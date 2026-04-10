„Derby in Neuenkirchen – diese Spiele sind immer etwas Besonderes“ TV Neuenkirchen empfängt FC Sulingen – Rosenthal erwartet „klassischen Vergleich auf Augenhöhe“ von red · Heute, 12:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Wenn der FC Sulingen am Samstagabend beim TV Neuenkirchen antritt, geht es um mehr als nur drei Punkte. Sulingen-Trainer Stefan Rosenthal richtet den Blick auf die besondere Konstellation: „Derby in Neuenkirchen – diese Spiele sind immer etwas Besonderes.“

Rosenthal ordnet die Bedeutung der Partie differenziert ein: „Auf der einen Seite sagt man immer, man soll sie nicht höher hängen, als sie sind, weil es eben auch nur drei Punkte gibt. Nichtsdestotrotz ist allen bewusst, dass Tabellensituation und Punktekonto da vielleicht nicht entscheidend sind, sondern das Prestige ein Stück weit im Vordergrund steht.“ Die Voraussetzungen versprechen ein enges Spiel. „In Neuenkirchen ist es immer ein Brett. Diese Spiele sind brutal eng. Zwei gute Teams treffen aufeinander, zwei hungrige Teams“, sagt Rosenthal und ergänzt: „Aber in Neuenkirchen ist es auf ihrem Platz nochmal eine andere Hausnummer. Da sind sie ein paar Prozentpunkte stärker als auswärts.“

Das Hinspiel dient dabei als Referenz: „Wir haben sie im Hinspiel geschlagen, nicht ganz verdient. Ich denke, dass sie mindestens einen Punkt hätten mitnehmen müssen.“ Entsprechend erwartet der Trainer einen hochmotivierten Gegner: „Dementsprechend werden sie mit Schaum vorm Mund auflaufen und sich revanchieren wollen. Das kann ich komplett nachvollziehen.“ Überraschungen sind aus seiner Sicht nicht zu erwarten: „Beide Teams kennen sich aus dem Effeff, die Trainer kennen sich. Es wird keine Überraschungen geben, sondern einen klassischen Vergleich auf Augenhöhe.“ Auch die jüngere Vergangenheit spricht für ein ausgeglichenes Duell: „Die letzten Jahre war es so, dass die Spiele in Sulingen an uns gingen und in Neuenkirchen an Neuenkirchen.“