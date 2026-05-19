 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Derby in Ringschnait, Mengen empfängt Uttenweiler

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 32. Spieltags

von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Halder

Verlinkte Inhalte

BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Der 32. Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben beginnt am Mittwoch mit einem Duell um Platz zwei: Die SG Ringschnait/Mittelbuch empfängt die SGM Ummendorf/Fischbach, nachdem beide zuletzt mit klaren Siegen Selbstvertrauen getankt haben. Tabellenführer FC Mengen geht gegen den SV Uttenweiler als Favorit ins Rennen, während sich im direkten Vergleich zwischen dem SV Sulmetingen und dem SV Sigmaringen zwei Teams aus dem oberen Feld gegenüberstehen. Auch im Kampf um den Klassenerhalt stehen einige wichtige Spiele an.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
15:00

Der TSV Kirchberg/Iller kommt nach dem 0:4 in Krauchenwies unter Zugzwang und möchte schnell wieder Stabilität finden. Die SGM Blönried/Ebersbach verlor zuletzt 2:4 in Hohentengen und steht nach dem bereits besiegelten Abstieg auch für einen sauberen Saisonabschluss auf dem Platz. Kirchberg ist zuhause in der Pflicht, auch weil das Hinspiel verloren ging. Die SGM Blönried/Ebersbach setzte sich damals mit 3:2 durch.
---

Fr., 22.05.2026, 19:00 Uhr
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
19:00live

Der VfB Gutenzell musste sich zuletzt Ringschnait mit 0:3 geschlagen geben und steht mit 40 Punkten kurz vor der Abstiegszone. Krauchenwies/Hausen/Göggingen reist nach dem überzeugenden 4:0 gegen Kirchberg mit viel Selbstvertrauen an und kann sich mit einem weiteren Sieg im oberen Mittelfeld festsetzen. Das Hinspiel gewann Krauchenwies/Hausen/Göggingen mit 3:1.
----

Morgen, 18:30 Uhr
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
18:30live

Die SG Ringschnait/Mittelbuch hat mit dem 3:0 in Gutenzell ihre starke Position auf Rang drei untermauert und kann mit einem Heimsieg im Derby den Abstand auf die SGM Ummendorf/Fischbach verkürzen. Die SGM Ummendorf/Fischbach hat beim 4:1 gegen Sulmetingen die passende Antwort auf den Rückschlag gegen Mengen gegeben und steht weiter mit sechs Punkten Vorsprung auf Rang zwei. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1.
---

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
15:00

Dieses Duell hat Gewicht für die Plätze direkt hinter der Spitzengruppe. Sulmetingen steht nach dem 1:4 in Ummendorf bei 54 Punkten, Sigmaringen nach dem 0:3 gegen Mengen bei 53. Für beide ist es die Chance, sich im Endspurt noch einmal zu zeigen. Im Hinspiel gewann Sulmetingen eindrucksvoll mit 6:2 in Sigmaringen.
---

Fr., 22.05.2026, 19:00 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
19:00

Der FC Mengen marschiert mit 79 Punkten ungeschlagen an der Spitze und hat zuletzt mit dem 3:0 in Sigmaringen die nächste Hürde souverän genommen. Der SV Uttenweiler gewann zuletzt 3:1 gegen Eberhardzell und steht mit 38 Punkten auf Rang zwölf, reist aber dennoch klar als Außenseiter an. Im Hinspiel gewann Mengen in Uttenweiler mit 4:0.
---

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
15:00

Eberhardzell hat beim 1:3 in Uttenweiler erneut Punkte liegen lassen und musste mit 25 Zählern den vorzeitigen Abstieg verkraften. Steinhausen gewann zuletzt 2:0 gegen Bad Saulgau und hat mit 37 Punkten wieder etwas mehr Hoffnung, will nun aber nachlegen. Im Hinspiel gewann Eberhardzell in Steinhausen mit 2:1.
---

Do., 21.05.2026, 18:45 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
18:45

Der FV Bad Saulgau 04 geht mit dem 0:2 in Steinhausen in diese Partie. Die SF Hundersingen kommen mit dem 4:2 gegen Ertingen und insgesamt 54 Punkten als klare Favoriten an, auch weil sie zuletzt mehrfach ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen haben. Bad Saulgau braucht fast zwingend etwas Zählbares um wenigstens den letzten Platz zu verlassen, Hundersingen will den Platz in der oberen Tabellendrittel verteidigen. Im Hinspiel gewann Hundersingen deutlich mit 5:2.
---

So., 24.05.2026, 16:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
16:00

Die SG Ertingen Binzwangen verlor zuletzt 2:4 in Hundersingen und hat mit 29 Punkte kaum Hoffnung auf den Klassenerhalt. Der FV Rot kommt mit dem kleinen Achtungserfolg des 2:2 gegen Ochsenhausen. Beide Mannschaften wollen in diesem Kellerduell endlich wieder einen Dreier holen. Im Hinspiel gewann Ertingen in Rot mit 3:2.
---

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
15:00

Der SV Ochsenhausen holte zuletzt beim 2:2 in Rot erneut keinen Sieg. Hohentengen reist nach dem 4:2 gegen Blönried mit 55 Punkten auf Rang vier an und hat das Ziel, die starke Saison mit einem Platz weit vorne zu beenden. Es ist ein Spiel, in dem Ochsenhausen endlich auch den vorzeitigen Klassenerhalt klarmachen möchte. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1.