Derby in Nordhorn - Göttingen 05 zu Gast

Tabellarisch steht Northeim aktuell auf dem zehnten Platz, hat vier Punkte Vorsprung auf Rang elf, aber nur fünf Punkte auf Platz 14. Es werden noch Zähler benötigt. Auf der anderen Seite konnten die Göttinger nach nur einem Punkt aus drei Partien keinen weiteren Druck auf Wolfenbüttel ausüben und stehen auf dem zweiten Platz, ohne jegliche Chance auf Rang eins. "Der Reiz, was die Tabelle angeht, ist für uns raus, aber ein Derby ist natürlich immer etwas besonderes und so werden wir es auch angehen." so Jozo Brinkwerth, Trainer der 05er Und fügte hinzu, dass man gewinnen wolle.

Personell sieht es bei dem Tabellenzweiten dabei "schlechter als zuletzt" aus. Definitiv fehlen werden Linus Schulte-Wissermann, Benedict Chandra (beide gesperrt), Mercurios Hanna (Knöchel), Jannik Hartwig (Knie) und Vivakaran Paramarajah, der sich beim Training unter der Woche verletzte. Dazu kommen einige Spieler, bei denen Zum Zeitpunkt vorm Abschlusstraining noch ein Fragezeichen stand.

Dennoch geht man als Favorit in die Partie. Auch wenn die vergangenen direkten Duelle eher ausgeglichen waren. Das Hinspiel konnte Göttingen mit 3:1 gewinnen. Das letzte Duell, das in Northeim ausgetragen wurde, ging dann aber mit 3:1 an die Eintracht und in der Wintervorbereitung endete ein Testspiel mit 3:3. Spannung ist also vorprogrammiert.

Für die Landesligisten geht es nun Schlag auf Schlag, denn schon am Mittwoch steht das nächste Spiel an. Northeim trifft dann auf Nörten-Hardenberg, Göttingen 05 auf Petershütte. "Wir wollen die englische Woche im Paket angehen und die bestmögliche Punktzahl herausholen." so Jozo Brinkwerth abschließend.

Anpfiff in Northeim ist um 18.00 Uhr am heutigen Samstag.