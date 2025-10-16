Derby in Roding – Etzenrichter Kirchweih-Schlager – Abbach vs. Lam

Der vorletzte Hinrundenspieltag in der Landesliga Mitte steht unter dem Motto „Oberpfalz gegen Niederbayern“. Sieben Mal gibt es dieses Duell. Der einzige reine Oberpfälzer Clash ist zugleich ein Derby. Am Samstag gibt der 1. FC Bad Kötzting sein Stelldichein beim Landkreisrivalen und Tabellenletzten TB 03 Roding. Der Rangzweite SpVgg Lam macht seine Aufwartung im Landkreis Kelheim beim TSV Bad Abbach. Schwere Heimaufgaben haben indes der SV Etzenricht am Kirchweihsamstag (gegen Seebach) sowie der SC Luhe-Wildenau (gegen formstarke Passauer) vor der Brust. Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf steht auswärts bei Top-Aufsteiger DJK Vornbach vor einer echten Bewährungsprobe. Zum Abschluss des Spieltags empfängt der ASV Burglengenfeld am Sonntag den TSV Bogen.



Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Die Gäste verfügen über viel Qualität im Kader und gehören mit Sicherheit zum engeren Favoritenkreis. Wir freuen uns auf diesen Vergleich, spielen zu Hause und werden versuchen, die Punkte in Vornbach zu lassen.“



Personalien: Nach wie vor müssen Alexandros Hatjissavas, Lenni Dambeck , Daniel Fuchs und Lukas Spannbauer ersetzt werden.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Mit dem verdienten Heimsieg gegen Roding sind wir erneut einen Schritt nach vorne gekommen. Endlich sind wir auch mal wieder ohne Gegentor geblieben. Wie stabil wir aber mittlerweile wieder sind, wird sich bei der sehr schweren Auswärtsaufgabe in Vornbach zeigen. Mit 25 Punkten gehört die DJK mittlerweile zur Spitzengruppe der Liga. Auf uns wartet eine homogene Truppe, die durch ihr Kollektiv sehr schwer zu bespielen ist. Hinzu kommt, dass die Mannschaft über eine hohe individuelle Qualität verfügt. Daher müssen wir ebenfalls mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung an unser Maximum gehen. Bringen wir eine hohe Laufbereitschaft, eine gute Zweikampfquote und eine gute taktische Disziplin in unser Spiel, dann ist es für uns möglich, auch bei dieser sehr weiten Auswärtsfahrt etwas Zählbares aus Vornbach mitzunehmen. Das ist ganz klar unser Ziel.“



Personalien: Kapitän Andreas Müller steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Ebenfalls nicht einsatzbereit ist Maximilian Bauer, der sich im letzten Spiel eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hat. Dafür stößt Cesar Sodji nach abgelaufener Rotsperre wieder zum Kader.







Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr FC Teisbach Teisbach FC Tegernheim Tegernheim 15:00 PUSH



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Mit dem Mitaufsteiger FC Tegernheim steht uns eine große Herausforderung bevor. Insbesondere in der Offensive ist der Gegner überragend besetzt. Wir müssen defensiv, genau wie in Eggenfelden, konzentriert agieren und uns in jeden Ball schmeißen, sonst wird nichts zu holen geben. Offensiv werden wir unsere Chancen bekommen. Zum Kirta wollen wir selbstverständlich nicht leer ausgehen.“



Personalien: Philipp Bauer, Jonas Biendl, Christian Biersack, Konstantinos Christopoulos, Alexander Rauscher und Sebastian Weber kehren – nach teils langen Pausen – vermutlich allesamt ins Aufgebot zurück. Weiterhin verletzt passen müssen Benedikt Grassinger, Lukas Meindl, Maximilian Meindl und Jonas Schreiner.





Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Gegen den Mitaufsteiger und direkten Konkurrenten wollen wir etwas mitnehmen – zumal wir in den letzten Wochen nicht so gut gepunktet haben. Gleichzeitig wissen wir um die Schwere der Auswärtsaufgabe. Teisbach hat gezeigt, dass sie in der Liga angekommen sind und jeden Gegner schlagen können.“



Personalien: Bei Cigi Özlokman und Dominik Feuersänger bleibt abzuwarten, inwieweit es für einen (Kurz-)Einsatz reicht. Ansonsten bleibt alles beim Alten.







Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut FC Kosova Regensburg FC Kosova 15:00 PUSH



Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): „Beim Sieg in Tegernheim haben wir uns das Leben selbst unnötig sehr schwer gemacht. Wie wir jedoch nach dem Rückstand zurückgekommen sind, spricht für diese Mannschaft. Schließlich waren das wichtige Punkte für die Moral. Gegen Kosova Regensburg brauchen wir von Beginn an Klarheit in unserem Spiel und wollen die Punkte bei uns lassen. Das wird aber auch diesmal nur mit der nötigen Einstellung möglich sein.“



Personalien: Florentin Seferi ist nach abgelaufener Rotsperre ebenso wieder zurück wie der zuletzt für die U19-Bayernauswahl abgestellte Moritz Sossau.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „In das Spiel gegen die SpVgg Landshut gehen wir als klarer Außenseiter. Umso wichtiger ist es, dass wir defensiv gut stehen. Wenn 90 Minuten lang jeder für jeden kämpfen, sollte es uns gelingen, auch in Landshut etwas zu holen.“



Personalien: Hinter dem Mitwirken von Imran Krasniqi steht wegen Krankheit ein großes Fragezeichen. Adrian Dibrani hat sich derweil in den Urlaub verabschiedet.







Der FC Kosova Regensburg muss bei der Herkulesaufgabe in Landshut ohne Adrian Dibrani auskommen. – Foto: Florian Würthele







Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach SpVgg Lam SpVgg Lam 15:00 live PUSH



Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Wir wollen nach dem guten Auftritt gegen Kosova Regensburg nachlegen und effektiver bei den Torabschlüssen werden. Wir haben keine Angst, wissen aber um die Stärke von Lam. Wichtig wird sein, dass wir in den Zweikämpfen Mentalität zeigen und im Umschaltspiel effektiv die Torchancen nutzen. Lam ist der Favorit und wird natürlich versuchen, weiterhin die Tuchfühlung zum zweiten Tabellenplatz nicht zu verlieren. Das kann für uns ein kleiner Vorteil sein, da wir ohne Druck in dieses Spiel gehen.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche gibt es nur eine Änderung: Stürmer Patrick Lang steht nicht zur Verfügung, da er beruflich im Ausland weilt.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Bad Abbach ist sehr gut in der Liga angekommen und hat derzeit einen positiven Lauf. Da erwartet uns auswärts ein richtiger Härtetest. Trotzdem wollen wir etwas Zählbares aus Bad Abbach mitnehmen.“



Personalien: Aufgrund mehrerer Unklarheiten entscheidet sich der finale Spieltagskader erst kurzfristig. So drohen Markus Koller, Tim Welter und Jonas Wittenzellner auszufallen. Sichere Ausfälle sind nur die Dauerverletzten Simon Meindl und Benjamin Tolks.







Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr SV Etzenricht Etzenricht TSV Seebach Seebach 15:00 PUSH



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Mit Seebach wartet die nächste Spitzenmannschaft der Liga auf uns. Wir haben letztes Wochenende gesehen, wie schnell es gegen solche Mannschaften gehen kann, wenn man kleinere Fehler macht oder Phasen im Spiel hat, in denen man keinen Zugriff findet. Dementsprechend müssen wir unbedingt über die komplette Spieldauer kompakt und hellwach auftreten, um uns Chancen auf Punkte machen zu können.“



Personalien: Aus dem Etzenrichter Kader fehlen nach wie vor neben Ben König und Tom Griesbeck auch Nick Sperlich, Max Herrmann und Lukas Riebel. Hinter der Einsatzmöglichkeit von Michi Wexlberger steht noch ein Fragezeichen.





Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „Etzenricht hat zwar in Lam erstmals wieder verloren, ist zuvor aber neunmal in Folge ungeschlagen geblieben. Traditionell ist das zudem eine sehr heimstarke Mannschaft, bei der die Punkte hoch hängen. Wir wollen aber unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden und mit einem Sieg im Gepäck nach Hause fahren.“



Personalien: Kilian Grabolle und Thomas Lösl sind wieder fit, dafür steht das Mitwirken von Alexander Heindl noch auf der Kippe.









Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Passau erwarten wir einen Gegner, der die letzten Wochen sehr konstant gepunktet hat und in dieser Saison eine richtig gute Entwicklung genommen hat. Wir wollen am Samstag eine konzentrierte Leistung mit und gegen den Ball abrufen und uns wieder mit Punkten belohnen.“



Personalien: Spielertrainer Benjamin Urban zog sich gegen Vornbach einen Muskelfaserriss zu und fällt womöglich bis zur Winterpause aus. Ohnehin keine Option sind die Langzeitverletzten Josef Fenzl und Torsten Hofbauer. Zurück im Aufgebot dürfte hingegen Torjäger David Bezdicka sein, der zuletzt wegen einer Grippe aussetzen musste.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „In Luhe-Wildenau erwartet uns eine absolute Spitzenmannschaft mit enormer individueller Qualität und viel Erfahrung. Das wird definitiv eine harte Aufgabe. Aber: Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wenn wir unser Top-Niveau abrufen, können wir auch auswärts etwas Zählbares mitnehmen. Das ist auch ganz klar unser Ziel.“



Personalien: Neben Julian Kornreder fehlen Ersatztorhüter Viktor Obika sowie die beiden beruflich verhinderten Co-Spielertrainer Philipp Knochner und Walter Kirschner.









Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Natürlich schmerzt die Niederlage gegen Ettmannsdorf, vor allem, weil wir wieder lange gut im Spiel waren und uns letztlich durch eigene Fehler um den Lohn gebracht haben. Aber wir lassen den Kopf nicht hängen. Ein Derby schreibt oft seine eigenen Gesetze. Es gibt kaum ein besseres Spiel, um endlich unseren ersten Heimsieg einzufahren.“



Personalien: Keeper Sebastian Rötzer und Leon Rötzer haben sich verletzt und stehen deshalb nicht zur Disposition. Stürmer Almir Mujcinovic ist noch nicht fit, sein Einsatz daher fraglich. Auch Finn Albert ist nicht dabei. Der Jungspund muss künftig aus beruflichen Gründen kürzertreten.





Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Leider konnten wir gegen Burglengenfeld den greifbaren Heimdreier nicht einfahren. Auf die Leistung in der zweiten Halbzeit lässt sich aufbauen. Beim Derby in Roding wird es für uns elementar sein, hier anzuknüpfen und zielstrebig unsere Ziele zu verfolgen.“



Personalien: Die Badstädter müssen weiter auf die Dienste von Andreas Kussinger, Felix Baumann, Simon Pönn, Frodo Gilch und Kevin Dombois verzichten. Neu auf der Ausfallliste ist Jonathan Auburger notiert. Ungewiss ist der Einsatz von Wortführer Christoph Schwander.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir sind aktuell leistungstechnisch irgendwo mittendrin. Es ist bei Weitem nicht schlecht, aber es ist auch nicht so gut, dass wir ordentliche Auftritte mit drei Punkten krönen. Wir spielen gefälligen Fussball, spielen es aber oft nicht konsequent zu Ende. Auch die Chancenverwertung trägt dazu bei, dass wir aktuell etwas auf der Stelle treten. Genauso der Fakt, dass wir zu einfach Gegentore bekommen. Einstellung und Wille sind bei jedem Einzelnen vorhanden, sonst hätten wir uns nicht den späten Ausgleich in Kötzting erarbeitet. Mit Bogen kommt nun eine richtige gute Mannschaft nach Burglengenfeld. Der Tabellenplatz und die aktuell Punktausbeute entsprechen nicht dem Ist-Stand, was ihr fußballerisches Können betrifft. Sie haben in ihrer Mannschaft von allem etwas und in meinen Augen keine eklatanten Schwächen. Wir müssen uns strecken, um die Punkte im Naabtalpark zu behalten. Ohne um den heißen Brei herumzureden, ist dies jedoch unser klares Ziel für kommenden Sonntag.“



Personalien: Die Rückkehr von Fernando Roesler und Frederic Schüll gibt dem Trainerteam wieder mehr Optionen. Quirin Stadler, Dennis Koch und Patrick Suckert stehen nach wie vor auf der Ausfallliste.





Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): „Wir können viel Positives aus den vergangenen drei Partien mitnehmen und wollen in den kommenden Wochen bis zur Winterpause genauso weitermachen. In Burglengenfeld müssen wir bei einer sehr starken Mannschaft ran, wollen aber dennoch nicht leer ausgehen.“



Personalien: Es bleibt alles beim Alten. Ob Philipp Macht wieder dabei ist, entscheidet sich erst kurzfristig.





