Derby in Rehburg

– Foto: Volkhard Patten

Nach einer knappen Niederlage beim SV Esperke 1929 trifft der RSV Rehburg am Samstag auf den SV Brigitta-Elwerath Steimbke. Trainer Mike Friedrich fordert vollen Einsatz seiner Mannschaft, trotz Verletzungssorgen.

Der RSV Rehburg steht vor einer richtungsweisenden Partie in der Bezirksliga Hannover Staffel 1.

„Wir haben aktuell ein paar Verletzungssorgen, aber trotzdem werden wir eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen“, betont Trainer Mike Friedrich. Er macht zudem klar, dass sein Team alles investieren wird: „Unser klares Ziel ist es, die drei Punkte im Sportpark Rehburg zu behalten.“

Friedrich rechnet mit einem intensiven Duell: „Es wird ein kampfbetontes Spiel, ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze. Wir werden uns dagegen stemmen und alles investieren, um für den RSV Rehburg ein positives Ergebnis zu erzielen.“