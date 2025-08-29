Derby in Riglasreuth u. Weiden, Verfolgerduell in K´bruck u. Dießfurt

Auch am Weidener Flutkanal herrscht Derbystimmung, wenn der gastgebende Kreisligaabsteiger DJK (4./9) auf die Gäste aus dem nahen Pirk (3./9) prallt. Dieses Nachbar- ist auch durch die Tabellenkonstellation auch ein Verfolgerduell, trennt die beiden Kontrahenten doch nur ein "winziges Pünktchen" vom Führungduo der Oststaffel aus Irchenrieth und Waldau.

Blicken wir kurz noch auf die Amberger Region, also in den Spielkreissüden: In Kümmersbruck sehen die Fans ebenfalls eine Auseinandersetzung zweier Verfolger des Führungsduos, wenn der am letzten Wochenende erstmals bezwungene TSV (4./12) die Klingen mit dem SV Kauerhof (3./12) kreuzt.

Kreisklasse Süd

Rückblick auf ein Nachholspiel der Runde 4 vom Mittwochabend:

Tore: 0:1 Luca Ebert (50.), 0:2 Moritz Zellerer (70.), 0:3 Oktay Türksever (77.) - Schiedsrichter: Hubert Stigler - Zuschauer: 70

Vorschau auf den sechsten Spieltag:

Das Führungsduo der Liga steht vor Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades: Während "Trapo" (1./15) am Bergsteig in Amberg (14./1) beim "Match der Extreme" als haushoher Favorit ans Werk geht, darf die DJK Ensdorf (2./15) bei der Germania (8./6) mit wesentlich größerer Gegenwehr rechnen, zumal der Gastgeber endlich in die Erfolgsspur wechseln will. Interessant wird auch sein, ob der 1. FC Neukirchen (9./6) nach zwei Dreiern in Folge im "Aufzug nach oben" bleibt, in Ammerthal (5./9) wird sich zeigen, ob der Aufwärtstrend anhält, da wird die Ringler-Elf auf Herz und Nieren geprüft werden.

Im Überblick die Matches der Runde 6: