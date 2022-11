Derby in "Schriese" Kreisklasse A2 Mannheim +++ Der SV bekommt es mit dem FV 03 Ladenburg zu tun

Der Vorrundenabschluss in der Fußball-Kreisklasse A2 steht ganz im Zeichen des Derbys zwischen dem SV Schriesheim und dem FV 03 Ladenburg. Anpfiff ist am Sonntag um 14.30 Uhr in "Schriese".

Die Gastgeber tun sich in der Vorrunde schwer und konnten bislang noch nicht an die Leistungen der Vorsaison, als sie Vizemeister wurden, anknüpfen. Mit einem Sieg am Sonntag haben sie aber die Möglichkeit auf drei Punkte an Schriesheim heranzurücken und aus einer durchwachsenen Vorrunde eine ordentliche zu machen. Was fraglos funktioniert ist die Defensive. Mit erst 20 Gegentoren haben die Schriesheimer zusammen mit dem Spitzenreiter SC Käfertal die wenigsten aller Teams kassiert. Das Manko ist vielmehr die Offensive, 28 Tore sind ausbaufähig.

Auf Ladenburger Seite verläuft die Saison etwas positiver. Der Absteiger ist als Dritter mittendrin im Aufstiegsrennen und seit acht Partien ungeschlagen. Wären da nicht solche ärgerlichen Remis wie das 1:1 vor Wochenfrist gegen den SC Blumenau, würde die Stimmung der Römerstädter noch besser sein. "Wir haben in diesem Spiel nicht die Leistung abrufen können, zu der wir fähig sind", trauert Ladenburgs Trainer Jörg Höpfner zwei verlorenen Zählern nach.