Wenn der FC Sulingen am Samstagabend beim TV Neuenkirchen antritt, geht es um mehr als nur drei Punkte. Sulingen-Trainer Stefan Rosenthal richtet den Blick auf die besondere Konstellation: „Derby in Neuenkirchen – diese Spiele sind immer etwas Besonderes.“
Rosenthal ordnet die Bedeutung der Partie differenziert ein: „Auf der einen Seite sagt man immer, man soll sie nicht höher hängen, als sie sind, weil es eben auch nur drei Punkte gibt. Nichtsdestotrotz ist allen bewusst, dass Tabellensituation und Punktekonto da vielleicht nicht entscheidend sind, sondern das Prestige ein Stück weit im Vordergrund steht.“
Die Voraussetzungen versprechen ein enges Spiel. „In Neuenkirchen ist es immer ein Brett. Diese Spiele sind brutal eng. Zwei gute Teams treffen aufeinander, zwei hungrige Teams“, sagt Rosenthal und ergänzt: „Aber in Neuenkirchen ist es auf ihrem Platz nochmal eine andere Hausnummer. Da sind sie ein paar Prozentpunkte stärker als auswärts.“
Das Hinspiel dient dabei als Referenz: „Wir haben sie im Hinspiel geschlagen, nicht ganz verdient. Ich denke, dass sie mindestens einen Punkt hätten mitnehmen müssen.“ Entsprechend erwartet der Trainer einen hochmotivierten Gegner: „Dementsprechend werden sie mit Schaum vorm Mund auflaufen und sich revanchieren wollen. Das kann ich komplett nachvollziehen.“
Überraschungen sind aus seiner Sicht nicht zu erwarten: „Beide Teams kennen sich aus dem Effeff, die Trainer kennen sich. Es wird keine Überraschungen geben, sondern einen klassischen Vergleich auf Augenhöhe.“ Auch die jüngere Vergangenheit spricht für ein ausgeglichenes Duell: „Die letzten Jahre war es so, dass die Spiele in Sulingen an uns gingen und in Neuenkirchen an Neuenkirchen.“
Nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen – einem 1:4 gegen Tabellenführer SC Twistringen und einem 0:5 beim VfL Bückeburg – sieht Rosenthal seine Mannschaft dennoch gefordert: „Mit breiter Brust fahren wir nicht hin, das ist klar. Wir haben über Ostern zwei deutliche Niederlagen kassiert, 1:4 und 0:5 – auch wenn es gegen zwei Top-Teams war. Da müssen wir kleinere Brötchen backen.“
Gleichzeitig erkennt er im Derby eine Chance: „Es wird Leute geben, die sagen, das Derby kommt nicht zur richtigen Zeit. Ich sage, es kommt genau richtig, weil es der Schalter sein kann, um so ein 0:5 in Bückeburg abzuschütteln.“
Personell zeigt sich Sulingen gut aufgestellt: „Lukas Lohmeyer ist gesperrt aus dem Bückeburg-Spiel, aber ansonsten ist die Lage sehr positiv. Ich habe viele Zusagen, sodass ich im positiven Sinne sogar ein, zwei Spieler aus dem Kader streichen muss.“
Die Zielsetzung ist klar formuliert: „Wir werden alles probieren, um auf jeden Fall nicht zu verlieren. Das ist das Ziel.“ Und abschließend unterstreicht Rosenthal die Haltung seiner Mannschaft: „Wir werden da sein, wir werden bereit sein und wir werden den Fight annehmen.“