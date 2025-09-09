Derby in Oberzell, Maierhöfen empfängt Bergatreute

---





So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Oberzell SV Oberzell SV Weingarten Weingarten 15:00 PUSH



Der SV Oberzell bleibt mit 15 Punkten erster Verfolger von Maierhöfen und will seine Serie fortsetzen. Nach dem knappen 2:1 gegen Ravensburg II wartet nun mit dem SV Weingarten ein Gegner, der am vergangenen Wochenende mit einem 6:1 in Leutkirch aufhorchen ließ. Weingarten hat sich mit acht Punkten auf Rang sieben vorgearbeitet und reist mit Rückenwind an. Für Oberzell ist es ein weiterer Prüfstein im Rennen um die Spitze.

Für den FV Ravensburg II läuft die Saison nach dem Abstieg bislang noch nicht rund: Vier Punkte aus sechs Spielen bedeuten Rang 14. Gegen den SV Aichstetten steht das Team unter Druck, endlich den nächsten Dreier zu holen. Die Gäste haben mit neun Punkten einen guten Start hingelegt, mussten sich zuletzt aber Ailingen geschlagen geben. Mit einem Sieg könnte Aichstetten wieder Anschluss an die Spitzengruppe finden.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen FV Bad Waldsee Bad Waldsee 15:00 live PUSH



Die TSG Ailingen feierte zuletzt einen wichtigen 2:0-Sieg in Aichstetten und verschaffte sich Luft. Mit acht Punkten aus sechs Spielen rangiert das Team auf Platz zehn. Der FV Bad Waldsee hingegen wartet nach fünf Partien weiterhin auf den ersten Sieg und steht mit nur zwei Punkten auf dem vorletzten Platz. Für Ailingen bietet sich die Gelegenheit, den positiven Trend fortzusetzen.

Der Tabellenführer SV Maierhöfen/Grünenbach geht mit breiter Brust ins Heimspiel. Mit 16 Punkten aus sechs Partien und einem beeindruckenden Torverhältnis von 14:2 ist das Team derzeit das Maß der Dinge. Der SV Bergatreute verlor zuletzt knapp gegen Tettnang und steht mit vier Zählern auf Platz 14. Für die Gäste wird es schwer, ausgerechnet beim Spitzenreiter zu punkten.

Fr., 12.09.2025, 17:45 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell TSV Meckenbeuren Meckenbeuren 17:45 live PUSH



Ein echtes Duell auf Augenhöhe verspricht die Begegnung zwischen Brochenzell und Meckenbeuren. Beide Teams haben acht Punkte auf dem Konto und stehen damit im dicht gedrängten Mittelfeld. Während Brochenzell zuletzt spielfrei war, verlor Meckenbeuren mit 1:3 gegen Baindt. Für beide Mannschaften bietet sich die Chance, den Sprung in das obere Tabellendrittel zu schaffen.

Der SV Baindt ist nach dem 3:1 in Meckenbeuren mit zwölf Punkten in der Spitzengruppe angekommen. Vor allem offensiv zeigte sich die Mannschaft zuletzt stark und will diese Serie gegen die SGM Unterzeil/Seibranz ausbauen. Die Gäste haben bislang nur vier Punkte geholt und stehen auf Rang 15. Für Baindt ist ein Sieg Pflicht, um oben dranzubleiben.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk SV Vogt SV Vogt 15:00 live PUSH



Schlusslicht Dostluk Friedrichshafen wartet auch nach fünf Spielen weiter auf den ersten Punkt. Mit 4:17 Toren stellt das Team die schwächste Defensive der Liga. Nun kommt mit dem SV Vogt ein Gegner, der mit zehn Punkten auf Rang fünf steht. Für Dostluk wird es ein schweres Unterfangen, ausgerechnet gegen ein Spitzenteam die Wende zu schaffen.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach FC Leutkirch FC Leutkirch 19:00 PUSH



Der TSV Eschach liegt mit zwölf Punkten aus fünf Spielen auf Rang drei und gehört zu den besten Offensivmannschaften der Liga. Nach dem spielfreien Wochenende gilt es, gegen den FC Leutkirch wieder Fahrt aufzunehmen. Die Gäste aus Leutkirch stehen mit sechs Punkten auf Platz zwölf und kassierten zuletzt beim 1:6 gegen Weingarten eine herbe Schlappe. Alles andere als ein Sieg für Eschach wäre eine Überraschung.







