Derby in Rehren, Druck auf Pattensen – der 23. Spieltag im Überblick Spitzengruppe im Fokus, Kellerduelle mit Brisanz – mehrere richtungsweisende Partien am Sonntag von FD · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 bietet sowohl im Titelrennen als auch im Tabellenkeller entscheidende Begegnungen. Während Spitzenreiter TSV Pattensen seine Position behaupten will, richtet sich der Blick vor allem auf das Derby in Rehren, wo der MTV auf TuS Schwarz-Weiß Enzen trifft.

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn 14:00 PUSH

Kirchdorf steht nach der deutlichen Niederlage in Rinteln unter Zugzwang und benötigt im Heimspiel dringend Punkte, um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld zu halten. Leveste reist mit stabilen Ergebnissen an und hat zuletzt unter anderem in Arnum überzeugt. Die Gäste könnten mit einem weiteren Erfolg ihre Position im oberen Mittelfeld festigen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV Pattensen Pattensen TSV Goltern Goltern 15:00 PUSH

Tabellenführer Pattensen geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Goltern. Nach dem spektakulären 4:4 gegen Ihme-Roloven ist jedoch auch klar, dass sich der Spitzenreiter aktuell nicht fehlerfrei präsentiert. Goltern kämpft im unteren Tabellendrittel um jeden Punkt und wird versuchen, defensiv kompakt zu stehen und Nadelstiche zu setzen.

Für Arnum geht es nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen darum, wieder Konstanz in die eigenen Leistungen zu bringen. Gegen Egestorf-Langreder II trifft die Mannschaft auf einen Gegner aus dem Tabellenkeller, der zuletzt wichtige Punkte sammeln konnte. Ein Heimsieg ist für Arnum nahezu Pflicht, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr Türkspor Wunstorf Wunstorf FC Eldagsen FC Eldagsen 15:00 PUSH

Die Rollen sind klar verteilt: Eldagsen reist als Favorit zum Tabellenletzten nach Wunstorf. Nach der knappen Niederlage gegen Rehren wird die Mannschaft bemüht sein, eine Reaktion zu zeigen. Wunstorf hingegen benötigt im Abstiegskampf dringend Punkte, präsentierte sich zuletzt jedoch defensiv anfällig.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Gehrden Gehrden SC Rinteln 1911 SC Rinteln 15:00 PUSH

Beide Teams bewegen sich im unteren Mittelfeld und könnten mit einem Sieg einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Rinteln reist mit Rückenwind an, nachdem zuletzt ein deutlicher Erfolg gegen Kirchdorf gelang. Gehrden hingegen zeigte sich zuletzt wechselhaft, verfügt aber über die Qualität, solche Spiele für sich zu entscheiden.

Im Fokus steht das Derby in Rehren. „Am kommenden Sonntag steht in Rehren ein besonderer Fußballtag an, denn gleich zwei Derbys sorgen für Spannung auf heimischem Platz“, heißt es aus dem Umfeld des MTV. Nach dem überzeugenden Auswärtssieg in Arnum geht Rehren mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Das Hinspiel konnte der MTV bereits für sich entscheiden, dennoch wird intern vor der besonderen Dynamik gewarnt: „Dennoch ist allen Beteiligten bewusst, dass Derbys ihre eigenen Gesetze haben und oft nicht vorhersehbar verlaufen.“ Die Zielsetzung bleibt dennoch eindeutig: „Die drei Punkte sollen in Rehren bleiben.“ Entscheidend wird sein, ob es den Gastgebern gelingt, an die jüngsten Leistungen anzuknüpfen und erneut Stabilität sowie Effizienz zu verbinden.

Ein Duell zweier formstarker Mannschaften. Ihme-Roloven präsentierte sich zuletzt offensivstark und bleibt erster Verfolger von Pattensen. Springe hingegen zeigte mit einem deutlichen Sieg und einer Niederlage binnen kurzer Zeit seine wechselhafte Form. Für beide Teams bietet die Partie die Chance, sich im oberen Tabellendrittel weiter zu etablieren.