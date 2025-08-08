Derby in Oberpöring: SVH gastiert bei Mitabsteiger

Mindestens eine Mannschaft wird am kommenden Samstag einen Punktverlust hinnehmen müssen. Die Mannschaften aus Haidlfing und Oberpöring konnten jeweils Ihre beiden Auftaktbegegnungen gewinnen. Mit den Siegen über Weng und Hainsbach hatte der FCO das vermeintlich härtere Auftaktprogramm. Der SVH hingegen konnte seine Begegnungen gegen Hofkirchen und Laberweinting gewinnen.
Die jüngere Geschichte der beiden Teams deckt sich stark. Letzte Saison spielten diese von Beginn an gegen den Abstieg aus der Kreisliga und konnten diesen, aufgrund von vielen Verletzungen von Stammspielern, nicht verhindern. Vor der neuen Kreisklassen-Saison kam es zu Veränderungen in den Kadern. Mit der maximalen Punktausbeute nach zwei Spieltagen werden die jeweiligen Spielertrainer zufrieden sein.
Beim FCO ist Spielertrainer Noman wieder fit und Torjäger Daniel Heigl scheint ebenfalls wieder in Topform zu sein. Letztgenannter führt die Torschützenliste der Kreisklasse mit 5 Einschüssen an und zeigte seine Wichtigkeit beim Auswärtsspiel in Hainsbach, als er viermal traf.
Spielertrainer Stoiber wird gegen die Oberpöringer Ausnahmekönner versuchen eine geschlossene Mannschaft auf das Feld zu schicken. Bisher konnten sich bereits 5 verschiedene Spieler als Torschützen hervortun. Auf die Abwehr um Tomahogh und Steiner wartet in Oberpöring dennoch Schwerstarbeit. Das Haidlfinger Lazarett ist gegenüber der Vorwoche nicht größer geworden. Die Grippe legte jedoch diese Woche einige Spieler außer Gefecht, deren Einsatz noch fraglich ist.
Der SVH entsprach dem Wunsch der Heimmannschaft und das Reservespiel wird auf ein anderes Datum verlegt. Damit können die Stützen der Reserve um Max Wieder und Max Reithmaier ebenfalls mithelfen nach diesem Spieltag weiter ungeschlagen zu sein.