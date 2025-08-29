Derby in Riglasreuth u. Weiden, Verfolgerduell in K´bruck u. Dießfurt

Hinein in den sechsten Spieltag der Kreisklassen im Kreis AM/WEN. Picken wir aus jeder Staffel eine Partie heraus, die besonderes Interesse verdient: Nur 2,6 Kilometer liegen zwischen den beiden Ortschaften Riglasreuth und Neusorg, dementsprechend groß ist die Rivalität zwischen den beiden Sportvereinen. Von der "Papierform" her, schlüpft der natürlich der SVN (1./13) als Primus der Kreisklasse West in die Rolle des Favoriten, da Derbys allerdings eigene Gesetze haben, hat die Wegmann-Elf (7./8) sicherlich Chancen. Der "Knaller" im Westen findet allerdings in Dießfurt statt, wenn der gastgebende FC (3./11) mit der Überraschungsmannschaft aus Ebnath (2./12) die Kräfte misst. Beide wollen natürlich in der Spur und damit auch dem Spitzenreiter aus Neusorg auf den Fersen bleiben.
Auch am Weidener Flutkanal herrscht Derbystimmung, wenn der gastgebende Kreisligaabsteiger DJK (4./9) auf die Gäste aus dem nahen Pirk (3./9) prallt. Dieses Nachbar- ist auch durch die Tabellenkonstellation auch ein Verfolgerduell, trennt die beiden Kontrahenten doch nur ein "winziges Pünktchen" vom Führungduo der Oststaffel aus Irchenrieth und Waldau.
Blicken wir kurz noch auf die Amberger Region, also in den Spielkreissüden: In Kümmersbruck sehen die Fans ebenfalls eine Auseinandersetzung zweier Verfolger des Führungsduos, wenn der am letzten Wochenende erstmals bezwungene TSV (4./12) die Klingen mit dem SV Kauerhof (3./12) kreuzt.
Kreisklasse Süd
Rückblick auf ein Nachholspiel der Runde 4 vom Mittwochabend:
Tore: 0:1 Luca Ebert (50.), 0:2 Moritz Zellerer (70.), 0:3 Oktay Türksever (77.) - Schiedsrichter: Hubert Stigler - Zuschauer: 70
Kreisklasse Ost
Kann sich in der Oststaffel irgendwer am oberen Rand des Klassements ein wenig absetzen, oder bleibt die Tabellenkonstellation weiterhin sehr eng? Bei der dichten Aneinanderreihung bis hinunter auf Platz 8 scheint ein "Davonschleichen" eher unwahrscheinlich, zudem immer wieder Überraschungen vorkommen. Schauen wir noch kurz auf die Paarungen: Primus DJK Irchenrieth (1./10) geht als klarer Favorit ins Match mit der SG Püchersreuth/Floß (13./4), ist aber durch den Sieg den Aufsteigers vom letzten Spieltag gegen die DJK WEN gewarnt. Ebenfalls gegen eine abstiegsgefährdete Mannschaft muß "Vize" SV Waldau (2./10) ran, er gastiert beim Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./2), welches er sicherlich nicht am Tabellenplatz messen und dadurch auch nicht unterschätzen wird.
Auf einen Blick die Ansetzungen des 6. Spieltags:
Kreisklasse West
Primus Neusorg also im Derby, die beiden schärfsten Verfolger im direkten Duell, schwenken wir mit unserem Blick also gleich in die hinteren Regionen der Tabelle. Da sind die vier am Tabellenende platzierten Teams unter sich: In Auerbach empfängt die Kreisligareserve (11./4) den VfB Mantel (12./3) und in Königstein prallt die TSV-Reserve (14./1) im Kellerduell der beiden bislang sieglosen Teams auf die Gäste aus Schwarzenbach (13./2). In beiden Partien geht es um wichtige Punkte gegen die direkte Konkurrenz und natürlich auch darum, den Kontakt zum gesicherten Mittelfeld nicht abreissen zu lassen.
Auf einen Blick die Paarungen des sechsten Spieltags: