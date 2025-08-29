 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Für Nico Krebs von der SpVgg Pirk (am Ball) und seinen als Coach tätigen Vater ist das Derby bei der DJK Weiden (dunkles Trikot) eine Rückkehr in die alte Heimat, haben beide doch lange die Farben der Flutkanelelf vertreten.
Für Nico Krebs von der SpVgg Pirk (am Ball) und seinen als Coach tätigen Vater ist das Derby bei der DJK Weiden (dunkles Trikot) eine Rückkehr in die alte Heimat, haben beide doch lange die Farben der Flutkanelelf vertreten. – Foto: Rainer Rosenau

Derby in Riglasreuth u. Weiden, Verfolgerduell in K´bruck u. Dießfurt

Kreisklassen AM/WEN: Nachbarduelle Riglasreuth vs. Neusorg (West) und DJK WEN vs. Pirk (Ost) versprechen Spannung +++ Spitzenspiel in Dießfurt - Ebnath kommt (West) +++ In Kümmersbruck duellieren sich die zwei schärfsten Verfolger des Führungsduos der KK Süd, wenn der SV Kauerhof seine Visitenkarte abgibt

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse Ost
Kreisklasse Süd
Kreisklasse West
DJK Irchenrieth
DJK Weiden

Hinein in den sechsten Spieltag der Kreisklassen im Kreis AM/WEN. Picken wir aus jeder Staffel eine Partie heraus, die besonderes Interesse verdient: Nur 2,6 Kilometer liegen zwischen den beiden Ortschaften Riglasreuth und Neusorg, dementsprechend groß ist die Rivalität zwischen den beiden Sportvereinen. Von der "Papierform" her, schlüpft der natürlich der SVN (1./13) als Primus der Kreisklasse West in die Rolle des Favoriten, da Derbys allerdings eigene Gesetze haben, hat die Wegmann-Elf (7./8) sicherlich Chancen. Der "Knaller" im Westen findet allerdings in Dießfurt statt, wenn der gastgebende FC (3./11) mit der Überraschungsmannschaft aus Ebnath (2./12) die Kräfte misst. Beide wollen natürlich in der Spur und damit auch dem Spitzenreiter aus Neusorg auf den Fersen bleiben.

Auch am Weidener Flutkanal herrscht Derbystimmung, wenn der gastgebende Kreisligaabsteiger DJK (4./9) auf die Gäste aus dem nahen Pirk (3./9) prallt. Dieses Nachbar- ist auch durch die Tabellenkonstellation auch ein Verfolgerduell, trennt die beiden Kontrahenten doch nur ein "winziges Pünktchen" vom Führungduo der Oststaffel aus Irchenrieth und Waldau.

Blicken wir kurz noch auf die Amberger Region, also in den Spielkreissüden: In Kümmersbruck sehen die Fans ebenfalls eine Auseinandersetzung zweier Verfolger des Führungsduos, wenn der am letzten Wochenende erstmals bezwungene TSV (4./12) die Klingen mit dem SV Kauerhof (3./12) kreuzt.

Kreisklasse Süd

Rückblick auf ein Nachholspiel der Runde 4 vom Mittwochabend:

Mi., 27.08.2025, 18:00 Uhr
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
0
3
Abpfiff

Tore: 0:1 Luca Ebert (50.), 0:2 Moritz Zellerer (70.), 0:3 Oktay Türksever (77.) - Schiedsrichter: Hubert Stigler - Zuschauer: 70

Vorschau auf den sechsten Spieltag:
Das Führungsduo der Liga steht vor Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades: Während "Trapo" (1./15) am Bergsteig in Amberg (14./1) beim "Match der Extreme" als haushoher Favorit ans Werk geht, darf die DJK Ensdorf (2./15) bei der Germania (8./6) mit wesentlich größerer Gegenwehr rechnen, zumal der Gastgeber endlich in die Erfolgsspur wechseln will. Interessant wird auch sein, ob der 1. FC Neukirchen (9./6) nach zwei Dreiern in Folge im "Aufzug nach oben" bleibt, in Ammerthal (5./9) wird sich zeigen, ob der Aufwärtstrend anhält, da wird die Ringler-Elf auf Herz und Nieren geprüft werden.
Im Überblick die Matches der Runde 6:

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
15:00

Heute, 18:00 Uhr
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
18:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
15:00

So., 31.08.2025, 13:15 Uhr
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
13:15

Morgen, 18:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
18:00

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
SG Traßlberg / M'poppenr.
SG Traßlberg / M'poppenr.SG Traßlberg
16:00live

Kreisklasse Ost

Kann sich in der Oststaffel irgendwer am oberen Rand des Klassements ein wenig absetzen, oder bleibt die Tabellenkonstellation weiterhin sehr eng? Bei der dichten Aneinanderreihung bis hinunter auf Platz 8 scheint ein "Davonschleichen" eher unwahrscheinlich, zudem immer wieder Überraschungen vorkommen. Schauen wir noch kurz auf die Paarungen: Primus DJK Irchenrieth (1./10) geht als klarer Favorit ins Match mit der SG Püchersreuth/Floß (13./4), ist aber durch den Sieg den Aufsteigers vom letzten Spieltag gegen die DJK WEN gewarnt. Ebenfalls gegen eine abstiegsgefährdete Mannschaft muß "Vize" SV Waldau (2./10) ran, er gastiert beim Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./2), welches er sicherlich nicht am Tabellenplatz messen und dadurch auch nicht unterschätzen wird.

Auf einen Blick die Ansetzungen des 6. Spieltags:

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
15:00live

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
15:00live

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Neustadt/W
DJK Neustadt/WDJK Neustadt/W
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
15:00live

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
15:00

Heute, 18:15 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
18:15

Kreisklasse West

Primus Neusorg also im Derby, die beiden schärfsten Verfolger im direkten Duell, schwenken wir mit unserem Blick also gleich in die hinteren Regionen der Tabelle. Da sind die vier am Tabellenende platzierten Teams unter sich: In Auerbach empfängt die Kreisligareserve (11./4) den VfB Mantel (12./3) und in Königstein prallt die TSV-Reserve (14./1) im Kellerduell der beiden bislang sieglosen Teams auf die Gäste aus Schwarzenbach (13./2). In beiden Partien geht es um wichtige Punkte gegen die direkte Konkurrenz und natürlich auch darum, den Kontakt zum gesicherten Mittelfeld nicht abreissen zu lassen.

Auf einen Blick die Paarungen des sechsten Spieltags:

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
15:00

Morgen, 12:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
12:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
15:00

Aufrufe: 029.8.2025, 12:00 Uhr
Werner SchaupertAutor