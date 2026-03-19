Derby in Seebach - Landshut vor elftem Streich

Der TSV Seebach geht als Favorit in das Duell mit dem TSV Bogen – Foto: Michael Birkner

Am 26. Spieltag erwartet der formstarke Rangzweite TSV Seebach den nach der Winterpause bereits dreimal siegreichen TSV Bogen zum Nachbarduell. Spitzenreiter SpVgg Landshut geht als haushoher Favorit in das Duell mit dem Tabellenvorletzten TB 03 Roding. Der FC Dingolfing (gegen die DJK Vornbach) und der 1. FC Passau (gegen den 1. FC Bad Kötzting) dürfen auf eigenem Rasen ran, während die DJK Vornbach (beim TSV Bad Abbach) und der SSV Eggenfelden (bei der SpVgg Lam) ihre Koffer packen müssen. Erst am Sonntag hat der FC Teisbach den ASV Burglengenfeld zu Gast und hofft gegen die Kara-Elf auf das erste Erfolgserlebnis im Kalenderjahr 2026.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr TSV Seebach Seebach TSV Bogen Bogen 15:00 live PUSH



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Nach dem Arbeitssieg in Bad Kötzting wird uns auch gegen Bogen alles abverlangt werden. Der Gegner ist gut aus der Winterpause gekommen und die Handschrift des neuen Trainers ist bereits erkennbar. Wir stellen uns auf ein ganz schweres Spiel ein, das wir daheim jedoch gewinnen wollen."



Personalien: Patryk Richert hat sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und wird mehrere Wochen fehlen. Mathias Loibl wird wohl erneut passen müssen und auch der Einsatz von Kilian Grabolle ist mehr als fraglich. Alexander Heindl und Thomas Lösl sind ohnehin langzeitverletzt.





Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Nach der kräftezehrenden Englischen Woche stand bei uns in den letzten Tagen Regeneration auf dem Programm. Bis zum Samstag sind wir hoffentlich wieder bei 100 Prozent, um einen sehr starken Gegner Paroli bieten zu können. Seebach ist eine Spitzenmannschaft, die in allen Mannschaftsteilen sehr gut besetzt ist. Dennoch wollen wir dagegenhalten und peilen einen Auswärtszähler an."



Personalien: Mit Michael Kraskov und Noah Winter kehren zwei wichtige Akteure zurück, die gegen Lam kurzfristig passen mussten.







Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Mit dem SC Luhe-Wildenau kommt eine Mannschaft zu uns, die nicht umsonst in der Vorsaison Zweiter geworden ist. Die Offensivqualität der Urban-Truppe ist beeindruckend. Selbstverständlich wollen wir aber auch unsere eigenen Qualitäten auf den Platz bringen und daheim auf alle Fälle punkten.“ Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Mit dem SC Luhe-Wildenau kommt eine Mannschaft zu uns, die nicht umsonst in der Vorsaison Zweiter geworden ist. Die Offensivqualität der Urban-Truppe ist beeindruckend. Selbstverständlich wollen wir aber auch unsere eigenen Qualitäten auf den Platz bringen und daheim auf alle Fälle punkten.“ Personalien: Der im Derby gegen Teisbach nicht einsatzfähige Ben Kouame ist wieder eine Option. Dafür hat es Pechvogel Marco Beck zum wiederholten Mal am Knie erwischt. Der Offensivmann wird vermutlich längere Zeit ausfallen.



Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Die letzten Spiele gegen Dingolfing waren alle sehr eng. Deswegen erwarte ich auch am Samstag wieder eine sehr enge und umkämpfte Partie, bei der wahrscheinlich Kleinigkeiten entscheiden werden, wer die Punkte bekommt. Wir möchten aber schon etwas aus Dingolfing mitnehmen.“ Personalien: Mit Urban, Jonas Held und Kreuzband-Patient Paul Weidhas fehlen dem Vizemeister weiterhin drei zentrale Mittelfeldspieler.







Ohne Spielführer Daniel Fuchs reist die DJK Vornbach zum TSV Bad Abbach – Foto: Alexander Ferazin



Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): "Beim Auswärtssieg in Roding war nicht alles Gold, was glänzt. Von der Form der Vorrunde ist die Mannschaft noch ein Stück entfernt. Dennoch nahm das Team die drei Punkte beim Gastspiel in Roding gerne mit. Es war ein wichtiger Erfolg fürs Selbstvertrauen. Am Samstag wartet mit Vornbach die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Vornbach reist als aktuell bester Aufsteiger an. Mit einem Heimsieg könnten wir jedoch punktgleich ziehen – ein Ziel, das sich die Mannschaft für die Partie klar gesetzt hat.“ Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): "Beim Auswärtssieg in Roding war nicht alles Gold, was glänzt. Von der Form der Vorrunde ist die Mannschaft noch ein Stück entfernt. Dennoch nahm das Team die drei Punkte beim Gastspiel in Roding gerne mit. Es war ein wichtiger Erfolg fürs Selbstvertrauen. Am Samstag wartet mit Vornbach die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Vornbach reist als aktuell bester Aufsteiger an. Mit einem Heimsieg könnten wir jedoch punktgleich ziehen – ein Ziel, das sich die Mannschaft für die Partie klar gesetzt hat.“ Personalien: Verzichten muss Chefanweiser Simon Sigl auf Defensivmann Tim Poschenrieder, der krankheitsbedingt passen muss. Ansonsten steht das gleiche Aufgebot wie in der Vorwoche zur Verfügung.



Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Wir haben letztes Wochenende mit dem Sieg gegen Etzenricht einen wichtigen Schritt gemacht und wollen auch in Bad Abbach nicht leer ausgehen. Damit uns das gelingt, brauchen wir eine geschlossene Mannschaftsleistung, gegen eine physisch-, und defensivstarke Heimmannschaft."



Personalien: Kapitän Daniel Fuchs ist privat verhindert. Florian Ruhhammer und Maximilian Schröger werden ebenfalls nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut TB 03 Roding TB Roding 14:00 PUSH



Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "In Burglengenfeld holten wir einen hartumkämpften und wichtigen Auswärtssieg. Was die Heimpartie gegen Roding betrifft, mussten wir beim knappen 2:1-Sieg im Hinspiel erleben, wie schwer die Aufgabe sein kann. Wir werden jedenfalls weiterhin keinen Gegner unterschätzen. Vielmehr wollen wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen und die Siegesserie so lange wie möglich aufrecht erhalten."



Personalien: Spielführer Alexander Hagl muss ersetzt werden. Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Das ist für uns ein Bonusspiel. Gegen den Tabellenführer brauchen wir eine Sahnetag. Um einen Punkt zu ergattern, benötigt man offensiv eine brutale Effizienz und defensiv eine sehr gute Stabilität sowie einen sehr guten Torwart. Insgesamt müssen wir uns im Spiel gegen den Ball noch gewaltig steigern. Da sind wir noch zu nachlässig und haben noch nicht diese Energie und Aggressivität, die wir für den Rest der Saison brauchen, um letztendlich noch den Relegationsplatz zu erreichen.“ Personalien: Im Vergleich zum letzten Spiel bleibt der TB-Kader weitestgehend unverändert. Mit einer Ausnahme: Yannick Attenberger ist beruflich verhindert. Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "In Burglengenfeld holten wir einen hartumkämpften und wichtigen Auswärtssieg. Was die Heimpartie gegen Roding betrifft, mussten wir beim knappen 2:1-Sieg im Hinspiel erleben, wie schwer die Aufgabe sein kann. Wir werden jedenfalls weiterhin keinen Gegner unterschätzen. Vielmehr wollen wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen und die Siegesserie so lange wie möglich aufrecht erhalten."

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam SSV Eggenfelden Eggenfelden 15:00 live PUSH



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Im Heimspiel gegen Eggenfelden wollen wir aus dem guten einen sehr guten Start in die Restrückrunde machen. Die Schwere der Aufgabe ist uns jedoch definitiv bewusst."



Personalien: Weiter außen vor sind Simon Loderbauer und Simon Meindl. Auf der Kippe stehen Niklas Maimer und Luca Schmid, die beide krankheitsbedingte Trainingspausen einlegen mussten. Ob es bei Moritz Seidel schon wieder für ein Comeback reicht, ist noch offen.





Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Bei der SpVgg Lam erwartet uns eine absolute Heimmacht. Unser Ziel ist es jedoch, nicht mit leeren Händen an die Birkenallee zurückzufahren."



Personalien: Trainer Valdrin Blakaj kann mit Ausnahme der Dauerpatienten aus dem Vollen schöpfen.







Co-Spielertrainer Philipp Knochner (re.) wird dem 1. FC Passau gegen den 1. FC Bad Kötzting fehlen – Foto: Redaktion Schwandorf









Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "In Schwandorf haben wir über weite Strecken eine gute und konzentrierte Leistung gezeigt. Daran wollen wir jetzt gegen Bad Kötzting anknüpfen, erneut eine starke Vorstellung auf den Platz bringen und die Punkte in Passau behalten."



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche ist Co-Spielertrainer Philipp Knochner nicht dabei.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "In Schwandorf haben wir über weite Strecken eine gute und konzentrierte Leistung gezeigt. Daran wollen wir jetzt gegen Bad Kötzting anknüpfen, erneut eine starke Vorstellung auf den Platz bringen und die Punkte in Passau behalten."Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche ist Co-Spielertrainer Philipp Knochner nicht dabei. Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Nach zwei Niederlagen in Folge wollen wir unbedingt in die Erfolgsspur zurück – auch wenn uns bewusst ist, dass es vor allem auswärts gegen eine junge, gute und strukturierte Passauer Mannschaft sehr schwer werden wird. Dennoch wollen wir alles in die Waagschale werfen, um mit Punkten nachhause zu fahren.“ Personalien: Neben den Langzeitverletzten Jan Hosek, Andreas Kussinger und Jonathan Auburger fehlt Frodo Gilch privat verhindert. Außerdem gibt es mehrere Unklarheiten. Hinter dem Mitwirken von Bastian Irrgang und Kilian Ettl stehen dicke Fragezeichen. Simon Schneider und Jeremias Burkhardt waren unter der Woche krank. Auch bei ihnen bleibt abzuwarten, ob es reicht.







Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Wir haben das vierte Duell in Serie gegen ein Top-Team der Liga. In der ersten drei Spielen gegen Landshut, Luhe-Wildenau und Dingolfing haben wir jeweils eine sehr ordentliche und leider auch eine ungenügende Halbzeit gespielt. Letztlich werden wir in der Landesliga mit drei Gegentoren pro Spiel kaum Punkte holen. Gegen Burglengenfeld versuchen wir wieder, unsere bestmögliche Leistung über 90 Minuten zu zeigen. Gelingt uns das, ist wieder etwas drin für uns."



Personalien: Die Rotsperre von Valentin Harlander ist abgelaufen.Bezirksliga-Torschützenkönig Lukas Meindl feierte nach zehnmonatige Verletzungspause im Stadtderby sein Comeback und konnte auf Anhieb gleich einnetzen. Allerdings verletzte sich Mittelfeldmotor Jonas Schreiner und wird deshalb pausieren müssen.





Der ASV Burglengenfeld bestreitet am Donnerstagabend eine Nachholpartie beim FC Tegernheim und daher machte es keinen Sinn, im Vorfeld dieser Begegnungen, Infos für das Gastspiel in Teisbach einzuholen.