Derby in Oberpöring: SVH gastiert bei Mitabsteiger

Mindestens eine Mannschaft wird am kommenden Samstag einen Punktverlust hinnehmen müssen. Die Mannschaften aus Haidlfing und Oberpöring konnten jeweils Ihre beiden Auftaktbegegnungen gewinnen. Mit den Siegen über Weng und Hainsbach hatte der FCO das vermeintlich härtere Auftaktprogramm. Der SVH hingegen konnte seine Begegnungen gegen Hofkirchen und Laberweinting gewinnen.

Die jüngere Geschichte der beiden Teams deckt sich stark. Letzte Saison spielten diese von Beginn an gegen den Abstieg aus der Kreisliga und konnten diesen, aufgrund von vielen Verletzungen von Stammspielern, nicht verhindern. Vor der neuen Kreisklassen-Saison kam es zu Veränderungen in den Kadern. Mit der maximalen Punktausbeute nach zwei Spieltagen werden die jeweiligen Spielertrainer zufrieden sein.