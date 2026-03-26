Derby in Neu-Ulm, Türkspor ist in Riedlingen zu Gast

– Foto: Alexander Sättele

Der 24. Spieltag bringt das Duell zwischen dem TSV Riedlingen und Spitzenreiter Türkspor Neu-Ulm. Der FC Wangen trifft außerdem nach seinem Sieg auf den SC Staig, während der TSV Neu-Ulm gegen den FC Blaubeuren gefordert ist. Im Tabellenkeller empfängt der TSV Heimenkirch den SV Reinstetten, parallel spielt der SV Kressbronn beim TSV 1889 Buch. Zudem stehen sich der SV Mietingen und der FV Rot-Weiß Weiler, die SSG Ulm 99 und der FV Olympia Laupheim sowie der FC Srbija Ulm und der FV Biberach gegenüber.

Die SSG Ulm 99 spielte zuletzt 2:2 beim SV Reinstetten und steht auf Platz 3. Der FV Olympia Laupheim verlor mit 2:3 gegen den SV Mietingen und ist aktuell Achter. Olympia Laupheim möchte nach langer Zeit endlich wieder in die Erfolgsspur zurrückkehren, während die SSG bei einem Sieg sogar auf Platz zwei vorrücken könnte. Im Hinspiel gewann die SSG Ulm 99 mit 1:0. ---

Sa., 28.03.2026, 15:30 Uhr TSV Heimenkirch Heimenkirch SV Reinstetten Reinstetten 15:30 PUSH



Der TSV Heimenkirch verlor zuletzt mit 1:2 bei Türkspor Neu-Ulm und steht weiterhin auf Platz 15. Der SV Reinstetten kam beim 2:2 gegen die SSG Ulm 99 zu einem Punkt und belegt aktuell Rang 6. Die Gäste gehen damit mit der besseren Ausgangslage in dieses Spiel. Im Hinspiel gewann der SV Reinstetten mit 3:0.

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Der TSV Riedlingen verlor zuletzt mit 0:1 gegen den SC Staig und steht aktuell auf Platz 14. Nun wartet mit Türkspor Neu-Ulm der Tabellenführer, der sein Spiel am vergangenen Spieltag mit 2:1 gegen den TSV Heimenkirch gewann. Die Rollen sind klar verteilt, dennoch wird Riedlingen versuchen, dagegenzuhalten. Das Hinspiel gewann Türkspor Neu-Ulm deutlich mit 9:1.

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Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr FC Wangen Wangen SC Staig SC Staig 14:00 PUSH



Der FC Wangen gewann zuletzt mit 2:0 beim FV Bad Schussenried und steht dadurch auf Platz 5. Nun geht es zuhause gegen den SC Staig, der am vergangenen Spieltag einen 1:0-Erfolg gegen den TSV Riedlingen feierte und sich auf Rang 10 verbesserte. Beide Teams kommen mit einem Sieg im Rücken in dieses Duell. Im Hinspiel setzte sich der FC Wangen mit 4:1 durch.

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Der FC Srbija Ulm verlor zuletzt mit 0:2 beim FC Blaubeuren und steht auf Platz 11. Der FV Biberach hatte am vergangenen Wochenende spielfrei und möchte nach dem Sieg vor zwei Wochen nachlagen. Beide Teams wollen sich weiter Luft verschaffen im Kampf um den Klassenerhalt, Srbija steht nur drei Punnkte vor dem FV. Das Hinspiel endete 1:1.

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Der TSV Neu-Ulm unterlag zuletzt mit 1:2 beim SV Kressbronn und rangiert auf Platz 9. Der FC Blaubeuren gewann sein Spiel mit 2:0 gegen den FC Srbija Ulm und geht auf Platz vier in diese Partie. Für Neu-Ulm geht es darum wieder zu punkten, während Blaubeuren den Kontakt nach oben halten will. Das Hinspiel entschied der FC Blaubeuren mit 3:2 für sich.

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch SV Kressbronn Kressbronn 15:00 live PUSH



Der TSV 1889 Buch spielte zuletzt 1:1 beim FV Rot-Weiß Weiler und belegt Platz 7. Der SV Kressbronn gewann mit 2:1 gegen den TSV Neu-Ulm und blieb auf Platz 16. Während Buch im in den vergangenen Wochen einen großen Sprung nach vorne gemacht hat, kämpft Kressbronn weiter um den Anschluss. Das Hinspiel gewann der SV Kressbronn mit 4:0.

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Der SV Mietingen siegte zuletzt mit 3:2 im Derby beim FV Olympia Laupheim und konnte sich auf Platz 12 verbessern. Der FV Rot-Weiß Weiler spielte 1:1 gegen den TSV 1889 Buch und blieb auf Rang 2. Mietingen will nun an das vorige Spiel anknüfen, während Weiler seine Position als erster Verfolger festigen möchte. Das Hinspiel gewann der SV Mietingen mit 2:0.





