Derby in Schüttorf! Eintracht Nordhorn ist zu Gast

– Foto: Detlev Drobeck

Zum Start in die Rückrunde steht für Schüttorf und Eintracht Nordhorn direkt ein Derby an: Der Tabellenneunte FC Schüttorf 09 empfängt den sechstplatzierten SV Eintracht Nordhorn. Die Gäste haben einen Punkt Vorsprung und zudem zwei Spiele weniger absolviert. Bereits das Hinspiel ging klar an Eintracht Nordhorn, das die Partie mit 4:1 für sich entschied.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 FC Schüttorf SV Eintracht Nordhorn SVE Nordhorn 15:00 PUSH

Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große Vennekate blickt mit Vorfreude auf das erste Pflichtspiel des Jahres: „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht und dass wir direkt mit einem Derby in Schüttorf in die Rückrunde starten.“ Gleichzeitig erwartet er einen starken Gegner. „Eintracht hat eine sehr starke Vorbereitung gespielt und im Winter noch einmal nachgelegt. Wir wissen, welche Qualität sie im Kader haben und dass sie mit großen Ambitionen in die Rückserie gehen. Der Kader ist breit aufgestellt und selbst auf der Bank wird reichlich Oberliga-Erfahrung sitzen.“

Die Ausgangslage spricht aktuell eher für die Gäste. Während Schüttorf aus den letzten sieben Spielen nur einen Sieg holen konnte und in diesem Zeitraum fünf Niederlagen kassierte, ist Eintracht Nordhorn seit neun Spielen ungeschlagen. Allerdings endeten drei der letzten vier Partien der Gäste unentschieden. Für Schüttorf wird es daher vor allem auf Einsatz und Intensität ankommen. „Für uns wird es deshalb wichtig sein, hart gegen den Ball zu arbeiten, Intensität und Leidenschaft auf den Platz zu bringen und unsere Stärken nach vorne im Derby zu zeigen, unabhängig davon, wer auf dem Papier als Favorit gilt“, erklärt Große Vennekate.