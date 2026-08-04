Derby in Seebach - TG Straubing muss erneut nach Ittling ausweichen

Der TSV Seebach um Antreiber Marius Weiderer (Mitte) erwartet den TSV Bogen – Foto: Harry Rindler

Drei niederbayerische Mannschaften sind am 4. Spieltag der Landesliga Mitte am Mittwoch im Einsatz. Dabei kommt es zum Derby zwischen dem TSV Seebach und dem TSV Bogen. Der SV Türk Gücü Straubing muss sein zweites Heimspiel gegen den SC Luhe-Wildenau - wie schon gegen den SV Wenzenbach - in Ittling austragen, da das sanierte Hauptspielfeld am Uferweg immer noch nicht bespielbar ist.





Asllan Shalaj (Spielertrainer SV Türk Gücü Straubing): "Wir müssen gegen Luhe-Wildenau wieder deutlich besser verteidigen als wir es in Lam getan haben. Zudem müssen wir gegen eine gestandene Landesliga-Mannschaft unsere Möglichkeiten wieder unsere Möglichkeiten konsequenter verwerten. Gelingt uns das, dann ist auch gegen einen starken Gegner etwas drin. Wir wollen auf alle Fälle punkten.“

Personalien: Durch die Rückkehr von Fynn Spielvogel und Danylo Volubuiev sieht es wieder etwas besser aus, wenngleich neben den Langzeitausfällen immer noch ein paar Urlauber fehlen.







Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Nach unserer wirklich guten zweiten Halbzeit gegen den FC Amberg wollen wir in Straubing versuchen, daran anzuknüpfen und die gleiche Leistung wieder auf den Platz zu bringen. Wir erwarten einen spielerisch sehr starken Gegner, der über tolle Einzelspieler verfügt und gut in die Saison gestartet ist. Dennoch möchten wir aus Straubing Punkte mit nach Hause nehmen.“ Personalien: Jonas Held und Paul Weidhas werden ihren Farben noch lange Zeit fehlen.







Morgen, 18:30 Uhr TSV Seebach Seebach TSV Bogen Bogen 18:30 PUSH





Andreas Kölbl (Trainer TSV Seebach): "In Burglengenfeld haben wir bisher unsere beste Saisonleistung abgeliefert. Das war ein richtig guter Auftritt, allerdings hätten wir den Sack viel eher zumachen müssen. Bogen ist zuletzt zweimal in Folge ohne Gegentreffer geblieben und wird eine harte Nuss. Daheim wollen wir jedoch etwas holen - im Optimalfall natürlich einen Dreier."



Personalien: Bis auf die Dauerpatienten Luca Kapfenberger, Fabian Schwingenschlögl und Patryk Richert stehen alle Mann zur Verfügung.







Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Seebach): "Defensiv stehen wir momentan gut und die vier Punkte aus den vergangenen beiden Begegnungen haben uns gutgetan. In Seebach wartet nun aber ein ganz anderes Kaliber auf uns. Der Vizemeister ist zwar in der Breite bei weitem nicht mehr so stark besetzt wie in den Jahren zuvor, bringt aber immer noch eine richtig gute Startelf aufs Feld. Ich gehe davon aus, dass es ein 50:50-Spiel wird, das wir auf keinen Fall verlieren wollen."



Personalien: "Sechser" Niklas Karl hat sich in den Urlaub verabschiedet und muss für zwei Matches ersetzt werden. Kapitän Patrick Fuchs ist weiterhin gesperrt. Der Ex-Seebacher Christoph Beck steht kurz vor seinem Comeback, ist aber aktuell ebenfalls im Urlaub. Jonas Gmeinwieser ist noch länger außer Gefecht.