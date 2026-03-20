 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Derby in Ravensburg, Maierhöfen trifft auf Bad Waldsee

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 23. Spieltags 

von Matthias Kloos · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fabian Enzensperger

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Bodensee
Bad Waldsee
FC Dostluk
Aichstetten
Bergatreute

Der FV Ravensburg II fordert im Derby den SV Oberzell, der TSV Eschach will gegen den SV Vogt an Spitzenreiter SV Maierhöfen/Grünenbach dranbleiben und die SGM Unterzeil/Seibranz trifft auf den FC Dostluk Friedrichshafen. Zudem stehen die Duelle zwischen SV Baindt gegen TSV Meckenbeuren und TSV Tettnang gegen SV Bergatreute an. Dazu braucht der FC Leutkirch in Weingarten dringend ein Erfolgserlebnis, während der FV Bad Waldsee vor einer sehr schweren Aufgabe in Maierhöfen steht. Die TSG Ailingen möchte gegen den SV Aichstetten ihren Lauf fortsetzen.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
15:00

Der FV Ravensburg II hat derzeit einen Lauf und konnte sich mit dem 5:3 in Leutkirch auf Rang sieben vorgeschoben. Nun kommt mit dem SV Oberzell ein Gegner, der nach dem wilden 3:4 gegen die TSG Ailingen nicht nur Punkte, sondern auch die Tabellenführung verloren hat. Die Zuschauer dürfe sich auf ein interessantes Derby freuen, in dem Oberzell sich keinen weiteren Ausrutscher leisten will. Das Hinspiel gewann Oberzell knapp mit 2:1.
---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
15:00

Der SV Weingarten steht nach dem 0:0 in Vogt auf Rang 11 und möchte mit mit einem Dreier weiter nach oben klettern. Der FC Leutkirch dagegen taumelt nach dem 3:5 gegen den FV Ravensburg II weiter tief durch den Tabellenkeller und braucht jeden Punkt, um überhaupt noch Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen zu halten. Weingarten geht als Favorit in dieses Heimspiel, darf jedoch Leutkirch nicht unterschätzen. Im Hinspiel fertigte Weingarten den FC Leutkirch auswärts mit 6:1 ab.
---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
15:00live

Der Tabellenzweite TSV Eschach hat sich mit dem 2:2 in Unterzeil in Schlagdistanz zur Spitze gehalten. Der SV Vogt reist nach dem torlosen Heimspiel gegen Weingarten mit 28 Punkten an und liegt momentan auf Platz 10. Eschach ist in diesem Heimspiel gefordert, das Momentum im Titelkampf aufrechtzuerhalten, während Vogt endlich den ersten Sieg in diesem Jahr einfahren möchte. Das Hinspiel endete 1:1.
---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
15:00

Der FC Dostluk Friedrichshafen konnte beim 1:5 in Meckenbeuren erneut nicht im Abstiegskampf etwas zählbares holen. Mit der SGM Unterzeil/Seibranz reist nun ein Team an, das trotz des 2:2 gegen Eschach weiter nach oben schauen darf und mit 35 Punkten auf Rang fünf steht. Dostluk muss unbdingt in diesem Spiel punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Das Hinspiel gewann die SGM Unterzeil/Seibranz mit 4:2.
---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
15:00

Der SV Baindt hat mit dem 1:0 in Brochenzell ein starkes Signal gesetzt und ist mit 33 Punkten plötzlich wieder ganz nah an den oberen Plätzen. Der TSV Meckenbeuren kommt nach dem 5:1 gegen Dostluk mit Selbstvertrauen und Offensivwucht, aktuell steht der TSV vier Punkte hinter Baindt auf Rang acht. Das Hinspiel entschied der SV Baindt mit 3:1 für sich.
---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
15:00live

Der TSV Tettnang hat mit dem 4:2 in Bad Waldsee wertvolle Zähler im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Der Tabellennachbar SV Bergatreute holte zuletzt keine Punkte und steht nur einen Punkt vor den Gastgebern. Für beide Teams ist dieses Duell die Chance weiter Boden gut zu machen. Im Hinspiel gewann der TSV Tettnang in Bergatreute mit 3:2.
---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
15:00live

Der neue Tabellenführer SV Maierhöfen/Grünenbach hat sich mit dem knappen 1:0 in Aichstetten an die Spitze gesetzt und weiß, dass gegen das Schlusslicht eigentlich nur ein Sieg zählt. Der FV Bad Waldsee kommt mit nur sechs Punkten, nach dem nächsten Rückschlag gegen Tettnang und mit der schwersten Aufgabe, die man derzeit in dieser Liga haben kann. Das Hinspiel gewann der SVM mit 3:1.
---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
15:00

Die TSG Ailingen geht mit drei Siegen in Folge in dieses Spiel und hat sich damit mit einem Schlag aus der unmittelbaren Gefahrenzone befreit. Der SV Aichstetten verlor zuletzt 0:1 gegen Maierhöfen und steht mit 23 Punkten auf Rang 14. Aichstetten möchte nach vier Partien ohne Sieg endlich wieder ein Zeichen der Stabilität setzen. Das Hinspiel gewann die TSG Ailingen mit 2:0.