Derby in Schwarzhofen: Ein Wiedersehen nach 6 Jahren



Eine besondere Note hat die Partie für Schwarzhofens Trainer Adi Götz. Er ist Schwarzenfelder, coachte den FCS von 2009 bis 2012. In der dritten Saison führte er die Mannschaft sensationell in die Landesliga, um dann zum ersten Mal zum SV Schwarzhofen zu gehen. „Es sind nur noch sehr wenige Spieler im Kader seit meiner damaligen Tätigkeit und dem finalen Aufstieg in die Landesliga“, berichtet Götz und bescheinigt den Schwarzenfeldern eine positive sportliche Entwicklung: „Es ist eine neue Generation herangewachsen, welche sich sehr souverän durch die Kreisliga gespielt hat und jetzt in der Bezirksliga auch angekommen scheint.“



Generell habe solch ein Derby natürlich eigenen Gesetze. „Das wird jedem in meiner Mannschaft bewusst sein und die entsprechende Herangehensweise abverlangen.“ Rechtzeitig vorm Derby ist der SV Schwarzhofen so richtig in Fahrt gekommen – 6:1 gegen Hainsacker, 5:1 gegen Pielenhofen. Gelingt im dritten Heimspiel nacheinander der dritte Sieg? „Nach den zwei Siegen zuletzt gehen wir schon ein wenig beruhigter ins Derby. Besonders die Art und Weise, wie wir die letzten Partien erfolgreich bestritten haben, zeigt die Entwicklung in unserem Spiel“, so Götz, der in Sachen Personal zu gewissen Umstellungen gezwungen sein wird.



Der 1. FC Schwarzenfeld ist nach einer famosen Kreisliga-Saison ohne Niederlage auf den Boden der Tatsachen aufgeschlagen. Dass in der Bezirksliga ein anderer Wind wehen würde, das war den Schwarzweißen aber schon vorher bewusst. „Für uns geht es grundsätzlich darum, die Liga zu halten“, betont Coach Alex Hadasch. Der Saisonstart verlief mit zwei Siegen, einem Remis und fünf Niederlagen durchwachsen. Vor Wochenfrist ließ sich Hadasch' junge Mannschaft gegen Ramspau (4:4) den Heimsieg „last-minute“ noch aus der Hand reißen – trotz dreimaliger Führung. „Wir bringen noch nicht das auf den Platz, was wir können. Bis jetzt sind wir mit der Punkteausbeute noch nicht zufrieden. Es könnten bzw. müssten schon mehr Punkte sein“, zieht der Trainer ein kleines Zwischenfazit.



Aber Hadasch sieht auch Punkte, die ihn positiv stimmen: „Wir trainieren gut, läuferisch und konditionell ist das auch gut. Wir mussten ein wenig die Angst loswerden, damit wir befreiter und lockerer aufspielen können und uns was trauen. Zudem mussten wir uns auf das höhere Tempo und die höhere Physis der Gegner einstellen. Das klappt mittlerweile ganz gut. Ich bin mir sicher, wenn die Jungs es schaffen alles reinzuschmeißen, können wir gegen jedes Team mithalten.“ Aufs Spiel in Schwarzhofen freut sich der Gymnasiallehrer: „Das ist unser einziges Derby in der Liga.“ Einfach werde es natürlich nicht: „Dort hinten zu spielen ist immer schwierig.“ Bis auf Abwehrmann Marvin Melchner, der sich im Spiel gegen den BSC Regensburg den Fuß gebrochen hat, können die Gäste mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen.