Derby in Ravensburg, Maierhöfen trifft auf Bad Waldsee

Der FV Ravensburg II hat derzeit einen Lauf und konnte sich mit dem 5:3 in Leutkirch auf Rang sieben vorgeschoben. Nun kommt mit dem SV Oberzell ein Gegner, der nach dem wilden 3:4 gegen die TSG Ailingen nicht nur Punkte, sondern auch die Tabellenführung verloren hat. Die Zuschauer dürfe sich auf ein interessantes Derby freuen, in dem Oberzell sich keinen weiteren Ausrutscher leisten will. Das Hinspiel gewann Oberzell knapp mit 2:1. ---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Weingarten Weingarten FC Leutkirch FC Leutkirch 15:00 PUSH



Der SV Weingarten steht nach dem 0:0 in Vogt auf Rang 11 und möchte mit mit einem Dreier weiter nach oben klettern. Der FC Leutkirch dagegen taumelt nach dem 3:5 gegen den FV Ravensburg II weiter tief durch den Tabellenkeller und braucht jeden Punkt, um überhaupt noch Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen zu halten. Weingarten geht als Favorit in dieses Heimspiel, darf jedoch Leutkirch nicht unterschätzen. Im Hinspiel fertigte Weingarten den FC Leutkirch auswärts mit 6:1 ab.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach SV Vogt SV Vogt 15:00 live PUSH



Der Tabellenzweite TSV Eschach hat sich mit dem 2:2 in Unterzeil in Schlagdistanz zur Spitze gehalten. Der SV Vogt reist nach dem torlosen Heimspiel gegen Weingarten mit 28 Punkten an und liegt momentan auf Platz 10. Eschach ist in diesem Heimspiel gefordert, das Momentum im Titelkampf aufrechtzuerhalten, während Vogt endlich den ersten Sieg in diesem Jahr einfahren möchte. Das Hinspiel endete 1:1.

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Der FC Dostluk Friedrichshafen konnte beim 1:5 in Meckenbeuren erneut nicht im Abstiegskampf etwas zählbares holen. Mit der SGM Unterzeil/Seibranz reist nun ein Team an, das trotz des 2:2 gegen Eschach weiter nach oben schauen darf und mit 35 Punkten auf Rang fünf steht. Dostluk muss unbdingt in diesem Spiel punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Das Hinspiel gewann die SGM Unterzeil/Seibranz mit 4:2.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Baindt SV Baindt TSV Meckenbeuren Meckenbeuren 15:00 PUSH



Der SV Baindt hat mit dem 1:0 in Brochenzell ein starkes Signal gesetzt und ist mit 33 Punkten plötzlich wieder ganz nah an den oberen Plätzen. Der TSV Meckenbeuren kommt nach dem 5:1 gegen Dostluk mit Selbstvertrauen und Offensivwucht, aktuell steht der TSV vier Punkte hinter Baindt auf Rang acht. Das Hinspiel entschied der SV Baindt mit 3:1 für sich.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang SV Bergatreute Bergatreute 15:00 live PUSH



Der TSV Tettnang hat mit dem 4:2 in Bad Waldsee wertvolle Zähler im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Der Tabellennachbar SV Bergatreute holte zuletzt keine Punkte und steht nur einen Punkt vor den Gastgebern. Für beide Teams ist dieses Duell die Chance weiter Boden gut zu machen. Im Hinspiel gewann der TSV Tettnang in Bergatreute mit 3:2.

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Der neue Tabellenführer SV Maierhöfen/Grünenbach hat sich mit dem knappen 1:0 in Aichstetten an die Spitze gesetzt und weiß, dass gegen das Schlusslicht eigentlich nur ein Sieg zählt. Der FV Bad Waldsee kommt mit nur sechs Punkten, nach dem nächsten Rückschlag gegen Tettnang und mit der schwersten Aufgabe, die man derzeit in dieser Liga haben kann. Das Hinspiel gewann der SVM mit 3:1.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen SV Aichstetten Aichstetten 15:00 PUSH



Die TSG Ailingen geht mit drei Siegen in Folge in dieses Spiel und hat sich damit mit einem Schlag aus der unmittelbaren Gefahrenzone befreit. Der SV Aichstetten verlor zuletzt 0:1 gegen Maierhöfen und steht mit 23 Punkten auf Rang 14. Aichstetten möchte nach vier Partien ohne Sieg endlich wieder ein Zeichen der Stabilität setzen. Das Hinspiel gewann die TSG Ailingen mit 2:0.





