DERBY IN NEUENDORF

Bereits am 3. Spieltag der noch jungen Saison, kommt es zum Nachbarschaftsduell zwischen der gastgebenden Borussia und der Spielgemeinschaft Wacker Teistungen. Das Spiel ist für beide Mannschaften immer ein Prestigeduell. Beide Vertretungen starteten unterschiedlich in die Saison. Der Gastgeber konnte bisher drei Punkte aus zwei Spielen verbuchen und will natürlich vor heimischer Kulisse, weiterhin ungeschlagen bleiben. Die Gäste der SG Wacker haben aus ihren bisher drei Ligaspielen zwar erst einen Punkt verbuchen können, hatten aber auch mit Leinefelde II und Beuren schwierige Gegner. Einen Achtungserfolg erreichte Wacker in der

1. Pokalrunde, als die Kreisoberligamannschaft von der SG VFB Beberstedt, deutlich mit 4:1 bezwungen wurde.

Eines sollte feststehen, egal ob im Ruhrpott, im Rheinland, in Hamburg oder in München, ein Derby hat immer eigene Gesetze und elektrisiert die Massen. Der Ausgang der Begegnung scheint daher völlig offen. Ein Gewinner steht bereits im Vorfeld fest. Der Fußball auf Kreisebene wird in jedem Fall von dieser Partie profitieren, weil eine große Resonanz der Fußballfans aus den beteiligten Orten zu erwarten ist, was die Spiele der beiden Mannschaften gegeneinander, in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt haben.