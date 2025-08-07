Derby in Reinstetten zum Auftakt, Aufsteigerduell in Staig



Ein weiteres Derby findet am Samstag statt: Türkspor Neu-Ulm trifft auf den FC Srbija Ulm. Türkspor Neu-Ulm landete in der vergangenen Saison auf Platz 4 der Abstiegsrunde, während der FC Srbija Ulm die Saison als Tabellenschlusslicht in der Aufstiegsrunde beendete. Für beide Mannschaften geht es darum, mit einem Sieg in die neue Saison zu starten. Türkspor erhofft sich auch mit dem Trainerwechsel zu Florian Peruzzi neue Impulse.

Der FV Olympia Laupheim empfängt den FC Blaubeuren. Laupheim war vergangene Saison der souveräne Tabellenführer der Abstiegsrunde, während Blaubeuren als Vizemeister der Aufstiegsrunde in die neue Saison startet. Der FC Blaubeuren wurde von einigen Trainern auch als Favorit für den Aufstieg genannt. Es wird spannend zu sehen, wer sich zu Beginn der Saison den ersten Sieg sichert und einen guten Start in die neue Spielzeit hinlegt.

Das Duell der beiden Aufsteiger steht am Sonntag an. Der SC Staig, der sich über die Relegation in die Landesliga kämpfen konnte, empfängt im Derby den Meister der Bezirksliga Donau-Iller TSV Neu-Ulm. Es wird interessant sein zu sehen, ob Staig im ersten Heimspiel die ersten Punkte holen kann oder ob Neu-Ulm gleich zu Beginn der Saison mit einem Sieg überzeugen wird.

Sa., 09.08.2025, 15:30 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried TSV 1889 Buch TSV Buch 15:30 live PUSH



Der Aufsteiger FV Bad Schussenried, der als Meister der Bezirksliga Oberschwaben in die Landesliga aufgestiegen ist, empfängt den TSV 1889 Buch. Schussenried wird alles daran setzen in dieser Partie die ersten Punkte für das genannte Ziel Klassenerhalt zu sammeln. Buch hatte in der vergangenen Saison Platz 3 in der Abstiegsrunde erreicht und möchte sich in dieser Saison erstmal den Klassenerhalt sichern.

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr FC Wangen Wangen SV Mietingen Mietingen 14:00 PUSH



Wangen, das vergangene Saison in der Aufstiegsrunde Platz 4 erreichte, möchte in dieser Saison den nächsten Schritt mit dem neuen Trainer Safet Hyseni machen. Mietingen hingegen sicherte sich mit einem soliden 5. Platz in der Abstiegsrunde den Klassenerhalt. Beim SV Mietingen haben wichtige erfahrene Spieler den Verein verlassen. Es wird spannend sein zu sehen, welche Mannschaft zu Beginn der Saison die Oberhand behält.

Sa., 09.08.2025, 17:00 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 17:00 PUSH



Der TSV Riedlingen trifft am Samstag auf die SSG Ulm 99. Riedlingen landete in der vergangenen Saison auf dem vorletzten Platz der Aufstiegsrunde, während Ulm als 3. der Aufstiegsrunde vorne mitmischte. Ulm geht als leichter Favorit in das Spiel, aber Riedlingen wird alles tun um einen guten Saisonstart hinzulegen.

Ebenfalls am Sonntag findet das Spiel zwischen dem FV Rot-Weiß Weiler und dem SV Kressbronn statt. Kressbronn, der als Meister der Bezirksliga Bodensee aufgestiegen geht mit dem neuen Trainer Jürgen Kopfsguter an den Start . Weiler, das vergangene Saison einen soliden 5. Platz in der Aufstiegsrunde belegte, wird im ersten Spiel der Saison alles daransetzen, mit einem Heimsieg einen positiven Start zu erwischen





Das Eröffnungsspiel der Saison 2025/26 findet am Freitag, den 08.08., um 19:00 Uhr statt und hat es gleich in sich – ein spannendes Derby zwischen dem SV Reinstetten und dem FV Biberach. Der SV Reinstetten landete in der letzten Saison auf Platz 6 der Aufstiegsrunde, der FV Biberach beendete die Saison auf einem soliden Platz 2 in der Abstiegsrunde. Beim FV Biberach gab es einen großen Umbruch im Kader, zudem mit Andreas Wonschick einen Wechsel auf der Trainerposition. Der SV Reinstetten hat den Kader nochmal gezielt verstärkt und möchte auch in der zweiten Landesligasaison wieder erfolgreich Fußball spielen.---





