto: © SV 08 Steinach

Und wer spielt gegen Sonneberg? Die spannende Frage vor dem Derby bleibt damit offen. Eine Tendenz gibt es offenbar bereits – verraten will sie Eichhorn-Nelson allerdings nicht. „Im Endeffekt hat das Trainerteam eine Tendenz. Egal ob ich es weiß oder nicht weiß, will ich das vorab nicht kommentieren“, sagt der 08-Keeper. Neuber geht ebenfalls entspannt mit der Situation um. „Nein, bisher noch nicht. Ich denke, Nico wird das am Donnerstag beim Abschlusstraining kommunizieren.“ Einen Hinweis liefert allerdings eine Aussage des Trainers zum Saisonbeginn: Jeder der beiden sollte ein Heimspiel bei den Derbys bekommen. „Deshalb lasse ich mich einfach überraschen“, sagt Neuber. Damit könnte die Torwartfrage am Fellberg bis kurz vor Anpfiff offenbleiben. Und vielleicht ist genau das ein Teil des Steinacher Erfolgsrezepts: Zwei Keeper, die sich gegenseitig pushen, anstatt sich gegenseitig auszustechen. „Wir unterstützen und pushen uns in jeder Trainingseinheit und auch bei jedem Spiel gegenseitig“, sagt Neuber. Auch Torwarttrainer Kevin gehört zum Trio, das laut Neuber „sehr gut harmoniert“.

Pascal Neuber war zuletzt in Bad Salzungen im Steinacher Kasten. Darf er auch gegen Sonneberg ran? – Foto: © SV 08 Steinach

Sonneberg setzt auf Erfahrung Beim Lokalrivalen sieht die Situation etwas anders aus. Auch der 1. FC Sonneberg verfügt mit Lukas Heß und Boris Stoychev über zwei Torhüter, die Roberto Benn auf Landesklasse-Niveau sieht. Aktuell ist die Rollenverteilung allerdings klar. Stoychev nimmt sich aus persönlichen Gründen eine Auszeit vom Fußball. „Er nimmt sich aktuell die Zeit für Familie, hat geheiratet, bekommt in Kürze das erste Mal Nachwuchs und ist für seine Frau da“, erklärt Sonnebergs Trainer. „Ich freu mich für die beiden sehr. Er soll das genießen. Seine Auszeit beim Fußball und die Dauer bestimmt Boris selbst.“ Bis Stoychev zurückkehrt, gehört das Tor damit Lukas Heß. „Wir haben Lukas und verlassen uns zu hundert Prozent auf ihn. Haben keine Gründe, warum nicht“, sagt Benn. Für den Sonneberger Trainer ist Heß vor allem wegen seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor. „Er ist ein super ausgebildeter Torwart, der sportlich immer das Beste und das Maximum will.“ Dazu komme seine Rolle als Organisator: „Mit seiner langjährigen Erfahrung strahlt er Ruhe aus und ist immer ein sicherer Rückhalt.“ Dass Heß beim Auftakt in Schweina einen Gegentreffer kassierte, den manch einer dem Schlussmann ankreiden wollte, bewertet Benn entsprechend gelassen. Für ihn war es „kein Patzer“. Heß habe den Ball „klar unter Kontrolle“ gehabt und sei gedanklich bereits bei der nächsten Aktion gewesen. Zudem habe der Platz in Schweina seinen Anteil gehabt. „Und wenn das auf letzter Linie zustande kommt, dann ist es nun mal ein Gegentor. Nicht mehr und nicht weniger.“ Sonnebergs Defensive als Baustelle Während sich die Torwartfrage bei beiden Teams also auf unterschiedliche Weise stellt, liegt der größere Unterschied aktuell im gesamten Defensivverbund. Sieben Gegentore in zwei Spielen sind für Sonneberg eine Zahl, die Benn nicht schönreden will. „Richtig. Sind zu viele Gegentore“, sagt der Trainer. Allerdings gebe es unterschiedliche Gründe: die Qualität der Gegner, eigene Fehler oder auch Schiedsrichterentscheidungen bei vermeintlichen Abseitspositionen. Zudem befinde sich die Mannschaft „noch in einer Findungsphase mit der Besetzung im defensiven Verbund“. Benn bleibt dennoch gelassen: „Dann lieber nach zwei Spielen diese vielen Gegentore und drei Punkte, anstatt sieben Mal 0:1 zu verlieren.“ Gegen Steinach dürfte die Defensive allerdings besonders gefordert sein. Benn erwartet das Derby traditionell als intensive Angelegenheit: „Harter Einsatz, viel Unterbrechungen, viele lange Bälle und natürlich Leidenschaft. Also spielerisch sicher kein Highlight.“ Die Torwartposition spielt dabei natürlich eine Rolle. „Ein Torwart, der dirigiert, spricht, positive Ausstrahlung hat und aus seinen Aktionen als Gewinner rausgeht, ist gewünscht“, sagt Benn. Ansonsten gilt für ihn eine alte Fußballweisheit: „Defensive fängt vorne an.“

Unangefochten die Nummer Eins beim 1. FC Sonneberg 2004: Lukas Heß. – Foto: © Cindy Scholz